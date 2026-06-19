全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、わんちゃんと泊まれる温泉宿「わんわんリゾート」シリーズを全国に5施設展開しています。 このたび、同シリーズの「わんわんリゾート 那須塩原」で先行導入し、多くの飼い主様からご好評をいただいている「わんわんおやつビュッフェ」を、2026年7月1日より、ほか4施設においても提供開始することをお知らせいたします。

これまで「わんわんリゾート」シリーズ全施設に設置している「わんわんラウンジ」では、飼い主様向けのフリードリンクを提供し、わんちゃんとの憩いの場として親しまれてきました。 この度「わんちゃんにも選ぶ楽しさを味わってほしい」という思いから「わんわんリゾート 那須塩原」で先行して「わんわんおやつビュッフェ」を実施したところ、大変多くの反響をいただきました。 こうしたご好評を受け、より多くの飼い主様とわんちゃんに笑顔あふれるひと時をお届けするため、全施設への導入を決定いたしました。

■「わんわんおやつビュッフェ」のポイント

〇選べる楽しさ！4種類のおやつをご用意 わんちゃんが喜ぶ4種のおやつをラインナップ。好みに合わせてお選びいただけます。 〇滞在中、何度でも「無料」で楽しめる ラウンジ営業時間内であれば、何度でもおかわり自由。お散歩帰りやリラックスタイムのお供にも。 〇飼い主様とのラウンジ時間を一緒に 飼い主様用のアルコールを含むフリードリンクも引き続き提供いたします。わんちゃんとの至福のひと時をこれまで以上にお楽しみいただけます。

■サービス概要

提供開始日：2026年7月1日（水） 対象施設：わんわんリゾート 那須塩原（先行導入済み）、わんわんリゾート 粟津、わんわんリゾート 矢田屋松濤園、わんわんリゾート 信州上田、わんわんリゾート 西伊豆 提供場所：わんわんラウンジ わんわんラウンジ営業時間：14:00～22:00/7:00～10:30 ※わんわんリゾート西伊豆の営業時間は、14:00～22:00 および 7:00～10:00 となります。 料金：無料 ※宿泊者限定 内容：わんちゃん用おやつ4種、飼い主様用ドリンク各種 ※アルコールは午後のみのご提供となります

■「わんわんおやつビュッフェ」のメニュー紹介

・乳酸菌入りキューブジャーキー ビーフ＆野菜ミックス味 ・ごちそうビスケット 緑黄色野菜 ・しっとりドーナツ はちみつ味 ・カロリーカットチーズ

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役：川粼 俊介 ■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/