GIGABYTE、Ryzen 7 260とGeForce RTX 5050を搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16」家電量販店モデル発売

GIGABYTE、Ryzen 7 260とGeForce RTX 5050を搭載した16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16」家電量販店モデル発売