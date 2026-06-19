【出展情報】coody、幕張メッセ「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展（6月26日～28日開催）

「TOKYO OUTDOOR SHOW」とは

株式会社W&W

TOKYO OUTDOOR SHOWは、「自然に優しく、自然を楽しむ。」をテーマに開催される国内最大級のアウトドアイベントです。会場にはアウトドアギアやキャンプ用品をはじめ、モビリティ、ファッション、ライフスタイルなど多彩なブランドやコンテンツが集結。アウトドアの魅力や新たな楽しみ方を発信する場として、多くのアウトドアファンや業界関係者が来場する注目のイベントです。

公式サイト：https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

coodyの出展内容

coodyブースでは、人気のエアテントシリーズをはじめ、新製品や注目アイテムを展示いたします。

実際の製品を間近でご覧いただきながら、サイズ感や素材の質感、空間の広がり、設営の手軽さなどを体感いただける貴重な機会となります。

また、会場ではスタッフによる製品説明やご相談も承っております。

coody製品をご愛用いただいているお客様はもちろん、これから導入をご検討されているお客様にも、製品選びの参考となる情報をご案内いたします。ぜひお気軽にcoodyブースへお立ち寄りください。

coody公式お知らせ：https://coody-jp.com/2026-0605/

出展予定テント＆ギア

【NEW!】coody エアテント 10.0 PRO

10.0 PROには、PROシリーズを象徴する機能を凝縮。

前後4分割ドアで通気性とプライバシーを両立し、大型サイドウィンドウには専用小窓を装備。開口サイズを自由に調整できます。さらに、四方のサイドパネルはポールで跳ね上げればタープとしても活用可能です。

幅3.6m×奥行2.8m×高さ2.3mで、テント内で腰をかがめる必要がなく、約10平方メートル の使いやすい空間を確保した、扱いやすいサイズのテントです。

【NEW!】coody エアタープ PRO

通気性に優れた軽量ファブリックを採用し、重量は約19kg。

PROシリーズとファスナーで連結でき、広々としたリビング空間を拡張できます。

四脚エアフレーム構造で単体でも自立し、エアタープ PRO同士の連結も可能。

幅3.6m×奥行2.8m×高さ2.3mで、車中泊にもおすすめです。

詳細：coody エアタープ PRO(https://coody-jp.com/air-tarp-pro/)

coody エアテント FAMILIA PRO

「Makuake」でもご好評いただいたFAMILIA PROを、実機展示いたします。

幅3.6m × 奥行4.8m × 高さ2.3m、広さは約17.3平方メートル 。

広げた瞬間に感じる、圧倒的なゆとり。

開閉バリエーション豊富な大型窓とミニ窓は通風とプライバシーを両立し、まるでアートのような存在感！

詳細：coody エアテント FAMILIA PRO(https://coody-jp.com/familia_pro/)

coody エアテント HUB SHELTER PRO

「Makuake」でもご好評いただいたHUB SHELTER PROを、実機展示いたします。

幅3.6m × 奥行3.8m × 高さ2.7m、広さは約13.3平方メートル 。

立って過ごせる、圧倒的な開放空間！

景色を額装するアイコニックな六角ウインドウとキャノピーの組み合わせが、機能性と美しさを両立しています。

画像や動画だけでは伝わらない美しい佇まいを、ぜひ会場でお確かめください。

詳細：coody エアテント HUB SHELTER PRO(https://coody-jp.com/habshelter_pro/)

coody テント圧縮バッグ

coodyエアテントを想定して設計。

大型テントを30％以上圧縮し、省スペース化を実現しました。

テントを圧縮することでトランクに余白が生まれる！テントもギアも、もう諦めないキャンプへ。

詳細：coody テント圧縮バッグ(https://coody-jp.com/tentshield/)

coodyエアベッド AIRBLOCK COREO

coodyの新世代エアマット「AIR BLOCK COREO」（エアブロック コレオ）は、従来比で約36％の軽量化を実現した、驚くほど軽い次世代モデル。

独自開発のCOREO PVC素材と「二層エアチャンバー」構造により、沈み込みや不安定さを解消し、軽さ・強さ・快適さを高次元で両立しました。

コンパクトに収納でき、どこでも上質な睡眠環境を実現します。

詳細：coodyエアベッド AIRBLOCK COREO(https://coody-jp.com/coody-coreo/)

coody GLOWNA パーティーライト

16通りの光演出と個別コントロール機能を搭載した、coodyのパーティーライトシリーズ。

8種類の色温度と8段階の明るさ調整に対応し、ライトごとの個別設定も可能です。

IP67防水・防塵仕様で、雨の日でも安心して使用できます。

さらに、ライト部分は別売りの専用ファンへ付け替え可能。

5灯／7灯／9灯の3サイズ展開で、アウトドアはもちろん、庭やリビング、店舗装飾にもおすすめです。

その他、coodyオリジナルアウトドアギアも展示予定です。

※展示内容は予告なく変更となる場合があります。

coodyエアテントの設営・撤収体験会を実施

「エアテントは設営が簡単そうだけど、撤収や収納は本当に簡単なの？」

そんなお客様の声にお応えし、今回のTOKYO OUTDOOR SHOW 2026では、coodyエアテントの設営から撤収までを実際に体験できる特別企画を実施いたします。

これまでのイベントでは、エアテントへの空気注入や排気をご体験いただいておりましたが、今回はさらに一歩踏み込み、収納袋からテントを取り出すところから、空気を入れて設営し、最後に空気を抜いて畳み、収納袋へしまうまでの一連の流れをご体験いただけます。

