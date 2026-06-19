【タカノフルーツパーラー】食べ放題のみずみずしい桃の果肉と、桃づくしのスイーツとセイボリーが味わえるタカノフルーツティアラ
株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、7月1日から9月9日までタカノフルーツティアラ～Summer Peach～をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめるタカノフルーツティアラです。
桃がテーマのこの期間は、カットフルーツで桃が食べ放題。とろけるような果肉とやさしい甘み、口いっぱいに広がる華やかな香りを何度も体験できます。セイボリーにも桃を組み合わせ、アフタヌーンティーの中も桃づくしに仕立てています。
【Time limited menu 平日時間帯限定メニュー】
自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ
マンゴー特有のトロピカルな香りを感じる店内製造シャーベットと、マンゴーオレンジジュース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。
ご提供期間 7/1（水）～7/31（金）※平日限定
ご提供時間 3:00pmより
Special cut fruit （別途料金）
沖縄県産マンゴーのカットフルーツ
濃厚な甘みと香り、とろけるような果肉が特長の沖縄県産マンゴーをダイレクトに味わえます。
税込\2640（本体価格\2400）
※入荷状況によりご提供できない場合がございます。
お気軽にスタッフまでご注文ください。（ご注文の際は別途料金となります。）
また紅茶コーナーでは4種類のホットティーをご用意しています。販売も行っているオリジナルの茶葉「アッサム」「アールグレイ」「ストロベリー」「アップル」をご用意しました。飲み比べや、カットフルーツとのペアリングもお楽しみいただけます。
■アフタヌーンティー
＜上段＞
カットフルーツ～桃・シャインマスカット・メロン・スイカ～
＜中段＞
桃のタルト～ミルククリーム仕立て～／ラズベリーと紅茶のムース／アングレーズムース～桃のジュレ～
＜下段＞
ピーチブレッドのロースハムサンド／桃と野菜のジェノベーゼサラダ／桃のフルーツマリネ
タカノフルーツティアラ ～Summer Peach～
■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞
※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。
※写真はすべてイメージです。
【ご提供期間】
2026年7月1日（水）～2026年9月9日（水）
【料金】
お一人様 税込\6,600（本体価格\6,000）
6歳～12歳 税込\4,400（本体価格\4,000）
（6歳未満は無料）
【ご利用時間】120分
【ご予約時間】
11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm
※8月1日（土）～8月31日（月）分のご予約は7月1日（水）11：00amより承ります。
※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。