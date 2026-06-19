秋田県大館市に自社縫製工場を構え、ものづくりを行うレディースアパレルブランド「aiile（エイル）」（運営：株式会社アミエル）は、ブランド誕生3周年を迎えます。

これを記念し、2026年6月17日から23日までの7日間、神戸マルイにて「3周年記念 POP UP STORE」を開催いたします。

オンライン販売を中心に展開してきたaiileは、「着心地がよく、自然とスタイル良く見える」「毎日つい手に取ってしまう」といった声を多くのお客様からいただきながら、3年間歩んでまいりました。

今回のポップアップでは、最新の夏コレクションを実際にご試着いただき、その着心地やシルエットをご体感いただけます。

■ 開催背景

「20代の頃に着ていた服が、なんだかしっくりこなくなった。」

そんな変化を感じ始めた大人の女性たちに向けて、aiileは服づくりを続けてきました。

カジュアルすぎる服では物足りない。でも、かしこまりすぎた服でもない。

仕事や食事、旅行など、さまざまなシーンで心地よく過ごせて、自分らしくいられる服。

aiileでは、締め付け感のない着心地と、身体のラインを拾いすぎないシルエット、そして自宅で気軽にお手入れできる機能性を大切にしています。

秋田の自社縫製工場で、一着一着丁寧に仕立てながら、快適さと上品さを兼ね備えた日常着を提案しています。





■ aiileが大切にしている3つのこと

・身体のラインを拾いすぎず、美しく見えるシルエット

お腹まわりや腰まわりを締め付けず、自然なドレープやシルエットによって、すっきりとした印象に。

薄着になる季節でも安心して一枚で着られるデザインを目指しています。





・大人が心地よく着られる袖や肩まわり

気になる二の腕や背中まわりを自然にカバーしながら、重たく見えないバランスを追求。

後ろ姿まで美しく見えるよう細部までこだわっています。





・自宅で洗えて、忙しい毎日に寄り添う機能性

アイロンがけの負担を減らし、日常のさまざまなシーンで気兼ねなく着られることもaiileの大切な特徴です。

暑い季節も快適に過ごせる素材を選び、忙しい大人の毎日に寄り添う一着を提案しています。









今回の神戸マルイでの開催にあたり、オンラインストア（EC）では体験できない、大人のリアルな日常に寄り添うポップアップならではの特別な見どころをご用意いたしました 。





・体型変化への寄り添い

人の可動域を計算し、締め付けないのに美しい設計 年齢やライフステージの変化による体型の変化に寄り添うaiileの洋服 。

人の可動域を計算しているため、お腹周りや二の腕を締め付けず、身体のラインに合わせて無理なく着られる設計が特徴です 。

立体的に「美しく補正する」職人技を、会場でのフィッティングで直接ご体感いただけます 。





・大人の日常に嬉しい機能

ポケット付き仕様や、自宅で洗えてシワになりにくいイージーケア素材を採用。

忙しい毎日でも気軽に着られ、きちんとした印象を保てる一着を提案します。





・試着断念の不安を解消 全サイズ・全カラーをその場でフィッティング

ECサイトにおける「試着できない不安による購入断念」という課題を解消するため、展開中の全アイテムの試着サンプルをご用意 。

長時間のデスクワークや車移動でもシワにならず、疲れないノンストレスな着心地をその場で実感していただけます 。









■ 3周年を記念した「夏の名品」展開アイテム（一部紹介）





オンラインストアでも「着痩せ効果がすごい」「これなら1枚で綺麗に着られる」と高い評価を受け、売切れと再販を繰り返してきた今夏一押しのラインナップが神戸に登場します 。





・ダブルガーゼワンピース： ガーゼなのに綺麗め。ガーゼなのにお手入れ簡単。ウエスト位置を高く見せ、脚長効果と洗練された知的さを両立 。仕様と素材選びの工夫でイージーケアが叶う、デイリーやお出かけに最適な、ブランドを代表する1着 。





・サマーLUXEジャケット： 二の腕や背肉のラインを拾わず、シルエットが自然に決まる計算されたシルエット 。デスクワークや車移動でもシワにならず、オフィスカジュアルから週末のデニム合わせまで品よく仕上がるジャケット。





・ノースリーブチェスターワンピース： 前を開けてジレとして羽織ればIライン（縦長効果）が強調され、全身が劇的にすっきり見えるアイテム 。仕事から週末のレストランランチまで幅広くカバーします 。





■ 神戸マルイ POP UP STORE 開催概要





日時：2026年6月17日～23日

時間：11:00 - 20:00 （※日・祝は10:30～20:00、商業施設の営業時間に準ずる）

場所：神戸マルイ 1F パブリックスペース（兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2）

アクセス：JR「三ノ宮駅」・阪急「神戸三宮駅」 徒歩約1分

料金：入場無料（どなたでもお気軽にお立ち寄りいただけます）





■ aiileのこだわり：クオリティを適正価格で届ける「秋田の縫製技術」





aiileの洋服は、すべて秋田県大館市の自社縫製工場と県内の協力工場で、熟練の職人が一点一点丁寧に仕立てています 。

国内外のトップブランドを手掛けてきた技術があるからこそ、平面の布から「大人の体型を美しく見せる立体服」を具現化できます 。

企画から縫製までを自社で完結させ、オンラインと直販のポップアップを主軸とすることで、百貨店ブランド水準の高品質なクオリティを適正価格（2万円前後）で提供しています 。





公式サイト：https://aiile.jp/

Instagram：@aiile_official











