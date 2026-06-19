コンピュータゲームの企画・開発・販売を行う株式会社メビウス(所在地：東京都三鷹市、代表取締役：森 麻子)は、「QUESTER」シリーズの開発で名を馳せたインディーゲーム制作プロダクション サウザンドゲームズと業務提携を行い、Nintendo Switchで、最新作「モノクローム・エコーズ《white編》」の配信を2026年夏予定していることをお知らせいたします。





「モノクローム・エコーズ《white編》」はゲームデザインを「QUESTER」シリーズに引き続き加藤ヒロノリ氏が担当、RPGの本質でもあるハックアンドスラッシュ、キャラビルドに特化したシステムは中毒性のあるものとなっております。





キービジュアル





■ゲーム説明

異世界召喚RPG『モノクローム・エコーズ』

ゲームデザイン ： 加藤ヒロノリ

キャラクターデザイン： 山吹ショウマ／佐々木亮／のこきび／相沢美良

プロデュース ： 桑原敏道(サウザンドゲームズ)





・好評配信中のハクスラRPG『QUESTER』シリーズのシステムをアレンジ強化し、ファンタジー世界を舞台にした異世界召喚RPGです。

・ハックアンドスラッシュに特化し、探索と育成がメインのゲームシステムとなっています。

・クラスチェンジやスキルパネルなど新要素でパワーアップした新しいハクスラRPGに、ご期待ください！









■世界観

剣と魔法が力を持つ「白」と「黒」だけの世界。

古代帝国時代、召喚された異世界の「勇者」によって魔王は封印された。

しかし、封印は完全なものではなく、200年ごとに再封印が必要。

それを司る「封印の一族」は、定期的に勇者を召喚する。

そして幾度目かの再封印のとき。「あなた」が異世界から召喚された。

これは魔王が眠る「遺跡群島」での、冒険の物語。





ss1





■どんなゲームなの？

ランダムの海を泳ぎつつ探索と戦闘を楽しめる、ビルドの自由度が高いハクスラRPG！





好評だった「QUESTER」のシステムから色々パワーアップ！

(レイヤーターンバトルはもちろんのこと、クラスチェンジやスキルパネル、賞金首など盛りだくさん)





遺跡群島唯一の街で、発見要素満載のうれしはずかし冒険者生活！

ちみちみ探索しながら、マップが開拓されていく楽しさ！

ランダムに発見する個性的な武装品にはスキルがあり、それを組み合わせる戦術性！





ss3





■ゲームイベントへの出展

6/27,28に大阪日本橋ジョーシン日本橋店で行われます。

「NIPPONBASHI GAME SHOW2026」で最速試遊体験が可能となっております。

ご試遊頂けました方には先着順で設定資料集のプレゼントも予定しております。

(※数に限りがございますため、品切れの際はご了承ください)









■製品情報

タイトル ：Monochrome Echoes - white -

(モノクロームエコーズ ホワイト)

対応プラットフォーム：Nintendo Switch(Nintendo Switch 2互換有)

ジャンル ：異世界召喚RPG

プレイ人数 ：1人

配信開始 ：2026年夏

価格 ：2,800円(税込)

権利表記 ：(C) 加藤ヒロノリ・Thousand Games

(C) Thousand Games

Publishing and English Translation by mebius.





・サウザンドゲームズ

https://www.thousandgames.net/





・株式会社メビウス

http://d-mebius.com/





・株式会社メビウス 公式X(旧：Twitter)

https://x.com/digitalmebius