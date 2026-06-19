全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、6月20日(土)夕方6時00分～影山優佳さんがナレーターを務めるビジネスコンテスト番組「デカボチャレンジ2026春 ～つくりたいのはおもしろい方の脱炭素～」を放送いたします。

1．番組概要

「デカボチャレンジ2026 Spring」は、大学生が企業や自治体と共に社会課題解決に挑む、新感覚のビジネスコンテスト。主催のEarth hacks社長の歌から始まるという超ユニークなインターンシップで、掲げるテーマは「おもしろい方の脱炭素」。全国から集まった学生たちが、参加企業8社から出された難題に対し、5日間という限られた時間で斬新なアイデアを形にしていく。現場での実地調査や白熱したチーム議論を経て、悩み抜きながらも情熱をプレゼンにぶつける彼らの姿は必見！ 【ナレーター】影山優佳

2．ナレーター・影山優佳さん コメント

参加者の皆さんは、学生であることが信じられないぐらい出てくるアイデアや意見が深くて、参加者同士も、お互いの意見にリスペクトをも持ち高みを目指していくという質の高さに、とても驚きました。私がこの場にいたら、こんなに堂々と自分の意見を言えるかな…と感じましたし、感動しっぱなしの一時間でした。 私も、芸能活動をしていなければ、企画職をやりたいと思っていました。アイドル時代に希望して、販売促進コンペにこっそり参加した時のことを少し思い出しました。 今回の映像は、これからの社会を支えていく学生たちのビジネスコンテストでしたが、参加者の同世代の方だけでなく、これから子供を育てていくご家族や、もっと年齢が上の方も、何かしらの気付きを得られる番組であると、ナレーションをする上で実感しました。世代を問わず見ていただきたいです。 私自身も番組を通して、色々なことに目を向けたり多角的な視点を持とうと、生活の中で意識していきたいと改めて思いました。

3．放送スケジュール

6月20日(土)夕方6時00分～

■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/documentary/decarbo/ ■番宣：https://youtu.be/LPlJv92PnPU

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=LPlJv92PnPU

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。