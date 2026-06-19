【初期費用・採用成果報酬ゼロ】宿泊業界特化型転職スカウトサービス「NEXT HOTEL」が、実際の候補者にアプローチできる「1ヶ月無料トライアル」の提供を開始！

株式会社NEXT HOTEL実際の候補者にアプローチできる「1ヶ月無料トライアル」を実施中

株式会社NEXT HOTEL（本社：東京都台東区、代表取締役：石橋 拓馬）は、宿泊業界に特化したキャリアプラットフォーム・転職スカウトサービス「NEXT HOTEL（ネクストホテル）」にて、実際の機能をすべてお試しいただける【初回限定1ヶ月無料トライアル】の提供を2026年6月5日（金）より開始いたしました。

サービスURL：https://nexthotel.jp/forbiz

■ 無料トライアル実施の背景

NEXT HOTEL1ヶ月無料トライアルNEXT HOTELサービスロゴ

深刻な人手不足が課題となる宿泊・ホテル業界において、求人広告を待つだけではなく、自社にマッチした人材へ直接アプローチできる「スカウト型採用」への注目が高まっています。

一方で、新しい採用手法を導入するにあたり、以下のようなお悩みを抱える企業・施設様も少なくありません。

- 「自社の求める人材が本当に登録しているのか不安」- 「システムを使いこなせるか、いきなりの年間契約はハードルが高い」- 「まずは実際の候補者のプロフィールを見てから判断したい」

このようなお声にお応えし、より多くの企業・施設様に「NEXT HOTEL」の利便性とマッチングの質の高さを実感していただくため、実際の候補者へのスカウト送信まで無料で行えるトライアルプランをご用意いたしました。

■ 【初回限定無料トライアル】の詳細

本トライアルでは、月額のサービス利用料金や初期費用、採用成功報酬などは一切不要で、実際のサービス環境を1ヶ月間ご体験いただけます。

【トライアル内容】

- 1ヶ月間のシステム利用料が無料- 月に最大5通まで、候補者へ直接スカウトメールの送信が可能- NEXT HOTELに登録している実際の候補者プロフィールの閲覧が可能- 初期費用、および採用に至った場合の採用成功報酬は一切不要

※本トライアルは、初めて「NEXT HOTEL」をご利用になる企業・施設様が対象となります。

※1ヶ月経過後、自動で有料プランに切り替わることはございませんのでご安心ください。

■ お申し込み方法

無料トライアルをご希望の企業・施設様は、以下の企業・施設向けページよりお申し込みください。

担当者より詳細をご案内いたします。

無料トライアルお申し込みURL：https://nexthotel.jp/forbiz

■ NEXT HOTEL（ネクストホテル）とは

「NEXT HOTEL」は、宿泊施設と求職者を直接つなぐ、宿泊業界特化型のダイレクトリクルーティング（スカウト型採用）サービスです。初期費用および採用成功報酬は一切不要。圧倒的なコストパフォーマンスで、宿泊業界の慢性的な人手不足解消と最適なマッチングを支援します。

【NEXT HOTEL 3つの特長】

01. 価値観診断で「採用ミスマッチ」を徹底防止

登録時の「価値観診断」データを活用し、スキルだけでなく貴社の風土とのカルチャーマッチを事前に見極めてアプローチ。採用後のミスマッチを最小限に抑え、早期離職を防ぎます。

02. 宿泊業界に特化した「意欲の高い人材」が集結

「ホテル・旅館の仕事が好き」という目的意識の明確な登録者が多数。貴社のサービスに深く共感し、長く活躍してくれる可能性の高い人材へピンポイントで出会えます。

03. 待つだけではない「能動的なスカウト」を実現

求人広告を掲載して待つ手法とは異なり、求める人材のプロフィールを確認して直接メッセージを届ける「攻めの採用」が可能。効率的かつ熱量の高いマッチングを実現します。

■ サービス概要

サービス名：NEXT HOTEL（ネクストホテル）

サービス開始日：2026年1月21日（水）

サービスURL： https://nexthotel.jp/

企業施設様向けページ：https://nexthotel.jp/forbiz

■ 会社概要

商号：株式会社NEXT HOTEL

所在地：〒111-0041 東京都台東区元浅草1-16-5

代表者：代表取締役 石橋 拓馬

設立：2025年6月2日

事業内容：宿泊施設向け転職支援・スカウトサービスの運営

URL： https://nexthotel.jp/company

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXT HOTEL 法人お問い合わせフォーム

https://nexthotel.jp/contact/business