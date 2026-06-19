空気源ヒートポンプ給湯器の世界市場2026年、グローバル市場規模（一体型、分離型）・分析レポートを発表
2026年6月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気源ヒートポンプ給湯器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気源ヒートポンプ給湯器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の空気源ヒートポンプ給湯器市場は、2024年に3865百万米ドル規模となり、2031年には5115百万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.1％です。
本市場は、空気中の低温熱を利用し、圧縮機と冷媒循環によって高温熱へ変換して水を加熱する省エネルギー型給湯設備を対象としています。化石燃料への依存を抑え、温室効果ガス排出量を削減できる点が重要な特徴です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Climaveneta、Johnson Controls、Rheem、Hisense Hitachi、Mcquay、Midea、DunAn Electro-Mechanical Technology、Qingdao ALKKT Energy、Guangdong Eurasian Refrigeration Equipment、Beijing Haiwu Technologyなどの主要企業を対象にしています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。
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競争環境
市場では、上位メーカーの販売数量、売上高、世界市場シェアを比較し、競争構造が詳しく検討されています。
省エネルギー性能、価格競争力、製品の信頼性、地域ごとの販売網、供給体制が競争優位を左右する要素です。特に政策支援や環境規制の強化により、高効率給湯設備への需要が高まり、企業間の技術開発競争も進んでいます。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが対象となり、関税制度や政策変更が供給網と競争環境に影響しています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、脱炭素政策が市場成長を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、住宅用および商業用需要の拡大が期待されています。
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種類別市場
種類別では、一体型と分離型に区分されています。
一体型は設置が比較的容易で、住宅用途を中心に導入が進むと考えられます。分離型は設置場所の自由度が高く、建物条件に応じた柔軟な運用が可能です。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格が算出され、市場シェアと成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、住宅用、商業用、産業用に分類されています。
住宅用では、省エネルギー住宅や電化需要の拡大が導入を促しています。商業用では、宿泊施設、公共施設、事務所、店舗などで安定した給湯需要があります。産業用では、工程用温水や施設運用における効率改善が導入理由となります。
用途ごとの販売数量、売上高、成長率を比較することで、有望な需要分野を把握できます。
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主要国別分析と将来予測
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気源ヒートポンプ給湯器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気源ヒートポンプ給湯器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の空気源ヒートポンプ給湯器市場は、2024年に3865百万米ドル規模となり、2031年には5115百万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.1％です。
本市場は、空気中の低温熱を利用し、圧縮機と冷媒循環によって高温熱へ変換して水を加熱する省エネルギー型給湯設備を対象としています。化石燃料への依存を抑え、温室効果ガス排出量を削減できる点が重要な特徴です。
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主要メーカーの状況
本調査では、Climaveneta、Johnson Controls、Rheem、Hisense Hitachi、Mcquay、Midea、DunAn Electro-Mechanical Technology、Qingdao ALKKT Energy、Guangdong Eurasian Refrigeration Equipment、Beijing Haiwu Technologyなどの主要企業を対象にしています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。
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競争環境
市場では、上位メーカーの販売数量、売上高、世界市場シェアを比較し、競争構造が詳しく検討されています。
省エネルギー性能、価格競争力、製品の信頼性、地域ごとの販売網、供給体制が競争優位を左右する要素です。特に政策支援や環境規制の強化により、高効率給湯設備への需要が高まり、企業間の技術開発競争も進んでいます。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが対象となり、関税制度や政策変更が供給網と競争環境に影響しています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、脱炭素政策が市場成長を後押ししています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、住宅用および商業用需要の拡大が期待されています。
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種類別市場
種類別では、一体型と分離型に区分されています。
一体型は設置が比較的容易で、住宅用途を中心に導入が進むと考えられます。分離型は設置場所の自由度が高く、建物条件に応じた柔軟な運用が可能です。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格が算出され、市場シェアと成長率が分析されています。
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用途別市場
用途別では、住宅用、商業用、産業用に分類されています。
住宅用では、省エネルギー住宅や電化需要の拡大が導入を促しています。商業用では、宿泊施設、公共施設、事務所、店舗などで安定した給湯需要があります。産業用では、工程用温水や施設運用における効率改善が導入理由となります。
用途ごとの販売数量、売上高、成長率を比較することで、有望な需要分野を把握できます。
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主要国別分析と将来予測