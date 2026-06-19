大阪 SNS マーケティング会社に新プランが登場--キングプロテアが2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス向け運用代行サービスの提供を開始
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のノウハウを大阪へ。TikTok・Instagram起点の集客を丸投げできる専門チームが、地方中小企業の「伝わらない」を売上に変える～～～
大阪 SNS マーケティングの新たな選択肢として、TikTok・Instagramショート動画に特化したSNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの提供を正式に開始します。累計1,500本超の動画制作と26アカウントの同時運用で培った業種別ノウハウを関西市場へ展開し、「SNSをやらなきゃと思いつつ手が回らない」大阪の経営者を全力でサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350957/images/bodyimage1】
大阪 SNS マーケティングの現状--「投稿したのに伸びない」が続く中小企業の課題
大阪 SNS マーケティングに取り組もうとする中小企業の数は年々増加しています。しかし、実態として「運用を始めたが続かない」「投稿しても再生数が伸びない」「何をどう発信すればいいかわからない」という声が後を絶ちません。
総務省『令和6年版 情報通信白書』によると、国内中小企業のSNS本格活用率（戦略的に運用・効果測定まで実施している割合）は20%台にとどまっており、残る約80%の企業はSNSを「やっているが活用できていない」か「未着手」のいずれかという状況です。大阪をはじめとする地方都市の店舗ビジネスでは、この課題がより顕著に表れています。
株式会社キングプロテアがこれまで相談を受けてきた経営者のうち、最も多く聞かれたのが「TikTokに登録してみたけど、何を投稿すればいいかわからなくなった」「Instagramを担当スタッフに任せているが、伸び方が見えない」という声でした。こうした声を受けて同社は、SNS運用を経営者がゼロから学ぶのではなく、実績のあるプロチームにまるごと委ねる「丸投げ型SNS運用代行」を主力サービスとして設計し、累計26アカウントの同時運用・1,500本以上の動画制作実績を積み上げてきました。
この実戦データをもとに、2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス向けに本格的なサービス提供を開始します。飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoCの店舗型ビジネスを中心に対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350957/images/bodyimage2】
大阪 SNS マーケティング会社を選ぶポイントとは--キングプロテアが選ばれる3つの理由
大阪 SNS マーケティングを外部委託しようと検討する経営者が直面するのが、「どこに頼めばいいかわからない」という問題です。一般的なWeb制作会社がSNS代行も請け負うケース、広告代理店がSNS運用も付随提供するケースなど、市場には様々な事業者が混在しています。以下に、SNS運用代行会社を選ぶ際のチェックポイントと、キングプロテアが対応できる内容を整理します。
**チェックポイント1：ショート動画（TikTok・Instagramリール）の制作を内製しているか**
動画の企画・台本・撮影・編集を外注に出している会社は、品質のブレが生じやすく、アカウントごとのトンマナ統一が難しくなります。キングプロテアはZ世代中心のクリエイターチームを内製化しており、企画から編集・投稿・分析まで一気通貫で対応します。TikTokをリアルに使いこなすネイティブ世代が、プラットフォームのアルゴリズムを「肌感」で理解しながら運用するため、バズ設計の精度が高いのが特徴です。
**チェックポイント2：業種別の勝ちパターンを持っているか**
飲食・美容・クリニック・整体・宿泊といった業種ごとに、動画の尺・BGM・テロップの見せ方・投稿タイミングの最適解は異なります。キングプロテアは26アカウントを同時運用する中で、業種別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を実戦データとして蓄積しており、新規アカウントの立ち上がりが早いという強みを持ちます。
**チェックポイント3：集客の導線設計まで含めてサポートしてくれるか**
「フォロワーは増えたが来店・予約に繋がらない」という悩みを解消するには、SNSの先にある「公式LINE・予約ページ・LPへの誘導」まで設計する必要があります。キングプロテアは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線の設計を標準パッケージに含めており、フォロワー数ではなく「売上への貢献」を最終ゴールとして運用します。
