JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー：～アジアECの重要拠点・台湾で成功する企業の共通点とは～
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JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー
～アジアECの重要拠点・台湾で成功する企業の共通点とは～
一般社団法人 日本越境EC協会（本社：東京都、略称JACCA／代表理事：小松英樹）は、2026年7月16日（木）15時より、オンライン無料セミナー「JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー ～アジアECの重要拠点・台湾で成功する企業の共通点とは～」を開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みURL：
https://jacca-crossborder.com/seminar/20260716/
■ 開催の背景
台湾は親日性が高く、日本ブランドへの信頼が厚いことから、越境EC・アジア進出の第一歩として有力な市場とされています。一方、現場では「進出したものの成果が出ない」企業と「着実に売上を伸ばす」企業の差が明確に表れているのも事実です。本セミナーでは、その差がどこから生まれるのかを、市場データと現地支援の実例の両面から解き明かします。台湾進出を検討中の企業はもちろん、アジア全域への販路拡大を目指す事業者にも示唆に富む内容です。
■ プログラム構成（全3部）
第一部 アジアECにおける台湾のポジションとその勝ち筋 講師：SHOPLINE Japan株式会社 代表取締役社長 大山廣貴 氏 台湾EC市場の最新動向、売れている商品カテゴリーと販売戦略、日本企業の成功事例、市場攻略のポイント、SHOPLINEによる台湾EC展開支援の取り組みを解説します。
第二部 特別対談：台湾で成功する企業と失敗する企業の違い 登壇者：大山廣貴 氏／アジアンブリッジ株式会社 CEO and Founder 阪根嘉苗 氏 台湾市場の魅力と可能性、成功企業に共通する特徴、進出で失敗しやすいポイント、今後3～5年の市場展望を対談形式で深掘りし、参加者Q&Aも実施します。
第三部 JACCAからのご案内 9月開催の台湾視察ツアーのご案内、今月のトピックス、今後のイベント情報をお届けします。
■ 登壇者プロフィール
大山廣貴 氏（SHOPLINE Japan株式会社 代表取締役社長） アジア市場を中心としたEC支援に従事。台湾をはじめとするアジアEC市場の動向や成功事例に精通し、多くの企業の海外展開を支援。
阪根嘉苗 氏（アジアンブリッジ株式会社 CEO and Founder） 2004年リクルートエージェント（現リクルート）入社。2010年にアジアンブリッジ株式会社を創業し、4社の台湾立ち上げを経て、日本ブランドの海外流通に向けた一気通貫サービスを展開。支援企業は200社以上、流通額は100億円超。AsianBridge台湾・タイランドのCEOを兼任。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科卒。
■ こんな方におすすめ
台湾市場への進出を検討している企業、越境ECでアジア販路を拡大したい事業者、台湾で売れる商品の特徴や現地の最新市場動向を知りたい方、台湾視察ツアーへの参加を検討している方。
開催概要
名称JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー
日時2026年7月16日（木）15:00～16:00
開催形式オンライン（Zoom） 参加費無料
主催一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）
申込方法専用フォームより事前登録
▼お申し込み（無料）
https://jacca-crossborder.com/seminar/20260716/
※本ウェビナーはオンライン開催です。内容は予告なく変更となる場合があります。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 小松 英樹 副代表理事 木村 寿人 副代表理事 松山 和磨 専務理事 出口 允博
専務理事 川連 一豊 理事 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
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配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー
～アジアECの重要拠点・台湾で成功する企業の共通点とは～
一般社団法人 日本越境EC協会（本社：東京都、略称JACCA／代表理事：小松英樹）は、2026年7月16日（木）15時より、オンライン無料セミナー「JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー ～アジアECの重要拠点・台湾で成功する企業の共通点とは～」を開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みURL：
https://jacca-crossborder.com/seminar/20260716/
台湾は親日性が高く、日本ブランドへの信頼が厚いことから、越境EC・アジア進出の第一歩として有力な市場とされています。一方、現場では「進出したものの成果が出ない」企業と「着実に売上を伸ばす」企業の差が明確に表れているのも事実です。本セミナーでは、その差がどこから生まれるのかを、市場データと現地支援の実例の両面から解き明かします。台湾進出を検討中の企業はもちろん、アジア全域への販路拡大を目指す事業者にも示唆に富む内容です。
■ プログラム構成（全3部）
第一部 アジアECにおける台湾のポジションとその勝ち筋 講師：SHOPLINE Japan株式会社 代表取締役社長 大山廣貴 氏 台湾EC市場の最新動向、売れている商品カテゴリーと販売戦略、日本企業の成功事例、市場攻略のポイント、SHOPLINEによる台湾EC展開支援の取り組みを解説します。
第二部 特別対談：台湾で成功する企業と失敗する企業の違い 登壇者：大山廣貴 氏／アジアンブリッジ株式会社 CEO and Founder 阪根嘉苗 氏 台湾市場の魅力と可能性、成功企業に共通する特徴、進出で失敗しやすいポイント、今後3～5年の市場展望を対談形式で深掘りし、参加者Q&Aも実施します。
第三部 JACCAからのご案内 9月開催の台湾視察ツアーのご案内、今月のトピックス、今後のイベント情報をお届けします。
■ 登壇者プロフィール
大山廣貴 氏（SHOPLINE Japan株式会社 代表取締役社長） アジア市場を中心としたEC支援に従事。台湾をはじめとするアジアEC市場の動向や成功事例に精通し、多くの企業の海外展開を支援。
阪根嘉苗 氏（アジアンブリッジ株式会社 CEO and Founder） 2004年リクルートエージェント（現リクルート）入社。2010年にアジアンブリッジ株式会社を創業し、4社の台湾立ち上げを経て、日本ブランドの海外流通に向けた一気通貫サービスを展開。支援企業は200社以上、流通額は100億円超。AsianBridge台湾・タイランドのCEOを兼任。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科卒。
■ こんな方におすすめ
台湾市場への進出を検討している企業、越境ECでアジア販路を拡大したい事業者、台湾で売れる商品の特徴や現地の最新市場動向を知りたい方、台湾視察ツアーへの参加を検討している方。
開催概要
名称JACCA第38回スペシャルトークイベント 台湾市場攻略セミナー
日時2026年7月16日（木）15:00～16:00
開催形式オンライン（Zoom） 参加費無料
主催一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）
申込方法専用フォームより事前登録
▼お申し込み（無料）
https://jacca-crossborder.com/seminar/20260716/
※本ウェビナーはオンライン開催です。内容は予告なく変更となる場合があります。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 小松 英樹 副代表理事 木村 寿人 副代表理事 松山 和磨 専務理事 出口 允博
専務理事 川連 一豊 理事 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
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配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
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