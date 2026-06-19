高級なアルミボディ×冷凍・冷蔵同時対応！見た目も機能も妥協しないEENOUR車載冷蔵庫AL25/AL32新登場

株式会社イーノウ・ジャパンEENOUR ポータブル冷蔵庫ALシリーズ

2026年6月11日、EENOURはアルミ製ポータブル冷蔵庫「ALシリーズ（25L/32L）」を発売しました。

上質なアルミボディに、冷凍・冷蔵を同時に保存できる独立2室設計を採用。さらに持ち運びやすさにもこだわり、アウトドアから日常使いまで、より自由で快適な保冷体験を実現します。

主な特徴

1、高級感と耐久性を兼ね備えた、オールアルミボディ

ALシリーズは、ボディ全面にアルミニウム合金を採用。金属ならではの美しい光沢と洗練されたデザインが、アウトドアシーンでも存在感を放ちます。

さらに、耐衝撃性・耐腐食性に優れ、紫外線や雨風による劣化にも強い設計。アルミの高い熱伝導性により放熱効率を高め、暑い環境下でも安定した冷却性能をサポートします。長く使い続けても美しさを保ちやすく、過酷なアウトドア環境でも安心して使用できます。

2、冷凍も冷蔵もベストな温度で。独立2室×±1.5℃高精度制御

EENOUR ポータブル冷蔵庫AL32

高精度な外部温度センサーとスマート温度制御システムを搭載し、冷却出力を細かくコントロール。庫内温度差を±1.5℃に抑え、安定した保冷性能を実現しました。

さらに独立2室設計により、冷凍と冷蔵を同時に使用できるため、食材ごとに適した温度管理が可能です。

EENOUR ポータブル冷蔵庫AL25/32EENOUR ポータブル冷蔵庫AL253、高性能コンプレッサー搭載、パワフルな急速冷却

3.5CC高性能コンプレッサーと冷媒R600aを搭載し、25℃環境下ではわずか37分で-20℃まで到達。

さらに、45mm厚の断熱材と高い密閉性を実現するPVCパッキンにより、庫内の冷気をしっかりキープします。

3、高性能コンプレッサー搭載、パワフルな急速冷却

3.5CC高性能コンプレッサーと冷媒R600aを搭載し、25℃環境下ではわずか37分で-20℃まで到達。

さらに、45mm厚の断熱材と高い密閉性を実現するPVCパッキンにより、庫内の冷気をしっかりキープします。

EENOUR ポータブル冷蔵庫AL25/32EENOUR ポータブル冷蔵庫AL254、大容量バッテリー搭載対応、もっと自由に

15600mAhの大容量バッテリーを内蔵可能。25℃環境・設定温度4℃・ECOモード時には、最長約25時間の連続運転を実現し、電源のない場所でも自由な保冷環境を叶えます。

また、高密度フォームパッキン付きの専用バッテリーカバーにより、防滴・防塵性にも配慮。

さらにUSBポートとType-Cポートを搭載し、スマートフォンなどへの給電にも対応します。

EENOUR ポータブル冷蔵庫AL255、コンパクトなのに、驚きの収納力

25Lの大容量設計で、2Lペットボトルが保存でき、最大3本を収納できます。1L牛乳パックなら約16本、500mlペットボトルなら約23本、330ml缶なら約36本収納可能です。

キャンプや車中泊はもちろん、日常の買い物やサブ冷蔵庫としても活躍します。

6、満載でもスイスイ運べる

[表: https://prtimes.jp/data/corp/148403/table/55_1_ffd74ec60294310ebf85468e1e17c7ee.jpg?v=202606191052 ]

伸縮式キャリーハンドルと大型ホイールを搭載し、食材や飲み物をたっぷり収納した状態でもスーツケースのように軽快に移動可能。

さらに、両側には持ち上げやすいサイドハンドルを備え、車への積み下ろしもスムーズ。移動から設置まで、アウトドアでの使いやすさにこだわりました。

7、細部にこだわった使いやすさ

EENOUR ポータブル冷蔵庫AL25/32

● 夜間でも見やすい庫内LEDライト

● お手入れしやすい排水口付き設計

● 出し入れしやすい大容量バスケット

● アウトドアに配慮した保護設計

商品情報

店舗情報

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ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。

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