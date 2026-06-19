『おおたかの森スーパー・アンサンブル』が2026年9月27日 (日)にスターツおおたかの森ホール（千葉県 流山市 おおたかの森北 1丁目2-1）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/ose260927

公式サイト https://starts-otakanomorihall.com/

すごい、こんな音楽が流山で聴けるのか―――

「一生聴いていたいと思った」「音色に魅せられた」「毎年会えることを願っています」など、来場者から絶賛を博している、おおたかの森スーパー・アンサンブル（OSE）。世界の第一線で活躍中の名手たちにより、流山市・おおたかの森で2024年に生まれた空前絶後のクラシックコンサートです。 ３度目となる本公演では、ブラームスの傑作にして超人気曲「ピアノ五重奏曲 へ短調」、オーストリアの指揮者・作曲家フェリックス・ワインガルトナーによる「ピアノ六重奏曲 ホ短調」他を取り上げます。 OSEが初めての方も、毎回楽しみにしてくださっている方も、さぁ、9/27はおおたかの森へ！

楽しみがさらに増す”スーパー”プレ企画

『おおたかの森プレミアムサロン 話して、聴いて、ほどける音楽の時間』と題し、OSEを代表してコントラバスの幣隆太朗とピアノの秋元孝介をホールに招き、 ・出演者が語る「室内楽の世界へようこそ」（ NG一切なしの”Q＆A”コーナーあり！） ・コントラバスとピアノによるミニコンサート（音楽のエッセンス、超絶技巧とはこのこと！） を7月5日(日) 18:00より開催いたします。『おおたかの森スーパー・アンサンブル』のチケットをご購入の方は無料でお楽しみいただけます。 ※ホール窓口（来館）もしくは専用フォーム（https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-nq7CERgN0iVyu6Z65eES2rJ461UrzJOqW73G0r5B75UOTU0NEkwQlZTMVhVRk9UODNMWlhGRktWMS4uにてお申し込みください。

本公演とプレ公演の会場である千葉県流山市・スターツおおたかの森ホールは、都心からアクセス良好。つくばエクスプレス／東武アーバンパークライン 流山おおたかの森駅直結です。（北千住から約13分／秋葉原から約25分）

開催概要

『おおたかの森スーパー・アンサンブル』 開催日時：2026年9月27日 (日) 14:30開場／15:00開演 会場：スターツおおたかの森ホール（千葉県 流山市 おおたかの森北 1丁目2-1） ■出演者 岡本誠司（ヴァイオリン）Seiji Okamoto 横溝耕一（ヴァイオリン）Koichi Yokomizo 佐々木 亮（ヴィオラ）Ryo Sasaki 横坂 源（チェロ）Gen Yokosaka 幣 隆太朗（コントラバス）Ryutaro Hei 秋元孝介（ピアノ）Kosuke Akimoto ■チケット料金 一般：6,000円 U25：2,500円※公演当日に25歳以下の方 （全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com