【タカノフルーツパーラー】食べ放題のみずみずしい桃の果肉と、桃づくしのスイーツとセイボリーが味わえるタカノフルーツティアラ

株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、7月1日から9月9日までタカノフルーツティアラ～Summer Peach～をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめるタカノフルーツティアラです。

桃がテーマのこの期間は、カットフルーツで桃が食べ放題。とろけるような果肉とやさしい甘み、口いっぱいに広がる華やかな香りを何度も体験できます。セイボリーにも桃を組み合わせ、アフタヌーンティーの中も桃づくしに仕立てています。

【Time limited menu 平日時間帯限定メニュー】

自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ

マンゴー特有のトロピカルな香りを感じる店内製造シャーベットと、マンゴーオレンジジュース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。

ご提供期間 7/1（水）～7/31（金）※平日限定

ご提供時間 3:00pmより

Special cut fruit （別途料金）

沖縄県産マンゴーのカットフルーツ

濃厚な甘みと香り、とろけるような果肉が特長の沖縄県産マンゴーをダイレクトに味わえます。

税込\2640（本体価格\2400）

※入荷状況によりご提供できない場合がございます。

お気軽にスタッフまでご注文ください。（ご注文の際は別途料金となります。）

また紅茶コーナーでは4種類のホットティーをご用意しています。販売も行っているオリジナルの茶葉「アッサム」「アールグレイ」「ストロベリー」「アップル」をご用意しました。飲み比べや、カットフルーツとのペアリングもお楽しみいただけます。

■アフタヌーンティー

＜上段＞

カットフルーツ～桃・シャインマスカット・メロン・スイカ～

＜中段＞

桃のタルト～ミルククリーム仕立て～／ラズベリーと紅茶のムース／アングレーズムース～桃のジュレ～

＜下段＞

ピーチブレッドのロースハムサンド／桃と野菜のジェノベーゼサラダ／桃のフルーツマリネ

タカノフルーツティアラ ～Summer Peach～

■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞

※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。

※写真はすべてイメージです。



【ご提供期間】

2026年7月1日（水）～2026年9月9日（水）



【料金】

お一人様 税込\6,600（本体価格\6,000）

6歳～12歳 税込\4,400（本体価格\4,000）

（6歳未満は無料）



【ご利用時間】120分



【ご予約時間】

11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm

※8月1日（土）～8月31日（月）分のご予約は7月1日（水）11：00amより承ります。



※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。