株式会社YB-LAB.(本社：東京都渋谷区)は、着圧レギンスブランド『グラマラスパッツ』シリーズより、株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区)が展開する人気キャラクター『ナルミヤキャラクターズ』とコラボレーションした限定デザイン商品を、2026年6月25日(木)より発売いたします。





今回のコラボレーションでは、『グラマラスパッツ』『グラマラスパッツ・ビー (ノーストライプ)』の人気モデルをベースに、ナルミヤキャラクターズの世界観を落とし込んだ限定パッケージを展開。





さらに、限定アクリルチャームやまとめ買い特典など、「可愛い」をきっかけにした新しい着圧体験を提案します。





なお、一般発売に先駆け、Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売を予定しています。





「可愛い」をきっかけにした新しい着圧体験





■コラボレーション背景について

～ Y2K・平成リバイバルカルチャーとの親和性から生まれた特別企画 ～





『グラマラスパッツ』は、【なりたい自分に近づくためのセルフケア習慣】をテーマに展開する着圧レギンスブランドです。

シリーズ累計販売枚数約720万枚(※1)を突破し、着圧×補整インナーの定番商品として、多くのお客様に支持されてきました。





一方で、着圧アイテムは、

「締め付けが強そう」

「上級者向けなイメージがある」

「気になっているけれど、まだ試したことがない」

といった、興味はあるけれど最初の一歩が遠いカテゴリーでもあります。





そんな中、近年のY2K・平成リバイバルブームによって、ナルミヤブランドのキャラクターたちが再び注目を集め、「懐かしいのに新しい」存在として、Z世代・ミレニアル世代を中心に支持を広げています。





実際に、『グラマラスパッツ』のパッケージデザインやブランドの世界観は、近年再注目されているY2K・平成リバイバルカルチャーとの親和性も高く、今回のコレボレーションでも、パステルカラーやポップなデザインを取り入れた特別仕様を展開します。





着圧アイテムとしての機能性はそのままに、「持っているだけで気分が上がること」や「好きな世界観を楽しめること」も大切にしたコラボレーションです。





また、補整インナーという機能性アイテムでありながら、思わず写真を撮りたくなるような「ときめき」や、「好き」を楽しめる世界観も、今回のコラボレーションの魅力のひとつです。





そこで今回、YB-LAB.設立5周年という節目をきっかけに、ブランド初となるキャラクターコラボレーションとして、ナルミヤキャラクターズとの限定企画が実現しました。





セルフケア時間をもっとかわいく





■「推し」と出会う感覚で、着圧をもっと楽しく

今回のコラボレーションでは、「可愛い」をきっかけに、これまで着圧アイテムに触れてこなかった方にも、もっと気軽にセルフケアを楽しんでいただける体験を目指しました。





近年では、「推し」や「好き」を日常に取り入れながら、自分らしく気分を上げる消費スタイルが広がっています。

だからこそ今回のコラボレーションでは、補整インナーとしての機能性だけではなく、「見た瞬間に気分が上がること」や、「好きだから手に取りたくなること」も大切にしています。





ナルミヤキャラクターズの持つポップでときめきのある世界観を通して、毎日のセルフケア時間をもっと自由に、もっと楽しく彩ることを目指しました。





「可愛いから履いてみたい」

そんな気持ちから始まる、新しい着圧体験を提案します。









■コラボレーション限定デザインについて

＜限定パッケージ＞

ナルミヤキャラクターズのビジュアルを全面に使用した、今回だけの特別デザインパッケージを展開。

『グラマラスパッツ』らしい世界観はそのままに、Y2Kムードや平成リバイバル感を取り入れた、持っているだけでも気分が上がるデザインに仕上げました。





Y2Kムードを詰め込んだ限定デザイン





＜限定アクリルチャーム付き＞

商品には、限定デザインのキラキラのラメがいっぱいのアクリルチャームをランダムで1種封入いたします。

全4種展開となっており、どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみです。





大好きなキャラクターといつでも一緒にお出かけしたくなるような、ときめきを詰め込んだ限定特典に仕上げました。





どれが出るかは開けてからのお楽しみ





＜まとめ買い特典＞

さらに、3着以上のセットをご購入のお客様には、限定シューデコセットをプレゼント。

シューレースとマスコットがセットになった特別仕様で、ベリエちゃんセット(ピンク)、ナカムラくんセット(ブルー)の全2種を展開予定です。





『グラマラスパッツ』とシューデコセットを組み合わせることで、いつものお出かけやファッションをもっと楽しく彩ります。





※公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定のお取り扱いとなります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。





