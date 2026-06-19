ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、TVアニメ『ブルーロック』のキャラクターグッズとしてフィギュア入りバスボール「FizzBuddy ブルーロック バスボール」を発売開始いたします。 2026年6月19日よりTOKOTOYZ公式ECサイト、楽天、Amazon、Qoo10などで販売を開始いたします。また全国のバラエティショップ、GMS、ドラッグストアにも順次展開予定です。（一部店舗を除く）

■ FizzBuddy ブルーロック バスボール

https://tokotoyz.jp/products/bl02

商品名：FizzBuddy ブルーロック バスボール バリエーション：4種（本商品はブラインド販売です。誰が入っているかは開けてのお楽しみ！） 価格（税込）：1個 \693 ／ 12個セット \8,316 PKGサイズ：W130mm × H151.6mm × D75mm マスコット素材：PVC 対象年齢：15才以上

ラインナップ

商品特徴

1. キャラクターフィギュア×バスボールの楽しい組み合わせ 『ブルーロック』の人気キャラクターたちをかわいくデフォルメしたPVCフィギュアがバスボールの中に入っています。開封するまでどのキャラクターが入っているかわからないブラインド仕様で、開封の楽しさをお届けします。 2. サッカーボール型入浴料 入浴料はブルーロックに登場するサッカーボールをイメージしたデザインです。フラワーの香りで、また保湿成分を配合しているため、バスタイム後のお肌はしっとりうるおい、ごほうび気分のひとときを演出します。 3. 高校の制服バージョンを採用したビジュアル フィギュアはアニメに登場する「高校の制服バージョン」のデザインを採用しています。コレクターアイテムとしても見逃せない仕様です。

TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

TOKOTOYZ 公式サイト／SNS

■ TOKOTOYZ Official HP / SNS HP：https://tokotoyz.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ X（旧Twitter）：https://x.com/tokotoyz TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official ■ TOKOTOYZ Anime SNS Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz.anime_official X（旧Twitter）：https://x.com/tokotoyzanime TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz.anime

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580

コピーライト一覧

©金城宗幸・ノ村優介/講談社／「ブルーロック」製作委員会 ※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。