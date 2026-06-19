京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開する株式会社Nazuna(本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一)は、2026年8月1日(土)～8月31日(月)の期間限定で、宿泊者同士のゆるやかなつながりをテーマにした夏季イベントを、Nazuna 京都 二条城およびNazuna 京都 御所にて開催いたします。





本イベントでは、最初のゲストの選択が次のゲストへ受け継がれる「アイスクリーム体験」と、日本の夏の風物詩である「流しそうめん体験」を実施いたします。





夏の滞在は、暑さを避けながら観光を楽しむ時間になりがちです。そんな季節だからこそ、ただ過ごすだけではなく、人とのつながりや偶然の共有体験が旅の記憶として残るような時間をお届けしたいという思いから、本企画がうまれました。





Nazuna夏季限定イベント





■誰かの選択が次の誰かへつながる、アイスクリーム体験

チェックイン時、Nazunaの焼印が入った最中にバニラアイスと餡子を挟んだオリジナルアイスクリームをご提供します。

ゲストには餡子のフレーバーやトッピングをお選びいただき、その日の最初のゲストが選んだ組み合わせを「本日のおすすめ」として次のゲストへ引き継ぎます。





また、おすすめとともに、最初に選んだゲストの出身地やお名前(希望者のみ)も紹介。直接顔を合わせることがなくても、誰かの選択を通してゆるやかなつながりを感じられる仕掛けです。





自分の選択が誰かへ受け継がれ、また自分も誰かの選択を受け取る。そんな小さな循環が旅の思い出を彩ります。









■同じ流れを共有する、夏の流しそうめん体験

8月10日(月)～8月17日(月)の期間限定で、流しそうめん体験を開催します。

流れるそうめんには彩り豊かな色付きそうめんを使用し、エディブルフラワーを閉じ込めた氷を流すことで、目にも涼やかな夏の情景を演出します。

流れてくるそうめんへ同じタイミングで手を伸ばす。その何気ない瞬間には、言葉を交わさなくても自然な一体感が生まれます。





二条城では中庭、御所では中庭を望むロビー空間にて開催し、歴史ある町家の空間とともに京都の夏をお楽しみいただけます。





流しそうめん





■人との距離が近すぎず、遠すぎない旅へ

コロナ禍を経て、旅のスタイルは大きく変化しました。大人数での交流よりも、自分のペースを大切にしながら、旅先で生まれる偶然の共有体験や小さなつながりに価値を感じる人が増えています。





二条・御所という歴史ある土地は、古くから人の営みや文化が重なり、多くの人々をつないできた場所でもあります。

今回のアイスクリーム体験と流しそうめん体験は、積極的なコミュニケーションを求めるものではありません。





誰かが選んだ味を受け取り、誰かと同じ流れを共有する。

そんな体験を通じて、人との距離が近すぎず、遠すぎない、現代の旅らしいつながりを感じていただければと考えています。









■イベント概要

イベント名：選ぶことでつながり、分かちあうことで記憶になる夏の体験

期間 ：アイスクリーム体験 2026年8月1日(土)～8月31日(月)

流しそうめん体験 2026年8月10日(月)～8月17日(月)

内容 ：Nazuna焼印入り最中のオリジナルアイスクリーム体験

ゲスト同士の選択が受け継がれる「本日のおすすめ」企画

色付きそうめんとエディブルフラワー氷を用いた流しそうめん体験





対象施設：

Nazuna 京都 二条城

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-nijojo-2/





Nazuna 京都 二条城





Nazuna 京都 御所

https://www.nazuna.co/property/nazuna-kyoto-gosho/





Nazuna 京都 御所





■株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/

Instagram ： https://www.instagram.com/nazuna.official/