株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生の実績を達成。手結整体院様ではLINE活用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現しています。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング改善により、CPAを従来の8～12万円から2万円に圧縮し、売上5倍を達成しました。
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大阪 SNS マーケティング会社として提供するサービス全容--プラン・料金・対応業種を一挙公開
大阪 SNS マーケティングを外部に委託する際の最大の懸念点が「料金の不透明さ」です。キングプロテアでは、以下のプラン体系を明示しています。
**キャストSNS運用プラン：88,000円／月**
月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む基本プラン。個人事業主や1店舗経営者向け。
**店舗SNS運用プラン：177,000円／月**
ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。実店舗を持つ事業者向けの標準プラン。
**法人SNS運用プラン：198,000円／月**
ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。複数店舗を持つ法人向けの上位プラン。
いずれのプランも、追加費用の発生項目は事前に明示します。また、複数店舗を同時に運用する場合は複数アカウント並走運用プランをご相談ください。
**対応業種（大阪エリア）**
飲食店・カフェ・居酒屋／美容院・ネイルサロン・エステ／クリニック・整骨院・整体院／宿泊施設・ゲストハウス／アパレル・セレクトショップ／その他BtoC店舗型ビジネス全般
なお、通常のSNS運用代行に加え、夜職特化プラン（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー等の店舗向けSNSコンサル、TikTokライブ支援、ライバー育成プログラム）も並行して提供しています。業種特性を理解したチームが対応するため、一般的な代行会社では踏み込みにくい業種にも対応できます。
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。SNS運用は初動の3ヶ月でアカウントの方向性を固め、4～6ヶ月目で成果が数字に現れるサイクルが一般的なため、短期間での成果を約束する「バズらせて終わり」ではなく、継続的な売上貢献を目指す設計としています。
大阪 SNS マーケティング会社に依頼する前によくある失敗と対策--キングプロテアが現場で見てきたリアル
大阪 SNS マーケティングを代行会社に委託する前に、多くの経営者が陥りやすい失敗パターンがあります。キングプロテアが相談業務で実際に見聞きしたケースをもとに整理します。
**失敗パターン1：「フォロワーが増えれば売上が上がると思っていた」**
フォロワー数と売上は必ずしも比例しません。10万フォロワーのアカウントでも、プロフィールから公式LINEや予約ページへの導線が整っていなければ来店・成約にはつながりません。SNS運用と同時に「その後の導線」を設計することが不可欠です。
**失敗パターン2：「月2～3本投稿で様子を見た結果、半年経っても伸びなかった」**
TikTokのアルゴリズムは投稿頻度を評価基準の一つとしています。月2～3本という低頻度では、アカウントの評価が上がらず、レコメンドされにくい状態が続きます。キングプロテアが月10本以上の投稿を標準設定としているのは、この理由からです。
**失敗パターン3：「安い代行会社に頼んだら、テンプレート動画が届いた」**
動画の企画力・撮影力・編集力に差が生まれやすいのがSNS運用代行市場の実態です。「月5本・3万円」といった極端に安価なプランでは、業種理解のないテンプレート動画が量産される可能性があります。制作フローの透明性・担当者の経験値・実績動画の品質を確認することが重要です。
**対策：代行会社を選ぶ際に確認すべき5つのこと**
・実際に運用しているアカウントのURLを見せてもらえるか
・動画の企画・撮影・編集を内製しているか
・月の投稿本数と分析レポートの内容が明確か
・担当者が自社の業種を理解しているか
・最低契約期間と解約条件が明示されているか
キングプロテアでは上記すべてを初回無料相談の段階で開示し、実際の運用アカウント実績と動画サンプルを提示した上で契約を判断していただく形を取っています。
代表者コメント
「支援の現場で数十社のSNS相談を受ける中で、気づいたことがあります。『SNSをやらなきゃと思っているのに、何から手をつければいいかわからない』という状態の経営者が、大阪でも北海道でも、驚くほど多い。これは情報量の問題ではなく、『信頼できるプロに丸ごと任せる選択肢』がまだ十分に届いていないという問題だと思っています。
だからこそ、僕たちは動画一本の制作だけでなく、『動画→SNS→LINE→売上』という一連の流れをまるごと設計・実行することにこだわっています。フォロワー数を追うのではなく、1ヶ月後・3ヶ月後の売上の数字で評価してほしいというスタンスで、すべてのアカウントに向き合っています。
