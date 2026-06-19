プレシジョンメディシン市場は（CAGR）が 16.26％で急成長、2035年5,371億7,000万米ドル規模へ進化する医療イノベーション市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

プレシジョンメディシン市場は（CAGR）が 16.26％で急成長、2035年5,371億7,000万米ドル規模へ進化する医療イノベーション市場 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース