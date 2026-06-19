プロフェッショナル向けオーディオおよびビデオ システム市場規模、2026年に345970百万米ドルへ拡大予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352831/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、デジタルコミュニケーションの基盤として進化を続けるAV（オーディオビジュアル）産業に焦点を当てた最新調査レポート、「プロフェッショナル向けオーディオおよびビデオシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、企業・政府・教育機関など業務用市場におけるAVシステムの需要動向を、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなど多角的に分析した、経営層やシステムインテグレーター、投資家にとって必携の戦略資料です。
市場定義と成長背景
プロフェッショナル向けオーディオ・ビデオシステム（以下、プロAVシステム）とは、会議室、講堂、放送スタジオ、イベント会場、公共施設など業務用途向けに設計された音響・映像機器の統合ソリューションを指します。マイク、スピーカー、ミキサー、カメラ、スイッチャー、録画機器、制御システムなどを含み、高品質な情報伝達と円滑なコミュニケーションを実現する基幹インフラとして位置付けられています。
市場成長の最大の原動力は、ハイブリッドワークおよびリモートコラボレーションの定着です。COVID-19パンデミックを契機に急速に普及したWeb会議システムは、現在ではオフィス復帰後も標準装備として定着し、高品質な音声・映像伝送への要求水準は飛躍的に向上しました。2025年の世界市場規模は約1,520億ドル（15兆2,000億円）に達すると推定され、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2％で成長を続け、2032年には約3,200億ドル（32兆円）超に拡大する見込みです。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254492/professional-audio-and-video-system
市場成長を牽引する主要因子
1. 4K/8K超高精細映像とIP伝送技術の普及
映像の高精細化が市場を根本から変えています。放送業界のみならず、企業の会議室や教育機関の講堂でも、4K解像度に対応したカメラ・スイッチャー・ディスプレイへの更新需要が急増しています。特にHDBaseTやAV over IPといったIPベースの伝送技術の標準化により、長距離伝送や複数拠点間の信号統合が格段に容易になり、大規模システムの導入障壁が低下しています。
2. AI・自動化技術の統合による運用効率化
AI技術の進歩がプロAVシステムの価値創造を変革しています。カメラのオートトラッキング（自動追尾機能）や、音声認識を活用した自動ミキシング、シーンに応じた最適な画角・音響設定を自動適用するインテリジェント制御機能が、オペレーターの負担を大幅に軽減しています。ある大学の講堂改修事例では、1人のオペレーターで6台のカメラを遠隔制御できるシステムを構築し、運用コストを約40％削減したとの報告もあります。
3. 企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）投資の加速
企業の会議室やトレーニングルームのAVシステム更新需要が引き続き堅調です。従来のプロジェクター＋ホワイトボードから、大型ディスプレイ＋ワイヤレスプレゼンテーションシステム＋高品質音響へのリプレースが進んでいます。また、社内コミュニケーションの効率化だけでなく、顧客とのリモート商談や製品デモンストレーションの品質向上が直接売上に影響するという認識の広がりが、投資判断を後押ししています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、デジタルコミュニケーションの基盤として進化を続けるAV（オーディオビジュアル）産業に焦点を当てた最新調査レポート、「プロフェッショナル向けオーディオおよびビデオシステムの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」をこのたび発表いたしました。本レポートは、企業・政府・教育機関など業務用市場におけるAVシステムの需要動向を、売上高、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアなど多角的に分析した、経営層やシステムインテグレーター、投資家にとって必携の戦略資料です。
市場定義と成長背景
プロフェッショナル向けオーディオ・ビデオシステム（以下、プロAVシステム）とは、会議室、講堂、放送スタジオ、イベント会場、公共施設など業務用途向けに設計された音響・映像機器の統合ソリューションを指します。マイク、スピーカー、ミキサー、カメラ、スイッチャー、録画機器、制御システムなどを含み、高品質な情報伝達と円滑なコミュニケーションを実現する基幹インフラとして位置付けられています。
市場成長の最大の原動力は、ハイブリッドワークおよびリモートコラボレーションの定着です。COVID-19パンデミックを契機に急速に普及したWeb会議システムは、現在ではオフィス復帰後も標準装備として定着し、高品質な音声・映像伝送への要求水準は飛躍的に向上しました。2025年の世界市場規模は約1,520億ドル（15兆2,000億円）に達すると推定され、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2％で成長を続け、2032年には約3,200億ドル（32兆円）超に拡大する見込みです。
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市場成長を牽引する主要因子
1. 4K/8K超高精細映像とIP伝送技術の普及
映像の高精細化が市場を根本から変えています。放送業界のみならず、企業の会議室や教育機関の講堂でも、4K解像度に対応したカメラ・スイッチャー・ディスプレイへの更新需要が急増しています。特にHDBaseTやAV over IPといったIPベースの伝送技術の標準化により、長距離伝送や複数拠点間の信号統合が格段に容易になり、大規模システムの導入障壁が低下しています。
2. AI・自動化技術の統合による運用効率化
AI技術の進歩がプロAVシステムの価値創造を変革しています。カメラのオートトラッキング（自動追尾機能）や、音声認識を活用した自動ミキシング、シーンに応じた最適な画角・音響設定を自動適用するインテリジェント制御機能が、オペレーターの負担を大幅に軽減しています。ある大学の講堂改修事例では、1人のオペレーターで6台のカメラを遠隔制御できるシステムを構築し、運用コストを約40％削減したとの報告もあります。
3. 企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）投資の加速
企業の会議室やトレーニングルームのAVシステム更新需要が引き続き堅調です。従来のプロジェクター＋ホワイトボードから、大型ディスプレイ＋ワイヤレスプレゼンテーションシステム＋高品質音響へのリプレースが進んでいます。また、社内コミュニケーションの効率化だけでなく、顧客とのリモート商談や製品デモンストレーションの品質向上が直接売上に影響するという認識の広がりが、投資判断を後押ししています。