大阪 SNS マーケティングの市場には、まだまだ『丸投げして、売上が変わった』という体験をしていない経営者がたくさんいます。僕たちが持っている1,500本以上の動画制作実績と26アカウントの運用ノウハウを全力で届けることが、今このタイミングで大阪に展開する理由です。一緒に結果を出しましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の大阪エリアでのサービス提供開始を皮切りに、関西圏全体（京都・神戸・奈良・滋賀）への展開を順次計画しています。
現在、大阪エリアの初回相談枠を先着（件数限定）で無料提供する特別キャンペーンを実施予定です。飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoC店舗ビジネスを経営しており「SNSを本気で活用したい」とお考えの経営者は、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
また、2026年5月より本格始動した屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業と連携し、SNS運用×AI活用を掛け合わせた次世代型のWebマーケティング支援も段階的に提供していく予定です。SNSの発信力とAIの業務効率化を組み合わせることで、地方中小企業の経営者が「本業に集中しながら、売上を伸ばし続ける」仕組みの構築を目指します。
目標として、2026年内に大阪エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大し、関西における店舗型ビジネスのSNS集客支援のリーディングカンパニーとしてのポジションを確立していきます。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始: 2026年6月（大阪エリア）
・対象: 大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業（飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業 等）
・プラン: キャストSNS運用プラン 88,000円／月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円／月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円／月
・含まれるサービス: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告（プランによる）
・最低契約期間: 3ヶ月（推奨）
・初回無料相談: あり（先着・件数限定）
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・所在地: 北海道札幌市（※詳細住所は調整中）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress など大手メディア56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNS マーケティングの新たな選択肢として、TikTok・Instagramショート動画に特化したSNS運用代行の専門会社・株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象としたSNS運用代行サービスの提供を正式に開始します。累計1,500本超の動画制作と26アカウントの同時運用で培った業種別ノウハウを関西市場へ展開し、「SNSをやらなきゃと思いつつ手が回らない」大阪の経営者を全力でサポートします。
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大阪 SNS マーケティングの現状--「投稿したのに伸びない」が続く中小企業の課題
大阪 SNS マーケティングに取り組もうとする中小企業の数は年々増加しています。しかし、実態として「運用を始めたが続かない」「投稿しても再生数が伸びない」「何をどう発信すればいいかわからない」という声が後を絶ちません。
総務省『令和6年版 情報通信白書』によると、国内中小企業のSNS本格活用率（戦略的に運用・効果測定まで実施している割合）は20%台にとどまっており、残る約80%の企業はSNSを「やっているが活用できていない」か「未着手」のいずれかという状況です。大阪をはじめとする地方都市の店舗ビジネスでは、この課題がより顕著に表れています。
株式会社キングプロテアがこれまで相談を受けてきた経営者のうち、最も多く聞かれたのが「TikTokに登録してみたけど、何を投稿すればいいかわからなくなった」「Instagramを担当スタッフに任せているが、伸び方が見えない」という声でした。こうした声を受けて同社は、SNS運用を経営者がゼロから学ぶのではなく、実績のあるプロチームにまるごと委ねる「丸投げ型SNS運用代行」を主力サービスとして設計し、累計26アカウントの同時運用・1,500本以上の動画制作実績を積み上げてきました。
この実戦データをもとに、2026年6月より大阪エリアの店舗ビジネス向けに本格的なサービス提供を開始します。飲食店・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoCの店舗型ビジネスを中心に対応します。