スタッフによるデモンストレーションに加え、レクチャーを受けながらご自身の手でテントを畳み、収納することも可能です。

「収納できるか不安」「撤収にどれくらい時間がかかるのか知りたい」「一人でも扱えるのか試してみたい」といったお客様にもおすすめの体験企画です。

エアテントに関する疑問や不安をその場で解消できる貴重な機会となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

イベント内容

PROシリーズ 実機展示

待望の新作「coody エアテント 10.0 PRO」と「coody エアタープ PRO」を実機展示いたします。

さらに、Makuakeでもご好評いただいた「FAMILIA PRO」「HUB SHELTER PRO」も展示し、PROシリーズの魅力を実際にご覧いただけます。

10.0 PROは、フロア着脱機能や前後連結機能、4分割ドア、大型サイドウィンドウなどを備え、シーンに合わせて自由なレイアウトを楽しめるモデルです。

また、PROシリーズは各モデル同士の連結が可能。エアタープ PROと組み合わせることで、より広く快適なリビング空間を構築でき、ファミリーキャンプからグループキャンプまで多彩なスタイルをご体感いただけます。

coody テント圧縮バッグ デモンストレーション

大型エアテントの収納をサポートする coody テント圧縮バッグ のデモンストレーションを予定しております。

圧縮後のサイズ感や、車載時のイメージなどをその場でご確認いただけます。

体験をご希望の方は、会場スタッフまでお気軽にお声がけください。

オリジナルノベルティ プレゼント企画

coodyの各種公式SNSのフォロー、YouTubeチャンネル登録などにご協力いただいた方へ、coodyオリジナルグッズをプレゼントいたします。

会場へお越しの際は、ぜひcoodyブースにお立ち寄りいただき、公式SNSもチェックしてみてください。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第、配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

人気インフルエンサーによるレイアウト展示

今回もcoodyブースでは、人気インフルエンサーの皆さまにご協力いただき、実際のキャンプシーンをイメージしやすい特別レイアウト展示を 予定しております。

TYM CAMPさん （@tymcamp7294）による HUB SHELTER PRO のレイアウト

車中泊・ファミリーキャンプのリアルをYouTubeなどで発信されている TYM CAMPさん（@tymcamp7294） に、HUB SHELTER PRO のレイアウトを手掛けていただく予定です。

今回は、車中泊スタイルを前提としたコーディネートを予定しております。

車とHUB SHELTER PROを組み合わせた実用的な空間づくりや、ファミリーでも快適に過ごせるレイアウトの工夫を、ぜひ会場でご覧ください。



TYM CAMPさんはイベント会期中、coodyブースにご来場予定です。

普段YouTubeなどでご覧になっている方も、ぜひこの機会に交流を楽しんだり、レイアウトのこだわりについてお気軽にお声がけください！

TYM CAMPさんのYoutubeチャンネルはこちら

TYM CAMP【ハイエース×ファミリーキャンプ】

https://www.youtube.com/@tymcamp7294

出展概要

イベント名：TOKYO OUTDOOR SHOW 2026（東京アウトドアショー2026）

開催日時：2026年6月26日（金） 10:00～18:00 ※ビジネスデイ/14:00～18:00 ※一般特別公開

2026年6月27日（土） 10:00～18:00 ※一般公開

2026年6月28日（日） 10:00～17:00 ※一般公開

会 場：幕張メッセ 国際展示場 ホール1・2・3 (coodyブース：248）

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

入 場 料：前売：6/26(金)特別入場券 1,500円（税込）

6/27(土)入場券 1,000円（税込）

6/28(日)入場券 1,000円（税込）



当日：6/26(金)特別入場券 2,000円（税込）

6/27(土)入場券 1,500円（税込）

6/28(日)入場券 1,500円（税込）

※保護者同伴に限り、小学生以下入場無料。

※再入場可（ご来場日のみ有効）。

※併催のTOKYO DOG SHOW 2025と共通の入場チケットとなりますので、会場への行き来ができます。

公式サイト：https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

今回の展示ではPROシリーズの新作、「coody エアテント 10.0 PRO」そして、「coody エアタープ PRO」が初展示となります。これからPROシリーズをご検討される方も、すでにPROシリーズをお持ちの方にも魅力ある展示になると思います。

家族やご友人をお誘いあわせのうえ、もちろんソロでもお気軽に、coodyブースへお立ち寄りください。

会場で皆様にお会いできることを、スタッフ一同楽しみにしております！

coody公式お知らせ：https://coody-jp.com/2026-0605/

会社情報

「アウトドアをもっと、心地よく」をテーマに、デザイン性と機能性を兼ね備えたエアフレーム式のテントを中心に展開するアウトドアブランド。

設営のしやすさと空間の快適さを追求した製品は、キャンプ初心者からグランピング施設まで幅広くご好評をいただいております。

公式サイト：https://coody-jp.com(https://coody-jp.com/)

お問い合わせ：ec-support@coody-jp.com

会社概要

会社名：合同会社COODY

設立日：2024年11月29日

本社所在地：東京都荒川区東日暮里6丁目16-8 桂ビル 3F

代表者：金中 予哉

事業内容：アウトドア用品の製造・販売

公式サイト：https://coody-jp.com(https://coody-jp.com/)

本件に関するお問い合わせ先

合同会社COODY

広報担当：鈴木

お問い合わせフォーム：https://coody-jp.com/toiawase/

現地でのcoodyエアテントの取材・撮影もこちらよりお問い合わせください。

※合同会社COODYは株式会社W&Wのグループ会社です。