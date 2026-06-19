【TAC社労士】6/24(水)無料オンラインセミナー「年金科目を得意にしよう！「総合本科生Basic＋Plus」のススメ 」開催！

TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、無料オンラインセミナーを6/24（水）19：00より開催します。

今社労士の勉強を始めるなら、TACの『総合本科生Basic+Plus』！その受講メリットとは？

初学者向けコース 『総合本科生Basic(+Plus)』について、年金科目を早期に学習するメリットや、 『総合本科生Basic+Plus』ではいったい何が「Plus」されるのかを、TACの実力派人気講師・宮島 哲浩がわかりやすくご紹介します。

【おもなテーマ】

・近年の社労士試験の傾向

・年金科目の重要性

・総合本科生Basic(+Plus)受講の流れ

・総合本科生Basic(+Plus)のメリット

・総合本科生Basic+Plusオリジナル特典について

セミナー後半は質疑応答コーナーもございます。匿名で講師に質問して疑問点を解消してください。参加無料・途中入退室可・カメラ不要・マイク不要です。お気軽にご参加ください。

実施概要

■日時：6月24日（水）19:00～ （※セミナー20分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：社労士に関心がある方／Plusコースについて知りたい方／2027年度合格を目指す方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_webinar_b.html

講師紹介

宮島 哲浩（みやじま てつひろ）講師

【講師プロフィール】

TAC社労士講座講師。ユーモラスな語呂や身振りを多用しながら、丁寧にかみ砕いて説明を行う講義が人気を博している。わかりやすい図解がふんだんに盛り込まれたスペシャルレジュメ”デジボ”は、体系化しながら学んでいくのが難しい社労士試験対策の心強い味方となること間違いなし。2027年合格目標では、『総合本科生Basic(+Plus)』土曜日昼の講義を新宿校で、日曜日昼の講義を池袋校で、月曜日・木曜日夜の講義を渋谷校で務める。Plusコース限定Webフォローの収録担当も務めている。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/