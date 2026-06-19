年に一度の大チャンス！ BODYMAKERが6月19日(金)より9月末日まで 直営サイト・直営店舗で「半期決算SALE」を開催！

日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。

BODYMAKER（ボディメーカー）は、毎年恒例の「半期決算SALE」を6月19日（金）より9月末日（予定）まで開催いたします。BODYMAKER公式直営サイトおよび直営店舗にて同時開催いたします。新作・旧作アイテムをなんとMAX55％の特別価格で大放出。トレーニングウェアやシューズ、サンダルをはじめ、この夏に活躍する人気アイテムをお得にお買い求めいただけます。今回のSALEでは、新作ウェアを中心に注目商品を多数ラインナップ。目玉アイテムとして一部を紹介すると、BM・DRY BBタンクトップ\4,400→\2,990（32％OFF）、BM・DRY BBハーフパンツ\4,400→\1,990（54％OFF）速乾ドライシャツ DRY TECH\4,500→\2,990（33％OFF）BM・DRYポロシャツ\4,500→\2,990（33％OFF）など夏物ウェアのまとめ買いにもおすすめです。また、アビリティシューズが\2,200→\990（55％OFF）、bmtwテクニカルトレーニンググローブ\1,990→\990の半額、パンチンググローブ\3,300→\1,990（39％OFF）やまたスポーツ後のクールダウンにアイシングバッグ（氷嚢）\550などうれしい価格ばかり。今回も送料無料商品多数あり、お客様がお得な買い物ができるようにBODYMAKER（ボディメーカー）は挑戦します。BODYMAKER公式直営サイト・直営店舗ともにわくわくドキドキ…。ぜひ、一度ご覧ください。

半期決算SALEはこちら

https://www.bodymaker.jp/shop/e/edm1

BODYMAKER

https://www.bodymaker.jp





【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352710/images/bodyimage1】

配信元企業：BODYMAKER株式会社

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