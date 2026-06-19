累計8,500袋突破。料理家さくらの「素材そのまま口福おだし」が支持を集める

株式会社HITOTEMA

SAKURA's(https://store.hitotema.co.jp/)を展開する株式会社HITOTEMAは、料理家さくらが開発した「素材そのまま口福おだし(https://store.hitotema.co.jp/products/dashi01)」の累計販売数が8,500袋を突破したことをお知らせします。

「毎日の料理を、人生の愉しみに」を掲げるブランドの中でも、毎日の食卓を支える定番として支持を集め、「出汁ってこういう味なんだ」という声とともに、料理好きの方々に長く愛用されています。

■食塩・添加物不使用。素材そのものの味わい

「素材そのまま口福おだし」は、その名のとおり、出汁本来のおいしさを存分に味わえる出汁パックです。食塩や調味料などの添加物は一切使用せず、厳選した天然素材だけで仕上げています。味が付いていないからこそ、鰹の味、昆布の味と、素材そのものの個性がはっきりと感じられます。

顆粒だしに慣れた方ほど、その風味の違いに驚かれることが多い一品です。子供からお年寄りまで安心して使え、離乳食にも活用いただけます。「塩が入っていなくても素材の味が生かされていて、すごく美味しい」「他社のものと違い、自然の風味が素材の邪魔をしない」といった声も多く寄せられ、オンラインストアのレビューでも高い評価をいただいています。

■国産素材100％。九州・北海道・大分の恵み

原材料は、九州産の宗田鰹節と鰹節、北海道産の昆布、大分県産の乾椎茸。すべて国産素材にこだわり、4つの素材が重なり合うことで、奥行きのあるうま味と豊かな風味が生まれます。パック素材には主原料パルプの無漂白紙を採用するなど、口に入るものだからこそ、細部まで安心にこだわりました。

SAKURA'sが理想とするのは、何を飲んでいるかがわかること、そして本当に出汁を取ったと思えるほど美味しいこと。出汁パックでありながら、丁寧に取った出汁と遜色のないうま味と香りを目指しています。

■1年以上、何十回もの試作を重ねて

心から美味しいと思える出汁パックを作りたい。その想いから、料理家さくらは大分の出汁屋と何度も打ち合わせを重ねました。食塩も添加物も使わずに最高の味わいを実現するため、1年以上の歳月と何十回もの試作を経て完成したのが、この一品です。

水400mlに1パックを入れて約10分煮出すだけで、本格的な出汁が手軽に取れます。さらに、袋を破って中身をそのまま味噌玉やふりかけ、卵かけご飯に使うなど、幅広い活用ができるのも魅力です。汁物や煮物はもちろん、和洋中を問わずさまざまな料理にお使いいただけます。

■商品概要

- 商品名：素材そのまま口福おだし(https://store.hitotema.co.jp/products/dashi01)- 価格：2,980円（税込）- 内容量：8g×30包- 原材料：宗田鰹節（九州産）、鰹節（九州産）、昆布（北海道産）、乾椎茸（大分県産）- 原産国：日本 販売：SAKURA's オンラインストア(https://store.hitotema.co.jp/products/dashi01)

本当の出汁の味と風味を、毎日の食卓へ。毎日の料理を、人生の愉しみに変える一袋です。

※累計販売数はSAKURA's オンラインストア調べ（2026年5月15日時点）バリエーション合算の自社販売実績