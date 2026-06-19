不動産活用事業を主軸として多角的に事業を展開するワイムシェアリング株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：石丸 愼司）は、首都圏近郊で展開する完全個室型シミュレーションゴルフブランド「GOLF NEXT 24」の新店舗「GOLF NEXT 24 春日井店」を2026年6月22日（月）に愛知県春日井市にてグランドオープンいたします。2026年5月18日オープンの一宮店（愛知県１号店）に続く愛知県２店舗目の開業となります。プレオープンを6月12日から行い見学会を開催。オープンを記念として、先着50名様限定の入会特典キャンペーンを実施いたします。

■梅雨の時期こそ、インドアゴルフが正解

東海地方の梅雨入りは例年6月上旬。雨が続くこの季節は、屋外での練習やラウンドが難しくなるため、インドアゴルフの需要が高まる季節です。GOLF NEXT 24 春日井店は、完全個室・全室エアコン完備の為、雨や蒸し暑さを気にせず、24時間快適に練習やラウンドをお楽しみいただけます。梅雨の時期こそ、インドアを活用すれば継続して取り組むことができ、梅雨明けには、練習の成果を実感していただけるはずです。

■店舗の特徴・サービス内容

1．最新鋭シミュレーターを導入 高性能センサーにより、弾道・スピン量・ヘッドスピードなど多様なデータを安定して計測できます。世界の有名コースを含め200以上、日本のコースも50以上を収録しており、リアルなラウンド体験をお楽しみいただけます。オンラインコンペ等のイベントも定期開催しています。 2．完全個室のプライベート空間5室だから、周囲を気にせず練習に集中できるため初心者の方や女性の方にも安心してご利用いただけます。 3．24時間営業＆駐車場完備24時間いつでもご利用が可能です。敷地内に駐車場を完備しており、雨天時もスムーズにご来店いただけます。 4．マンツーマンレッスン これからゴルフを始める方やスコアアップを目指す方まで、25分の個別指導で着実な上達をサポートします。雨で外に出られない梅雨こそ、フォームを見直す絶好のチャンスです。

■店舗相互利用可能

GOLF NEXT 24は全店舗相互利用が可能です(一部店舗除く)。愛知県では、一宮店、春日井店に加え、7月には尾張旭店もオープン予定です。職場やお出かけ先など、シーンに合わせて便利にご利用いただけます。

◉GOLF NEXT 24一宮店 愛知県一宮市平安1-3-16 ◉GOLF NEXT 24春日井店 愛知県春日井市東野町西３-１１-２ ◉GOLF NEXT 24尾張旭店 7月オープン予定

■オープン記念キャンペーン《先着50名様限定》

①入会金11,000円→0円 ②6月・7月の月額利用料(オールタイムプランの場合最大)21,450円→0円 ③通常3,300円のマンツーマンレッスンチケット1枚進呈 ※オープニングの入会特典で入会された場合、2026年10月末までは退会・プラン変更ができません。

■ 無料見学会（予約制）

6月12日（金）～14日（日）、 6月20日（土）～21日（日）、 6月27日（土）～28日（日）、 7月4日（土）～5日（日）

梅雨の時期でも、GOLF NEXT 24なら天気を気にせず快適に、自分だけの空間で、練習を続けることができます。普段は無人運営のため、見学会ではスムーズにご利用できるようシミュレーターの操作方法、試打体験ができる見学会を開催しています。見学会は、一つのご予約で4名様までお越しいただけますので、どうぞお気軽にお越しください。

■GOLF NEXT24 春日井店 店舗概要

https://reserva.be/waimgolfnext24 https://golfnext24.hacomono.jp/register/https://drive.google.com/file/d/1qYZhs23KCy2dkY3qaz5BHge7hZSUrxnQ/view

住所：愛知県春日井市東野町西３-１１-２ 営業時間：24時間 部屋数：5部屋 左打席：有（1部屋） 駐車場：9台

■会社概要

https://golfnext24.jp/kasugai https://www.google.co.jp/maps/place/+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E6%9D%B1%E9%87%8E%E7%94%BA%E8%A5%BF%EF%BC%93-%EF%BC%91%EF%BC%91-%EF%BC%92

社名 ：ワイムシェアリング株式会社 代表取締役社長：石丸 愼司 所在地 ： 東京都新宿区高田馬場１－２９ー９ TDビル6階 事業内容 ：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営 HP： https://waim-group.co.jp/

当社は、1953年に安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）の不動産管理部門として設立されました。創設以来、長年にわたり不動産の管理・運営を通じて培ってきた専門性と実績を基盤に、時代の変化に対応しながら事業領域を拡大してまいりました。2011年には資本関係を解消し、独立企業として新たな体制へ移行。これを契機に、より機動的かつ柔軟な経営体制を確立し、多様化するニーズに応えるサービスの提供に取り組んでおります。今後も、長い歴史の中で築いてきた信頼と実績を大切にしながら、「人と社会に役立つ会社」としてさらなる価値創造に努めてまいります。