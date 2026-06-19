産業機器用部品の総合メーカーであるスガツネ工業株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：菅佐原 純)は、「マルチリニアモーションカタログ No.471A」を2026年6月19日に発刊しWEBサイトで公開します。

本カタログは、2025年6月に発刊した「マルチリニアモーションカタログ No.471」に新製品を追加し、リニューアル増刷したものです。総ページ数は40ページで、無料でデジタル版の閲覧が可能です。





近年、製造現場では人手不足への対応や装置の省スペース化、設計・組立工数の削減が求められています。スガツネの「マルチリニアモーション」製品は、直動部品に求められる“なめらかな動き”と“取り付けやすさ”を両立し、装置・設備の設計、調達、取付などのトータルコスト削減に貢献します。









【カタログ概要】

名称 ： マルチリニアモーションカタログ No.471A

発刊日 ： 2026年6月19日

総ページ数： 40ページ

新製品 ： 11品番

掲載品番数： 67点

サイズ ： A4





マルチリニアモーションカタログ No.471A表紙





本カタログでは、スガツネのコア技術である「MDT※(モーションデザインテック)」のひとつ、「マルチリニアモーション」製品を掲載しています。マルチリニアモーションは、スガツネ独自の直動機構がもたらす動きの総称です。本機構を搭載したガイドレールは、マルチな方向から荷重を受けられるほか、高い取付精度を求めません。そのため、設計・調達・取付など様々な面で最適化に貢献します。





※：MDT(モーションデザインテック)

「動きの感触」や「取り付け・調整」、「開閉角度・軌跡」を統合制御する技術力・製品群を表現した、当社独自の技術ブランドです。主な代表製品群として、任意の位置で蓋・扉を保持する「トルクヒンジ」や、ゆっくりと閉まる「ダンパーヒンジ」などがあります。モーションデザインテック(R) は、スガツネ工業の登録商標です。









今回新たに追加した製品は、「マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型」に使用できる連結用レールと、レール幅に納まる細幅キャリッジ(MLGX-25CN-8)です。連結用レールは長尺やさまざまな長さへの対応を可能にし、連結補助治具を使用することで芯出しも簡単に行えます。幅細キャリッジはレール幅に納まるコンパクト設計で、限られたスペースでの直動機構の採用に貢献します。









【新製品】

左：MLGX25型 連結用レール 右：連結補助治具(オプション品)





左：幅細キャリッジ MLGX-25CN-8 右：レールにはめた状態





【カタログの見どころ】

◆マルチリニアモーションとは

スガツネ独自の直動機構がもたらす動きの名称です。マルチリニアモーションのガイドレールは、どこでもなめらかに動き、直動部品の最適化に貢献します。





マルチリニアモーション製品が使用される場所





◆豊富な動画コンテンツ

製品紹介、施工例、取付方法など、スガツネならではの機構部品の動きを動画で体感いただけます。





◆課題解決事例を紹介

マルチリニアモーションによる課題解決事例を掲載し、どの事例にどのレールが合うのかが分かるようになっています。製品や特長だけでなく、お客様のお悩みが解決できるようなコンテンツです。





課題解決事例





【スガツネ工業 概要】

社名 ： スガツネ工業株式会社

創業 ： 1930年2月11日

設立 ： 1943年11月20日

資本金 ： 4億円(2024年1月時点)

従業員 ： 497名(2026年4月時点)

営業品目： 家具金物、建築金物、装飾金物、各種輸入金物、産業機器関連部品、

機構部品、電子通信機械用部品、照明器具、金属製家具、

金属製備品家具、各種金属製特注品、 他









《お客様からの問い合わせ先》

スガツネ工業 アーキテリア事業部(家具金物・建築金物部門)

〒101-8633 東京都千代田区岩本町2-9-13

TEL ： 03-3864-1122(代)

E-mail： support@sugatsune.co.jp

URL ： https://www.sugatsune.co.jp/