株式会社サイクロンジョー( https://www.cyclonejoe.com/ )は、累計発行部数8,500万部の大人気連載漫画『キン肉マン』をテーマにした、美しい造形美と彩色にこだわった1個880円(税込)の低単価で気軽にコレクションできるホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」『7人の悪魔超人編 後編』のご予約を2026年6月19日(金)20時より開始します(2026年7月下旬発売予定)。





キン肉マンメダルコレクション VOL.7 メインビジュアル

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大人気漫画『キン肉マン』から抜粋した『原作画』を半立体のメダルに彩色を施す特許技術による、美しい造形と彩色を実現しました。お気に入りの超人達で立体超人図鑑の完成を目指せ！大ヒット御礼！メダルコレクションシリーズ累計40万個突破！『キン肉マン』連載46周年の歴史を紡ぐコレクションアイテム『キン肉マンメダルコレクション』にVOL.7『7人の悪魔超人編』が登場！





キン肉マンメダルコレクション VOL.7 山積み





ご予約開始： 2026年6月19日(金)20:00～

予約サイト： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/

サイクロンジョー BASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/





▼商品のさらに詳しい情報はこちら

http://blog.livedoor.jp/cyclone_joe/archives/30220912.html









JANコード ： 4573521316753

商品名 ： キン肉マンメダルコレクション VOL.7【単品】

売価(税込)： 880円

発売 ： 2026年7月31日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2782

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/147300452





JANコード ： 4573521316760

商品名 ： キン肉マンメダルコレクション VOL.7【BOX】20個入

売価(税込)： 17,600円

発売 ： 2026年7月31日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2861

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/147299598









■商品の仕様

●ウルトラレア カラーメダル 全12種

ウルトラレア カラーメダル 全12種





カラー光の矢

カラーテリーマン 3.0

カラーブロッケン Jr. 2.0

カラーステカセキング 2.0

カラーデビルトムボーイ

カラーキン肉バスターやぶり

カラー地獄のシンフォニー

カラーザ・魔雲天

カラーミスターカーメン

カラーネックカットドロップキック

カラーストロング・ザ・武道

カラーアトランティスドライバー





●スーパーウルトラレア カラーメダル(プラチナメダル) 全6種

スーパーウルトラレア カラーメダル(プラチナメダル) 全6種





プラチナ ロビンマスク3.0

カラー ウォーズマン 3.0

カラー バッファローマン 2.0

カラー レッグラリアート

カラー スプリングバズーカ

カラー ザ・ミラクルズ









■スーパーウルトラレアメダルの封入率に関して

スーパーウルトラレアメダルは1BOXにランダムで3個ずつ封入されます。1BOXですべて揃いませんので予めご理解の程よろしくお願いいたします。





●スーパーレア ゴールドメダル 全12種

スーパーレア ゴールドメダル 全12種





ウルトラレア カラーメダルと同品種。





●レア シルバーメダル 全12種

レア シルバーメダル 全12種





ウルトラレア カラーメダルと同品種。





●トレジャーハントメダル 全1種(シークレット)

トレジャーハントメダル 全1種(シークレット)





■今回も封入！『トレジャーハントメダル！』

キン肉マンメダルコレクション1カートン=20×8BOX=160個に1枚封入されるウルトラレアメダルであるカラーメダル。レアリティは最高レア。まさにトレジャーハントとは"宝探し"の意味で、その名の通りのお宝メダルです。

今度のテーマは作品においてファンの間でも人気の高い『7人の悪魔超人編』。死闘を繰り広げたアイドル超人たちと7人の悪魔超人を収録！ラインナップのテーマは『RIVAL(ライバル)』『絆(bond)』『ベストバウト(BEST BOUT)』









