GIGABYTE、Ryzen 9搭載の16.0型ゲーミングノートPCフラグシップモデル「AORUS MASTER 16」4製品を発売
2026年6月19日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、CPUにAMDのRyzen 9 9955HX3Dプロセッサなどを搭載し、ゲーム性能を大幅に強化した16.0型ゲーミングノートPC「AORUS MASTER 16」フラグシップモデル4製品をGIGABYTEノートPC取扱店を通して6月末より順次販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352687/images/bodyimage1】
今回発売する新AORUS MASTER 16シリーズのうち上位3製品には、第2世代のAMD 3D V-Cacheテクノロジを搭載した最新モバイルゲーミングプロセッサAMD Ryzen 9 9955HX3D（16コア/32スレッド、ベースクロック2.5GHz、最大ブーストクロック5.4GHz）を採用しました。AMD 3D V-Cacheテクノロジは、シリコン間を相互接続するTSV（Through Silicon Vias：シリコン貫通電極）技術により、CPUコアに大容量のSRAMダイをL3キャッシュとして接続することで頻繁に利用するデータをプロセッサのすぐ近くに保持し、メモリのボトルネックを解消、ゲームパフォーマンスを向上させるだけでなく、メモリアクセスを低減することで電力効率の改善も実現します。第2世代の3D V-Cacheテクノロジでは、SRAMをCPUダイの下に接続することにより、CPUコアの冷却効率向上を可能にしています。一方、下位1製品には、AMD Ryzen 9 8940HXプロセッサ（16コア/32スレッド、ベースクロック2.4GHz、最大ブーストクロック5.3GHz）を採用しています。
加えて、ディスクリートGPUとして、AI性能を大幅に強化するとともに、3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たしたNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを採用いたしました。「AORUS MASTER 16 6ZJM6JPE64SP」はNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU（最大消費電力175W、最大1824 AI TOPS）、「AORUS MASTER 16 6YJM5JPE64SP」はNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU（最大消費電力175W、最大1334 AI TOPS）、「AORUS MASTER 16 6XJM4JPE64SP」および「AORUS MASTER 16 8XJJ4JPE64SP」はNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU（最大消費電力115W、最大992 AI TOPS）をそれぞれ採用。ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
本シリーズに搭載される16型有機EL（OLED）パネルは、WQXGA（2560×1600ピクセル）表示に対応し、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.2ms、輝度500nit、コントラスト比1,000,000：1のスペックを実現しました。DCI-P3 100％、Pantone色校正とTÜV Rheinland認証、VESA DisplayHDR True Black 1000認定を取得しています。
GIGABYTE独自の最新冷却技術WINDFORCE Infinity EXは、大型のベイパーチャンバーと158枚ブレードの大型ファンをツイン構成で搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用、最大熱電力230Wに対応しています。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともにWi-Fi 7無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。サウンド機能としては、合計4基のスピーカーを搭載。さらにSmart AMP crossoverサポートで強力なDSPを搭載したデュアルチャンネルスマートアンプシステムがスピーカーを最大音量で駆動し、透明感のあるオーディオ体験を実現します。Dolby VisionとDolby Atmosにも対応し、リアルな映像美と空間的没入感を提供します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の3ゾーンLEDバックライト付きキーボード（日本語配列）を採用。最大8時間のバッテリー駆動が可能で、USB PD 3.0充電をサポートしており、USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
新AORUS MASTER 16シリーズの主な仕様と市場想定価格は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352687/images/bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
AORUS MASTER 16 AM6J
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6J
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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加えて、ディスクリートGPUとして、AI性能を大幅に強化するとともに、3Dグラフィックス処理にもAIを活用することで高速化を果たしたNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを採用いたしました。「AORUS MASTER 16 6ZJM6JPE64SP」はNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU（最大消費電力175W、最大1824 AI TOPS）、「AORUS MASTER 16 6YJM5JPE64SP」はNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU（最大消費電力175W、最大1334 AI TOPS）、「AORUS MASTER 16 6XJM4JPE64SP」および「AORUS MASTER 16 8XJJ4JPE64SP」はNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU（最大消費電力115W、最大992 AI TOPS）をそれぞれ採用。ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
本シリーズに搭載される16型有機EL（OLED）パネルは、WQXGA（2560×1600ピクセル）表示に対応し、リフレッシュレート240Hz、応答速度0.2ms、輝度500nit、コントラスト比1,000,000：1のスペックを実現しました。DCI-P3 100％、Pantone色校正とTÜV Rheinland認証、VESA DisplayHDR True Black 1000認定を取得しています。
GIGABYTE独自の最新冷却技術WINDFORCE Infinity EXは、大型のベイパーチャンバーと158枚ブレードの大型ファンをツイン構成で搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用、最大熱電力230Wに対応しています。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともにWi-Fi 7無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。サウンド機能としては、合計4基のスピーカーを搭載。さらにSmart AMP crossoverサポートで強力なDSPを搭載したデュアルチャンネルスマートアンプシステムがスピーカーを最大音量で駆動し、透明感のあるオーディオ体験を実現します。Dolby VisionとDolby Atmosにも対応し、リアルな映像美と空間的没入感を提供します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の3ゾーンLEDバックライト付きキーボード（日本語配列）を採用。最大8時間のバッテリー駆動が可能で、USB PD 3.0充電をサポートしており、USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
新AORUS MASTER 16シリーズの主な仕様と市場想定価格は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352687/images/bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
AORUS MASTER 16 AM6J
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6J
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
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GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
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