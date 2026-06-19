インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念 公式カラー金貨セット＞の販売を開始いたしました。













天皇皇后両陛下におかれましては、2026年6月13日よりオランダとベルギーを国賓として公式訪問されています。日本と両国との友好関係に寄与するこの歴史的な行幸啓を記念して、このたび両国の風物がデザインされたプルーフ貨幣2種をセットにて提供いたします。

記念金貨は2種ともに、クック諸島政府が各500点限定で発行する法定貨幣。黄金の鳳凰とともにオランダ・ベルギーをそれぞれ代表する景観や風物がデザインされ、国花が彩りを添えています。いずれも最高品位.9999の純金製で、先進のカラー鋳造技術が駆使された高品質のプルーフコインとなります。

2026年6月20日（土）より、I・E・Iオリジナルショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/imp-nlbe-coin/





《オランダ訪問記念金貨》

風車を望むチューリップ

風車とチューリップ畑のあるのどかな風景をオランダ伝統のデルフト陶器に見立てた青と白で描き、聖帝のシンボル鳳凰と日輪を、純金の浮彫りで表現。日本の菊とオランダのチューリップが記念銘とともに周りを囲み、天皇家とオランダ王室の深い絆を称えます。

《ベルギー御訪問記念金貨》

グラン・プラスの市庁舎とアザレア

首都ブリュッセルの大広場グラン・プラスの市庁舎と黄金の鳳凰をデザイン。ベルギーの国花アザレアが紅白の花を咲かせ、伝統の手工芸ボビンレースをイメージした繊細な意匠が縁を彩ります。日本とベルギーの外交関係樹立から160周年に相応しい美麗な金貨です。









金貨の表面には、クック諸島の元首チャールズ3世（英国国王）の肖像がそれぞれ刻まれています（2種共通）。





金貨セットはクック諸島の法定貨幣であることが明記されたコイン発行証明書を添え、高級天然木を使用したセットケースに収めてお届けいたします。





































■商品情報

商品名： 天皇皇后両陛下オランダ・ベルギー御訪問記念 公式カラー金貨セット

価格 ： 429,800円（税込472,780円）

限定数：500セット （発行限定 各500点）

発売日：2026年6月20日（土）

お届け： 2026年12月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社

URL ： https://iei.jp/imp-nlbe-coin/

■商品仕様

＜金貨仕様（2種共通）＞

品位：.9999金 品質：プルーフ 重さ：1/10オンス（約3.1グラム）

直径：約26ミリ 額面：20クックアイランド・ドル 発行：クック諸島政府

発行年：2026年 発行限定：各500点 鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）

＜セットケース仕様＞

材質：アルダー材（ウレタン塗装）、ポリウレタン、ポリエステル等

サイズ（約）：閉じた状態で縦12.1×横17.1×厚さ4cm

生産国：日本

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。



