【小松市ふるさと納税】「小松基地航空祭2026」駐車券を6月24日（水）より「ふるさと生活」で受付開始！

■ 小松基地航空祭期間に利用できる駐車券が返礼品に！

小松市

石川県小松市は、2026年9月27日（日曜日）に航空自衛隊小松基地で行われる「小松基地航空祭2026」の駐車券付き返礼品を、6月24日（水曜日）よりふるさと納税ポータルサイト「ふるさと生活」にて受け付けを開始します。

「小松基地航空祭」では航空自衛隊の展示飛行や、機体や装備品を間近で見学できる展示が行われ、家族連れや航空機ファンなど十数万人が訪れます。例年、小松市では航空祭の駐車券を返礼品として提供しており、売り切れが出るほどの大好評となっています。今年は、航空祭限定のオリジナル九谷焼はしおき、限定ステッカー、地元銘菓とのコラボ商品など、さらに魅力を高めた5種類の返礼品をご用意しました。

受付期間

2026年6月24日（水曜日）9時～9月13日（日曜日）※売り切れ次第終了

掲載ポータルサイト

小松市自治体交流ファンサイト「ふるさと生活」

ふるさと生活 :https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/donation

（※各返礼品詳細ページのリンクよりお申し込みいただけます）

返礼品内容

≪スカイパークこまつ共生の丘≫（石川県小松市浮柳町甲6番地）

小松基地航空祭駐車券（スカイパークこまつ共生の丘）と九谷焼はしおき全６種コンプリートセット

返礼品内容：

１.スカイパークこまつ共生の丘 駐車券1台分 ※普通車・バイク・レンタカー可。大型車は不可。

２.九谷焼はしおき全６種コンプリートセット（桐箱入）１セット

提供台数：100台

駐車可能時間：4時～15時

寄附金額：60,000円

掲載サイト：ふるさと生活(https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/72871)

※お電話でのお申し込みはできませんのでご了承ください。

≪スカイパークこまつ翼≫（石川県小松市日末町や1番地1）

小松基地航空祭電子駐車券(スカイパークこまつ翼)

返礼品内容：

スカイパークこまつ翼 電子駐車券1台分 ※普通車・バイク・レンタカー可。大型車は不可。

提供台数：280台

駐車可能時間：4時～16時

寄附金額：29,000円

掲載サイト：ふるさと生活(https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/72872)

スカイパークこまつ翼園内案内図小松基地航空祭電子駐車券(スカイパークこまつ翼)と小松基地グッズ

返礼品内容：

１.スカイパークこまつ翼 電子駐車券1台分 ※普通車・バイク・レンタカー可。大型車は不可。

２.小松基地グッズ（オリジナルタオル 1個、ステッカー1個）

提供台数：100台

駐車可能時間：4時～16時

寄附金額：40,000円

掲載サイト：ふるさと生活(https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/72870)

小松基地航空祭電子駐車券(スカイパークこまつ翼)と小松カブッキー旅あるき（卵せんべい）

返礼品内容：

１.スカイパークこまつ翼 電子駐車券1台分 ※普通車・バイク・レンタカー可。大型車は不可。

２.小松カブッキー旅あるき（卵せんべい）1箱

提供台数：50台

駐車可能時間：4時～16時

寄附金額 :32,000円

掲載サイト：ふるさと生活(https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/72869)

≪梯川ボートハウス≫（石川県小松市小島町ヲ32番地1）

小松基地航空祭駐車券（梯川ボートハウス）

返礼品内容：梯川ボートハウス 駐車券1台分 ※普通車・バイク・レンタカー可。大型車は不可。

提供台数 ：30台

駐車可能時間：6時～16時30分

寄附金額 ：28,000円

掲載サイト：ふるさと生活(https://komatsu.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/72873)

ご注意事項

梯川ボートハウス外観

・スカイパークこまつ共生の丘、スカイパークこまつ翼、梯川ボートハウスの駐車場は、小松市ふるさと納税寄附者専用駐車場となりますので、ご了承ください。

・交通規制や臨時シャトルバスの運行などについては航空自衛隊 小松基地からのお知らせをお待ちください。

・受付開始に伴い多くのアクセスが予想されますので、「ふるさと生活」への新規会員登録など事前のご準備をお願い致します。