バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『侍戦隊シンケンジャー』より、「シンケンレッド」を骨格から造形を行う真骨彫製法で可動フィギュア化した『S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド』(13,200円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年6月19日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000250243/?rt=pr





S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド





■商品特長

スーパー戦隊シリーズ『侍戦隊シンケンジャー』より、「火」のモヂカラを操る侍「シンケンレッド」がS.H.Figuarts（真骨彫製法）で登場！





ヒーロー本来の「存在感」とフィギュアとしての「自然な可動」の両立を追求した製法である真骨彫製法により、「シンケンレッド」のリアルな造形と洗練された可動を実現。スーツ頭部の特徴的なデザインも再現しています。





さらに、携帯モードと筆モードの「ショドウフォン」、エンブレムモードとアニマルモードの「獅子折神」、シンケンジャーの共通武器「シンケンマル」、シンケンレッドの専用武器「烈火大斬刀」が付属し、劇中の大迫力のアクションシーンを再現可能です。

※さまざまなポージングを再現する際には、別売りの「魂STAGE ACT HUMANOID」( https://p-bandai.jp/item/item-1000133007/?rt=pr )を使用してください。





S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド(イメージ1)





■商品概要

・商品名 ：S.H.Figuarts（真骨彫製法） シンケンレッド

( https://p-bandai.jp/item/item-1000250243/?rt=pr )

・価格 ：13,200円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容 ：本体、交換用手首パーツ左3種右4種、シンケンマル、烈火大斬刀、

秘伝ディスク2種(共通ディスク・獅子ディスク)、

ショドウフォン2種(携帯モード・筆モード)、

獅子折神2種(エンブレムモード・アニマルモード)、

交換用バックル、交換用右ホルダー、交換用左ホルダー

・商品サイズ ：全高 約145mm

・商品素材 ：PVC・ABS

・生産エリア ：中国

・販売ルート ：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約受付開始：2026年6月19日(金)16時

・商品お届け ：2026年11月予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■S.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズについて

スクリーンの中で活躍するヒーローたち。

力強いアクション、その魂の躍動を手のひらサイズの中で再現するのが、S.H.Figuartsの造形技術「真骨彫製法」。

「真骨彫製法」とは、表面的ではなく骨格から造形を行い、ヒーロー本来の「存在感」とフィギュアとしての「自然な可動」の両立を追求した製法である。





S.H.Figuarts（真骨彫製法）ブランドページ： https://tamashiiweb.com/item_brand/shinkocchou/









■『侍戦隊シンケンジャー』について

『侍戦隊シンケンジャー』は、2009年(平成21年)2月15日から2010年(平成22年)2月7日までテレビ朝日系列で放送された特撮テレビドラマ。『スーパー戦隊シリーズ』第33作目にあたる。侍の志と技を受け継いだ5人の若者が、不思議な文字の力「モヂカラ」を使い、この世を恐怖に陥れる化け物「外道衆」と戦う物語。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr