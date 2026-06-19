バイタリフィ、「AI博覧会 Nagoya 2026」の出展が大盛況で終了！Dify活用や生成AIチャットボットの導入に関心が集まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352916/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月16日(火)、17日(水)の2日間、名古屋コンベンションホールで開催された「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展しました 。
会期中は、多くのお客様に当社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
■ 展示会の様子
今回の「AI博覧会 Nagoya 2026」は当社にとって初めての名古屋出展となりましたが、ブースには途切れることなく多くの来場者様がお立ち寄りくださり、大盛況の内に幕を閉じました。
会場全体としては、これから社内で生成AIやDifyを活用していきたいという情報収集を目的としたお客様が多く見受けられ、最新技術への関心の高さと熱気が強く感じられる2日間となりました。当社ブースでは、具体的な活用イメージを持っていただけるよう実際のデモを交えてご紹介し、熱心に耳を傾けていただきました。
■ ブース展示
ブースでは、以下の2つのメインソリューションを中心にデモンストレーションを実施いたしました。
＜伴走型AIエージェント導入サービス＞AIエージェントDRIVE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352916/images/bodyimage2】
「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。
名古屋エリアにおいてはDifyの認知度はまだこれからといった状況でしたが、Difyを使ったAIエージェントアプリに興味を持つ方に多く足を止めていただきました。実際に作成されたDifyのデモアプリをご覧いただき、AIによる分析や業務自動化など、現場の具体的な課題解決のヒントをご提案いたしました。
バイタリフィ独自のノウハウに基づく導入から運用支援までワンストップで支援しておりますので、お気軽にご相談ください。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
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FirstContact は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
製品サイト：https://first-contact.jp/
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現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当が サポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
展示会でご好評いただいた生成AI活用のデモンストレーションをオンラインでもう一度体験されたい方や、当社製品についてさらに詳細を確認されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 展示会概要
名称 ：AI博覧会 Nagoya 2026
会期 ：2026年6月16日(火)10:00-18:00、2026年6月17日(水)10:00-17:00
会場 ：名古屋コンベンションホール
小間番号：A-2
主催 ：株式会社アイスマイリー
URL ：AI博覧会 Nagoya 2026公式サイト（https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/）
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年6月16日(火)、17日(水)の2日間、名古屋コンベンションホールで開催された「AI博覧会 Nagoya 2026」に出展しました 。
会期中は、多くのお客様に当社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
今回の「AI博覧会 Nagoya 2026」は当社にとって初めての名古屋出展となりましたが、ブースには途切れることなく多くの来場者様がお立ち寄りくださり、大盛況の内に幕を閉じました。
会場全体としては、これから社内で生成AIやDifyを活用していきたいという情報収集を目的としたお客様が多く見受けられ、最新技術への関心の高さと熱気が強く感じられる2日間となりました。当社ブースでは、具体的な活用イメージを持っていただけるよう実際のデモを交えてご紹介し、熱心に耳を傾けていただきました。
■ ブース展示
ブースでは、以下の2つのメインソリューションを中心にデモンストレーションを実施いたしました。
＜伴走型AIエージェント導入サービス＞AIエージェントDRIVE
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「AIエージェントDRIVE」は、「Dify」を活用し、専門知識なしで本格的なAIアプリケーション構築を可能にする支援サービスです。
名古屋エリアにおいてはDifyの認知度はまだこれからといった状況でしたが、Difyを使ったAIエージェントアプリに興味を持つ方に多く足を止めていただきました。実際に作成されたDifyのデモアプリをご覧いただき、AIによる分析や業務自動化など、現場の具体的な課題解決のヒントをご提案いたしました。
バイタリフィ独自のノウハウに基づく導入から運用支援までワンストップで支援しておりますので、お気軽にご相談ください。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
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FirstContact は、AIとRAGを活用した高精度なチャットボットサービスです。企業ごとのナレッジを組み込んで最適な回答を生成し、FAQ対応や問い合わせ業務を効率化します。カスタマイズ性が高く、業種や用途に応じた最適な設定が可能です。2025年にはAIsmiley AI PRODUCTS AWARDにおいて、チャットボット部門のグランプリを獲得しました。
製品サイト：https://first-contact.jp/
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現在、サポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Messenger連携のお試しも可能です。弊社の営業担当が サポートさせていただきますので、導入に不安を抱えている方やまずはチャットボットがどんな風に使えるか試したい方は、是非お気軽にお問い合わせください。
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
展示会でご好評いただいた生成AI活用のデモンストレーションをオンラインでもう一度体験されたい方や、当社製品についてさらに詳細を確認されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 展示会概要
名称 ：AI博覧会 Nagoya 2026
会期 ：2026年6月16日(火)10:00-18:00、2026年6月17日(水)10:00-17:00
会場 ：名古屋コンベンションホール
小間番号：A-2
主催 ：株式会社アイスマイリー
URL ：AI博覧会 Nagoya 2026公式サイト（https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/）
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
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