「好き」をもっと楽しめる限定特典





■いつもの『グラマラスパッツ』品質はそのまま

今回のコラボレーション商品は、外箱・特典のみが限定仕様となっており、レギンス本体の着圧設計・補整構造は通常商品と同仕様です。

長年支持されてきた品質はそのままに、「可愛い」をきっかけに、より気軽に着圧アイテムを楽しんでいただける企画となっています。





人気の着圧設計はそのままに、特別デザインで展開





■商品概要

＜グラマラスパッツ＞

適度な着圧と下半身をすっぽり覆うハイウエスト仕様で、足首からお腹周りまでしっかりカバーする人気No.1モデル。

独自開発の6つのアプローチ設計により、くびれ・お腹・骨盤・ヒップ・太もも・ふくらはぎを1枚でカバー。着圧×補整インナーの定番商品として幅広い世代に支持されています。





▼商品情報

サイズ ： S-M／M-L／L-LL／PLUS

単品価格 ： 4,389円(税込)

3着 シューデコ付きセット ： 13,068円(税込)

5＋1着 シューデコ付きセット： 21,978円(税込)





＜グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ＞

ミドルウエスト仕様で、着圧初心者にも取り入れやすい、ファッション性と機能性を兼ね備えた強着圧モデル。

しっかりとした補整感と強着圧でメリハリのあるボディラインを演出しながら、ノーストライプデザインによって、普段の「脚魅せファッション」をもっと自由に楽しめる仕様に仕上げました。





▼商品情報

サイズ ： M-L／L-LL

単品価格 ： 2,970円(税込)

3着シューデコ付きセット ： 8,778円(税込)

5＋1着シューデコ付きセット： 14,078円(税込)





＜グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ＞

ミドルウエスト仕様で、気になる部分をすっきり整える強着圧ガードルタイプ。

独自のシークレットカバー設計により、お腹・下腹部・ヒップ・太ももをしっかりカバー。ノーストライプデザインで洋服にも響きにくく、毎日のボディメイクをさりげなくサポートします。





▼商品情報

サイズ ： M-L／L-LL

単品価格 ： 2,750円(税込)

3着シューデコ付きセット ： 7,679円(税込)

5＋1着シューデコ付きセット： 12,982円(税込)









■販売概要

▼Qoo10先行発売日

2026年6月19日(金)

URL： https://m.qoo10.jp/gmkt.inc/Mobile/Move/Contents.aspx?slot_id=920





▼一般発売日

2026年6月25日(木)11:00より公開

URL： https://ybl-store.net/shop/product_categories/glamorouspats_narumiya





※販売スケジュールは変更となる可能性があります。









■企画担当者コメント

「着圧は頑張るもの。」というイメージを持たれやすい一方で、本来はもっと日常的に、自分を大切にするセルフケア習慣のひとつだと思っています。





今回のコラボレーションでは、ナルミヤキャラクターズの『見た瞬間に気分が上がる可愛さ』を通して、これまで着圧を履いたことがない方にも、もっと気軽に楽しんでいただけるきっかけを作りたいと考えました。





「可愛いから履いてみたい。」

そんな気持ちから始まる、新しい着圧体験になれば嬉しいです。









■ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。





◇ベリエちゃん

mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)のオリジナルキャラクター。

ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan

ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/





◇ミントくん

pom ponette junior(ポンポネット ジュニア)のオリジナルキャラクター。

ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT





◇ナカムラくん

ANGEL BLUE(エンジェルブルー)のオリジナルキャラクター。

ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan

エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/angelblue_official/





◇ルッキー

DAISY LOVERS(デイジーラヴァーズ)のオリジナルキャラクター。

DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/





ナルミヤキャラクターズについて





■株式会社 ナルミヤ・インターナショナルについて

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。





■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR





■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx









■株式会社YB-LAB.について

株式会社YB-LAB.(本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉岡 友昭)は、自社ブランド「GLAMOROUSPATS SERIES」(グラマラスパッツシリーズ)をはじめ、着圧ケアアイテム、温活商品、UVケア製品など、日常に寄り添う商品の企画・開発・販売を行っています。





身に着けることで、少しでも前向きな気持ちになれることを大切にし、機能性だけでなく、着け心地やデザイン性にもこだわった商品づくりを追求しています。





また、企画力や商品デザインが評価され、グッドデザイン賞を2年連続で受賞しています。





＜グッドデザイン賞 受賞ページ＞

https://www.g-mark.org/gallery/companies/408864db-669b-4b8a-a62d-019b9ce831e2









■SNS

TikTok ： https://www.tiktok.com/@yblab.official

Instagram ： https://www.instagram.com/yblab.official/

X ： https://x.com/yblab_official

LINEアカウント ： https://lin.ee/qFF8fJw

公式YouTubeチャンネル： https://youtube.com/@yblab.official

note ： https://note.com/yblab_official/









(※1)自社調べ／2025年11月時点の累計出荷数









■会社概要

会社名 ： 株式会社YB-LAB.

代表取締役： 吉岡 友昭

所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目12-8 SSUビル 3F

事業内容 ： ホームケア商品の企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売り業務