■キン肉マンメダルコレクションの商品の特長

(1) キン肉マン原作から抜粋した『原作画』と『公式画』を半立体で表現した美しい造形美。





●Sウルトラレアメダル 6種

スーパーウルトラレア カラーメダル(プラチナメダル) 全6種





●スーパーレア メダル ゴールドメダル 12種

スーパーレア ゴールドメダル 全12種





●アトランティスドライバー ゴールドメダル

アトランティスドライバー ゴールドメダル





『絆(bond)』をテーマに正義超人、悪魔超人の結束を描く。

初収録となるモンゴルマンとスグルのザ・ミラクルズ(日蒙コンビ)を収録！

『モンゴルマンよおまえは私の味方だ！』

ザ・ミラクルズ(日蒙コンビ) カラーメダル





同じく初収録となるバッファローマン、スプリングマンのディアボロスを収録！

『スプリングマンよ～～～っおまえとこうして組んで戦うのはあのキン肉マン＆モンゴルマン組との対決いらいだな～っ』

『ああ あの時ばっかりは不覚をとったが』

『本来オレたち"ディアボロス"は無敵のタッグだ』





●スプリングバズーカ カラーメダル

スプリングバズーカ カラーメダル





(2) 徹底的にこだわった美しい彩色美。

半立体の彩色は国内特許技術。原作画及び公式画をメダルフォーマットで再現。





●ウルトラレア カラーメダル 全12種

ウルトラレア カラーメダル 全12種





■『技メダル』がさらに進化！

前弾で緻密な造形と彩色で好評だった『技メダル』がさらに進化！コミックの印象的なシーンを切り取った美しいメダルに仕上がりました。





●光の矢 カラーメダル

『100万パワー+100万パワーで200万パワーーーー！！』

『いつもの2倍のジャンプの高さで400万パワーっ！！』

『そしていつもの3倍の回転をくわえれば400万×3の』

『バッファローマン！お前を上回る1200万パワーだーーーっ！！』

光の矢 カラーメダル









●キン肉バスターやぶり カラーメダル

『6をひっくりかえすと9になる！』

キン肉バスターやぶり カラーメダル









●地獄のシンフォニー カラーメダル

『すばらしいミュージックを聴かせてやるぜーーーっ！！』

地獄のシンフォニー カラーメダル









(3) 重量1個22g！ずっしり重い亜鉛合金

●レア シルバーメダル 全12種

●ネックカットドロップキック シルバーメダル

『それじゃ反撃に』

『うつらせてもらうぜーーーっ！！』

ネックカットドロップキック シルバーメダル









●スーパーレア メダル シルバーメダル 12種

レア シルバーメダル 全12種





■【キン肉マンメダルコレクションVOL.7 発売記念】豪華購入キャンペーン

1.豪華購入キャンペーン1

キン肉マンメダルコレクション ピンクゴールドメダル『ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ』プレゼントキャンペーン

ウォーズマン 3.0 『みんな地獄であおうぜ 』キャンペーン









内容：サイクロンジョー本店、BASE店キン肉マンメダルコレクション VOL.7 単品 税込880円を含む1会計税込5,500円以上ご購入のお客様にピンクゴールドメダル『ウォーズマン 3.0』プレゼント！





注意：購入キャンペーンはサイクロンジョー本店、BASE店のみで実施いたします。

キャンペーンは予告なく終了することがあります。

キャンペーンは特典がなくなり次第終了とさせていただきます。





2.豪華購入キャンペーン2

●KIN(金)肉メダルキャンペーン

今度のBOX購入キャンペーンの豪華特典は対決セット！

KIN(金)肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン(非売品)

KIN(金)肉メダル キャンペーン 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン









●ザ・マンと新造形 悪魔将軍が早くも購入特典で登場！

内容：サイクロンジョー本店、BASE店で、キン肉マンメダルコレクション VOL.7【BOX】20個入を1BOX購入すると、特別なピカピカ金メダル KIN(金)肉メダル(非売品)を2枚プレゼント！

