株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、北海道地区4店舗のショップハーバーにて、2026年6月22日(月)～7月20日(月・祝)の期間中、『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』を開催いたします。

期間中に、北海道地区のショップハーバー4店舗(丸井今井札幌本店・大丸札幌店・さっぽろポールタウン店・新千歳空港店)にご来店いただき、1レシート税込5,000円以上お買い上げの方に、「エスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるファイターズ戦のペア観戦チケット」、ローズの香りが広がる「ローズモイストプラセンタ石けん」、日本ハムファイターズ選手の「オリジナルクリアファイル」がその場で当たる抽選会を実施いたします。

是非この機会に、ショップハーバーへお越しください。





北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン

北海道日本ハムファイターズ×HABAロゴ









■北海道地区ショップハーバー限定で開催！

対象店舗： 北海道ショップハーバー4店舗

(丸井今井札幌本店・大丸札幌店・さっぽろポールタウン店・新千歳空港店)





ショップ情報はこちらから https://tinyurl.com/mpnknsrh





ショップハーバー店舗一覧二次元コード





《丸井今井札幌本店》

所在地 ： 札幌市中央区南1条西2丁目11 大通館1F

TEL ： 011-205-2268

営業時間： 10：30～19：30





《大丸札幌店》

所在地 ： 札幌市中央区北5条西4丁目7 1F

TEL ： 011-223-8890

営業時間： 10：00～20：00





《さっぽろポールタウン店》

所在地 ： 札幌市中央区南3条西4丁目 札幌地下街ポールタウン内

TEL ： 011-219-8888

営業時間： 10：00～20：00





《新千歳空港店》

所在地 ： 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

TEL ： 0123-45-8800

営業時間： 9：00～20：00





北海道地区ショップハーバー4店舗情報





■HABA×FIGHTERS 北海道日本ハムファイターズ 応援キャンペーン＜2026.6.22(月)～7.20(月・祝))＞

1レシート税込5,000円以上お買い上げの方に、その場で「エスコンフィールドHOKKAIDO日本ハムファイターズ観戦ペアチケット(ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ)」などが当たる抽選にご参加いただけます。





◎プレゼントはなくなり次第終了となります。

◎抽選への参加はおひとり様1日につき1回限りとさせていただきます。





《特賞》

パーソル パ・リーグ公式戦ペア観戦チケット(3組6名様)※

(1)8/7(金) 18:00～ (2) 8/8(土) 15:00～ (3) 8/9(日) 14:00～





VS東北楽天ゴールデンイーグルス

※ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ ※1日1組2名様





●お客様のご都合によるチケットの返品・交換・換金はお受けできません。

●チケットの販売・譲渡等はご遠慮願います。

●何らかの理由で試合の開催が中止になった場合、無効になります。





《A賞》

ローズモイストプラセンタ石けん(100名様)

ローズモイストプラセンタ石けん(A賞)





《B賞》

北海道日本ハムファイターズ選手 オリジナルクリアファイル(700名様)





オリジナルクリアファイル(B賞)





※プレゼントはショップハーバー4店舗(丸井今井札幌本店・大丸札幌店・さっぽろポールタウン店・新千歳空港店)の合計数となります。





北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン詳細情報





無添加主義(R)





ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





《ハーバーは北海道日本ハムファイターズを応援しています》

ハーバーは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールーム等へスキンケアをはじめボディケア商品をご提供中。選手の美と健康を応援しています。





エスコンフィールドHOKKAIDO





■お客様からのお問い合わせ先ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/