健康・ウェルネス志向の高まりを背景に、世界のCBDパウチ市場は2033年までに5億3,562万米ドルへと急拡大する見通し

健康・ウェルネス志向の高まりを背景に、世界のCBDパウチ市場は2033年までに5億3,562万米ドルへと急拡大する見通し