KIN(金)肉メダル 概要

KIN(金)肉メダル 集合





注意：購入キャンペーンはサイクロンジョー本店、BASE店のみで実施いたします。

キャンペーンは予告なく終了することがあります。

キャンペーンは特典がなくなり次第終了とさせていただきます。









●キン肉マンメダルコレクション VOL.7【BOX】20個入が登場！

キン肉マンメダルコレクション VOL.7 メインビジュアル





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【ご予約開始】 2026/6/19(金)20:00～

【発売予定】 2026/7/31(金)一斉出荷予定

【数量限定】 計画数に達し次第終了。完売の際は御容赦ください。

【メーカー希望小売価格税込】17,600円

【注意】 早期終了することもあります。

【BOX入数】 20個

【サイズ】 直径42mm 厚さ4mm

【素材】 亜鉛合金

【仕様】 彩色済み完成品、ブラインドサック箱入り

【注意】 製造上、彩色などに個体差が生じる場合がございます。

【対象年齢】 15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

【生産最終加工地】日本

【著作】 (C)ゆでたまご





あの頃、キン肉マンに夢中だった少年たちとすべてのキン肉マンファンに贈るコレクションアイテム第7弾！

●目指せ立体超人図鑑！

ノーマルメダル

レアメダル シルバー 全12種

スーパーレア ゴールド 12種

ウルトラレア カラーメダル 全12種

スーパーウルトラレア カラーメダル(プラチナメダル) 全6種

トレジャーハントメダル 全1種

計 43種





【注意】全43種のうち1パック1個、BOX20個がランダムで封入されています。

1BOXで全種揃いません。予めご了承ください。

【著作】(C)ゆでたまご

【JAN】 4573521316760

【注意】■スーパーウルトラレアについて 全6種





【カラーメダル5種】

・ザ・ミラクルズ(日蒙コンビ)

・スプリングバズーカ

・レッグラリアート

・ウォーズマン 3.0

・バッファローマン 2.0





【プラチナメダル1種】

・ロビンマスク3.0





上記6点に関してはシークレット扱いになります。









■スーパーウルトラレアメダルの封入率に関して

スーパーウルトラレアメダルは1BOXにランダムで3個ずつ封入予定です。1BOXですべて揃いませんので予めご理解の程よろしくお願いいたします。









■トレジャーハントメダルの封入率に関して

トレジャーハントメダルは1c/t=8BOX=160枚に1枚の封入率となります。必ずしも封入がお約束されているものではございませんので何卒御容赦ください。





【キン肉マンメダルコレクション発売記念キャンペーン】

『KIN(金)肉メダルキャンペーン』開催決定！

キン肉マンメダルコレクション VOL.7【BOX】20個入を1BOX購入すると、特別なピカピカ金メダル KIN(金)肉メダル(非売品)を2枚プレゼント！





【注意】KIN(金)肉メダルは特典メダルになります。

※画像は開発中の為、仕様変更となる場合もございます。





●キン肉マンメダルコレクション VOL.7 全43種

1パックに全43種の中からランダムアソートでいずれか1種が入っています。1BOX=20個入





※パッケージ内の画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※1BOXで全種揃いません。予めご了承ください。

※複数BOXご購入戴いた際に稀に同一BOXが納品されることがあります。

※製造工程の都合上、やむを得ない成形の歪み、些細なキズが入るものもあります。

こちらの交換返品はご遠慮ください。

注意事項(必ずご一読ください)









■使用上の注意

・小さなお子様が誤って使用しないようにご注意ください。

・小さな商品ですので、誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。

・本製品は金属製品のため、投げたり落としたりすると危険ですので、乱暴な扱いはしないでください。

・火気や高温になるところには近づけないでください。









【会社概要】

商号 ： 株式会社サイクロンジョー

代表者 ： 代表取締役 高橋 正人

所在地 ： 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-19 BASE高円寺 302

設立 ： 2023年12月