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大阪 SNS マーケティング会社を選ぶポイントとは--キングプロテアが選ばれる3つの理由
大阪 SNS マーケティングを外部委託しようと検討する経営者が直面するのが、「どこに頼めばいいかわからない」という問題です。一般的なWeb制作会社がSNS代行も請け負うケース、広告代理店がSNS運用も付随提供するケースなど、市場には様々な事業者が混在しています。以下に、SNS運用代行会社を選ぶ際のチェックポイントと、キングプロテアが対応できる内容を整理します。
**チェックポイント1：ショート動画（TikTok・Instagramリール）の制作を内製しているか**
動画の企画・台本・撮影・編集を外注に出している会社は、品質のブレが生じやすく、アカウントごとのトンマナ統一が難しくなります。キングプロテアはZ世代中心のクリエイターチームを内製化しており、企画から編集・投稿・分析まで一気通貫で対応します。TikTokをリアルに使いこなすネイティブ世代が、プラットフォームのアルゴリズムを「肌感」で理解しながら運用するため、バズ設計の精度が高いのが特徴です。
**チェックポイント2：業種別の勝ちパターンを持っているか**
飲食・美容・クリニック・整体・宿泊といった業種ごとに、動画の尺・BGM・テロップの見せ方・投稿タイミングの最適解は異なります。キングプロテアは26アカウントを同時運用する中で、業種別の「伸びるフォーマット」と「避けるべき型」を実戦データとして蓄積しており、新規アカウントの立ち上がりが早いという強みを持ちます。
**チェックポイント3：集客の導線設計まで含めてサポートしてくれるか**
「フォロワーは増えたが来店・予約に繋がらない」という悩みを解消するには、SNSの先にある「公式LINE・予約ページ・LPへの誘導」まで設計する必要があります。キングプロテアは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線の設計を標準パッケージに含めており、フォロワー数ではなく「売上への貢献」を最終ゴールとして運用します。
株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生の実績を達成。手結整体院様ではLINE活用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現しています。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング改善により、CPAを従来の8～12万円から2万円に圧縮し、売上5倍を達成しました。
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大阪 SNS マーケティング会社として提供するサービス全容--プラン・料金・対応業種を一挙公開
大阪 SNS マーケティングを外部に委託する際の最大の懸念点が「料金の不透明さ」です。キングプロテアでは、以下のプラン体系を明示しています。
**キャストSNS運用プラン：88,000円／月**
月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む基本プラン。個人事業主や1店舗経営者向け。
**店舗SNS運用プラン：177,000円／月**
ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。実店舗を持つ事業者向けの標準プラン。
**法人SNS運用プラン：198,000円／月**
ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用を含む。複数店舗を持つ法人向けの上位プラン。
いずれのプランも、追加費用の発生項目は事前に明示します。また、複数店舗を同時に運用する場合は複数アカウント並走運用プランをご相談ください。
**対応業種（大阪エリア）**
飲食店・カフェ・居酒屋／美容院・ネイルサロン・エステ／クリニック・整骨院・整体院／宿泊施設・ゲストハウス／アパレル・セレクトショップ／その他BtoC店舗型ビジネス全般
なお、通常のSNS運用代行に加え、夜職特化プラン（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー等の店舗向けSNSコンサル、TikTokライブ支援、ライバー育成プログラム）も並行して提供しています。業種特性を理解したチームが対応するため、一般的な代行会社では踏み込みにくい業種にも対応できます。
最低契約期間は6ヶ月を推奨しています。SNS運用は初動の3ヶ月でアカウントの方向性を固め、4～6ヶ月目で成果が数字に現れるサイクルが一般的なため、短期間での成果を約束する「バズらせて終わり」ではなく、継続的な売上貢献を目指す設計としています。
大阪 SNS マーケティング会社に依頼する前によくある失敗と対策--キングプロテアが現場で見てきたリアル
大阪 SNS マーケティングを代行会社に委託する前に、多くの経営者が陥りやすい失敗パターンがあります。キングプロテアが相談業務で実際に見聞きしたケースをもとに整理します。
**失敗パターン1：「フォロワーが増えれば売上が上がると思っていた」**
フォロワー数と売上は必ずしも比例しません。10万フォロワーのアカウントでも、プロフィールから公式LINEや予約ページへの導線が整っていなければ来店・成約にはつながりません。SNS運用と同時に「その後の導線」を設計することが不可欠です。
