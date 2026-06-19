鹿児島県指宿市で温泉リゾートホテルを運営する指宿ロイヤルホテル(代表取締役：細川 ゆり)では、砂むし温泉利用券付き宿泊プランの利用者数が前年同期比約4.5倍に増加しています。





砂むし温泉





気象庁は2026年6月、「2026年春からエルニーニョ現象が発生しているとみられる」と発表しました。

一方で今夏は全国的に高温傾向が予想されており、熱中症対策や暑熱順化への関心が高まっています。

そのような中、同ホテルでは「夏こそ温泉」を目的とした宿泊需要が増加しています。従来は冬場の利用が中心だった温泉が、健康や体調管理を目的として夏にも選ばれ始めています。

指宿ロイヤルホテルでは、この動きを「猛暑時代の新しい温泉の楽しみ方」と捉えています。









【猛暑時代の新たな健康習慣として注目される「暑熱順化」】

気象庁は2026年6月、「2026年春からエルニーニョ現象が発生しているとみられる」と発表します。一方で2026年夏は全国的に平年より気温が高くなる見込みとしており、熱中症への警戒を呼び掛けています。

環境省や気象庁は熱中症予防対策として「暑熱順化」の重要性を発信しています。暑熱順化とは、運動や入浴によって発汗機能や体温調節機能を高め、暑さに順応した身体をつくる取り組みです。

近年はサウナ人気の高まりを背景に、「汗をかいて整える」ことへの関心も広がっています。入浴による発汗習慣は暑熱順化の方法の一つとして紹介されており、温浴施設への関心も高まっています。









【参考】

・気象庁 エルニーニョ監視速報： https://www.data.jma.go.jp/cpd/elnino/

・環境省 熱中症予防情報サイト： https://www.wbgt.env.go.jp/









【砂むし温泉とは】

砂むし温泉は、温泉熱で温められた砂に全身を埋めて入浴する指宿特有の温浴法です。

利用者は浴衣を着用し、首だけを出した状態で約10～15分ほど砂に埋まります。温泉熱によって全身が包まれ、大量の発汗を伴うことが特徴とされています。

指宿市は日本で唯一、天然砂むし温泉を体験できる地域として知られており、砂むし温泉は指宿を代表する観光資源の一つとなっています。





砂むし温泉





【夏の砂むし温泉予約人数が4.5倍】

指宿ロイヤルホテルにおける砂むし温泉付き宿泊プランは、2025年7～8月の利用実績が7件15名だったのに対し、2026年7～8月の予約実績は25件68名(2026年6月10日時点)となっています。予約件数は約3.6倍、予約人数は約4.5倍となりました。予約者の居住地を見ると、九州圏だけでなく東京都、愛知県、兵庫県など都市部からの利用も多くみられました。また利用日の約半数が平日に集中しており、観光地の課題である平日集客にも寄与しています。

同ホテルでは、オフィスワークや冷房環境の普及により汗をかく機会が減少する中、発汗を伴う砂むし温泉体験が健康志向の旅行需要と結び付いているのではないかと分析しています。

宿泊者からは、「冷房で冷えた身体が温まり、夜ぐっすり眠れた」「汗をかいて気分がすっきりした」「夏に温泉へ入るという発想はなかったが、想像以上に爽快だった」といった声が寄せられています。





ホテル ロビー





【砂むし温泉付き宿泊プラン】

本プランは、日本で唯一の天然砂むし温泉を体験できる「砂楽」の利用券が付いた宿泊プランです。

夏場の宿泊者には砂むし温泉利用券に加え、ミネラルウォーターや塩分補給タブレットを提供します。砂むし温泉の前後に適切な水分・塩分補給ができるようサポートしています。

指宿ロイヤルホテルでは砂楽まで無料送迎バスを運行しており、行きは15時30分から18時まで30分ごと、帰りは砂楽発16時20分から18時50分まで運行しています。利用後はホテルの天然温泉や海を望む露天風呂、オーシャンビュー客室でゆっくりと身体を休めることができます。





絶景露天風呂





【今後の展開】

2026年4月には、気象庁が最高気温40℃以上の日を示す新たな予報用語として「酷暑日」を正式採用しました。猛暑を超える暑さが想定される時代となり、熱中症対策や暑熱順化への関心は今後さらに高まることが予想されます。

近年はサウナ人気やウェルネス需要の高まりを背景に、「汗をかいて整える」ことへの関心も広がっています。指宿ロイヤルホテルでは、今回の予約動向を通じて「冬の温泉」だけでなく「夏の温泉」という新たな需要の広がりを感じています。

今後は砂むし温泉を観光資源としてだけでなく、健康やウェルネスを目的とした体験として発信し、「夏こそ砂むし温泉」という新たな旅行スタイルの提案を進めていきます。同ホテルでは、温泉や砂むし温泉を通じて、酷暑時代の新しい温泉の楽しみ方を提案していきたいとしています。









【施設紹介】

鹿児島県・指宿市の南端、錦江湾を望む高台に位置する指宿ロイヤルホテルは、海と空が織りなす雄大な景色を楽しめる温泉リゾートホテルです。客室や館内からは錦江湾や開聞岳を望み、ゆったりとした時間を過ごすことができます。





館内では天然温泉の大浴場や露天風呂を備え、指宿ならではの湯浴みを満喫できます。また、指宿名物の「砂むし温泉」を気軽に体験できるよう、砂むし温泉施設への送迎サービスを実施。観光客にも利用しやすく、温泉地・指宿ならではの魅力を存分に味わえる環境が整っています。





客室は和室・洋室・和洋室など多彩なタイプを用意し、観光から記念日旅行まで幅広いニーズに対応。地元鹿児島の旬の食材を取り入れた料理とともに、絶景、温泉、そして砂むし温泉体験を楽しめるホテルとして、多くの旅行者に親しまれています。









【施設概要】

施設名 ： 指宿ロイヤルホテル

所在地 ： 〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町4232-1

代表者 ： 細川 ゆり

客室数 ： 67室

施設内容： ホテル・旅館業

温泉 ： 指宿温泉

アクセス： 鹿児島市内から約1時間 指宿駅からタクシーで6分

URL ： https://ibusukiroyalhotel.co.jp/









【会社概要】

指宿ロイヤルホテル

所在地 ： 〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町4232-1

代表者 ： 代表取締役 細川 ゆり

事業内容： ホテル・旅館業

URL ： https://ibusukiroyalhotel.co.jp/