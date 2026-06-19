ストラク株式会社(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：渡辺 大河)は、渡辺 大河が2026年4月1日付でかなざわ食マネジメント専門職大学(石川県白山市)の教授に就任したことを発表します。食ビジネス現場での20年超の実績と最新AI活用を掛け合わせた授業は学生から高い評価を受けており、食産業の次世代人財育成に新たなモデルを示します。





食マネ





背景：なぜ今、食×AIの教育が必要か

日本の食産業は深刻な人財不足と経営力の低下に直面しています。農林水産省の調査によると、食品製造業・飲食業における新卒採用後3年以内の離職率は約40％に達しており、「現場で使える人財」の育成が急務です。一方、製造・販売・マーケティングの現場でAIが急速に普及しているにもかかわらず、大学教育での実装は遅れています。









■専門職大学とは

渡辺 大河は、FC本部の設立・売却・和菓子事業の全国展開などを通じて食産業の最前線を歩んできた実務家です。「食の現場を知り、かつAIを使いこなせる人財」の不足を肌で感じ続けてきたからこそ、今回の就任に踏み切りました。









■渡辺教授の授業、3つの特長

【特長 1】食×AIを掛け合わせた超実践授業

メニュー開発・SNS集客・顧客分析など食ビジネスの各シーンにAIを実装する方法を、渡辺が実際に使っているツールを用いて授業で実演します。「AIとは何か」を学ぶのではなく「AIで何ができるか」を体感させる授業設計が、学生から高く評価されています。





【特長 2】理論ではなく「動く結果」を出させる超実践教育

全授業の1/3以上が実習形式。臨地実務実習は600時間超を設定し、在学中から「企画→試作→販売→改善→発信」の一連を経験させます。目指す水準は「初任給30万円でも安い」と言われる即戦力人財の輩出です。





【特長 3】FC・事業売却・海外展開まで経験した実務家教員

国内117店舗のFC本部を設立・M&Aで売却、和菓子のFC加盟250超を実現、マレーシアMSU(Management and Science University)での特別講師登壇など、経営・文化・海外の視点を持つ教員は食専門大学では希少です。









■渡辺 大河からのメッセージ

「食産業で活躍する人財に足りないのは、知識ではなく経験と判断力です。授業では私が現場で積み重ねてきた失敗と成功の両方を、そのまま教材にしています。AIは道具に過ぎない。使いこなすには人を深く理解する力が必要で、それは食の現場でしか鍛えられない。この大学から、食とテクノロジーで日本を動かす人財を世に送り出したいと思っています。」









■かなざわ食マネジメント専門職大学について

食品メーカー・外食産業・起業の3軸で活躍できる即戦力人財の育成を目的とした専門職大学です。設置法人は学校法人国際ビジネス学院(石川県白山市)。

「専門産業の発展に貢献できる職業人の育成」を理念に掲げ、実務家教員比率・実習時間ともに国内トップクラスの教育環境を提供します。

(出典：かなざわ食マネジメント専門職大学 公式サイト https://kanazawa-pu.ac.jp/ )





・所在地 ：石川県白山市

・特色 ：全科目1/3以上が実習形式 / 臨地実務実習600時間超

・目指す人財：「知っている人財」ではなく「動かせる人財・形にできる人財」









■今後の展開

渡辺 大河は今後も現役経営者・プロファイリング技術開発者としての実務を継続しながら教壇に立ち続けます。

2026年8月には、人の思考傾向・行動傾向を可視化するシステム「Kizashi(キザシ)シリーズ」の一般販売も予定しており、「食×AI×プロファイリング」の三位一体で食産業の人財育成と経営改革を進める構想です。一般的な大学は学問研究を基盤とし、専門学校は技能や資格の習得を中心としています。

これに対して専門職大学は、その中間ではありません。理論を学んだうえで、現場で動ける力までを大学として育てる、新しい選択肢です。





講義室





■進学・カリキュラムなどに関するお問い合わせについて

進学・カリキュラム・オープンキャンパスに関するご相談は、かなざわ食マネジメント専門職大学の公式LINEまたは公式サイトよりお気軽にどうぞ。

大学公式LINE ： https://lin.ee/Pi1ukav

大学公式サイト： https://kanazawa-pu.ac.jp/





調理実習室





■渡辺 大河について

渡辺 大河は、実業家・開発者・大学教授・文化人・発信者という5つの顔を持つ実践者です。ストラク株式会社代表として、生わらび餅の製造卸販売を全国展開し、モンドセレクション3年連続金賞受賞、ISO22000・ハラル認証取得、大手流通向けPB展開などの実績があります。





また、株式会社PLMでは、人の思考傾向・行動傾向を可視化するバイオメトリクス・プロファイリングシステム「Kizashi Series」を自ら開発しており、その精度については学校や各業界からも高い評価をいただいています。さらに、特定非営利活動法人 国際和菓子協会 理事長として和菓子文化の継承と国際発信に取り組み、FMヨコハマでは冠番組「渡辺大河の夢をひらく時間」のラジオパーソナリティを務めています。経営、開発、教育、文化、発信。これら5つの活動が互いに影響し合いながら一つの実践につながっている点が、渡辺の特徴です。





主な実績：浜焼太郎FC本部の設立・運営および全国117店舗展開(後にM&Aで譲渡)／京都利休 FC加盟契約数250超／マレーシアMSU(Management and Science University)特別講師／著書『決定版！知識ゼロ・経験ゼロでも儲かる飲食店経営』(幻冬舎メディアコンサルティング)／TV出演：日本テレビ「news every.」、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 ほか





渡辺 大河





■今後について

2026年8月には、Kizashi Seriesの中核プロファイリング技術を活用したデジタルクローンの一般販売を予定しています。食×AI×プロファイリングという独自の切り口で、食産業の人材育成と経営改善にも貢献できればと考えています。









■締め／お問い合わせのご案内

かなざわ食マネジメント専門職大学は、食産業の未来を担う人材を本気で育てるための場です。進学を検討されている高校生・保護者の皆さま、食の世界に興味をお持ちの社会人、教育関係者・取材関係者の皆さまへ。公式LINEでは、進学やカリキュラム、キャンパス、進路まで、どのようなご質問にもお答えしています。お気軽にご相談ください。









■リリース会社・大学概要

＜ストラク株式会社＞

所在地 ：神奈川県横浜市

代表者 ：代表取締役 渡辺 大河

事業内容：生わらび餅の製造卸販売／全国流通向けPB提供 ほか





＜かなざわ食マネジメント専門職大学＞

所在地 ：〒924-0011 石川県白山市横江町5250

学校種別：4年制 専門職大学(食を専門に扱う専門職大学)

運営 ：学校法人国際ビジネス学院グループ