**失敗パターン2：「月2～3本投稿で様子を見た結果、半年経っても伸びなかった」**
TikTokのアルゴリズムは投稿頻度を評価基準の一つとしています。月2～3本という低頻度では、アカウントの評価が上がらず、レコメンドされにくい状態が続きます。キングプロテアが月10本以上の投稿を標準設定としているのは、この理由からです。
**失敗パターン3：「安い代行会社に頼んだら、テンプレート動画が届いた」**
動画の企画力・撮影力・編集力に差が生まれやすいのがSNS運用代行市場の実態です。「月5本・3万円」といった極端に安価なプランでは、業種理解のないテンプレート動画が量産される可能性があります。制作フローの透明性・担当者の経験値・実績動画の品質を確認することが重要です。
**対策：代行会社を選ぶ際に確認すべき5つのこと**
・実際に運用しているアカウントのURLを見せてもらえるか
・動画の企画・撮影・編集を内製しているか
・月の投稿本数と分析レポートの内容が明確か
・担当者が自社の業種を理解しているか
・最低契約期間と解約条件が明示されているか
キングプロテアでは上記すべてを初回無料相談の段階で開示し、実際の運用アカウント実績と動画サンプルを提示した上で契約を判断していただく形を取っています。
代表者コメント
「支援の現場で数十社のSNS相談を受ける中で、気づいたことがあります。『SNSをやらなきゃと思っているのに、何から手をつければいいかわからない』という状態の経営者が、大阪でも北海道でも、驚くほど多い。これは情報量の問題ではなく、『信頼できるプロに丸ごと任せる選択肢』がまだ十分に届いていないという問題だと思っています。
だからこそ、僕たちは動画一本の制作だけでなく、『動画→SNS→LINE→売上』という一連の流れをまるごと設計・実行することにこだわっています。フォロワー数を追うのではなく、1ヶ月後・3ヶ月後の売上の数字で評価してほしいというスタンスで、すべてのアカウントに向き合っています。
大阪 SNS マーケティングの市場には、まだまだ『丸投げして、売上が変わった』という体験をしていない経営者がたくさんいます。僕たちが持っている1,500本以上の動画制作実績と26アカウントの運用ノウハウを全力で届けることが、今このタイミングで大阪に展開する理由です。一緒に結果を出しましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年6月の大阪エリアでのサービス提供開始を皮切りに、関西圏全体（京都・神戸・奈良・滋賀）への展開を順次計画しています。
現在、大阪エリアの初回相談枠を先着（件数限定）で無料提供する特別キャンペーンを実施予定です。飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業など、BtoC店舗ビジネスを経営しており「SNSを本気で活用したい」とお考えの経営者は、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
また、2026年5月より本格始動した屋号「AX Japan」によるAI研修・AIコンサルティング事業と連携し、SNS運用×AI活用を掛け合わせた次世代型のWebマーケティング支援も段階的に提供していく予定です。SNSの発信力とAIの業務効率化を組み合わせることで、地方中小企業の経営者が「本業に集中しながら、売上を伸ばし続ける」仕組みの構築を目指します。
目標として、2026年内に大阪エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大し、関西における店舗型ビジネスのSNS集客支援のリーディングカンパニーとしてのポジションを確立していきます。
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供開始: 2026年6月（大阪エリア）
・対象: 大阪エリアの店舗ビジネス・中小企業（飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業 等）
・プラン: キャストSNS運用プラン 88,000円／月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円／月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円／月
・含まれるサービス: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告（プランによる）
・最低契約期間: 3ヶ月（推奨）
・初回無料相談: あり（先着・件数限定）
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・所在地: 北海道札幌市（※詳細住所は調整中）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築・運用／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress など大手メディア56～68社
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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