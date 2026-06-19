AI森末慎二さんと原田泰造さんが共演！

株式会社クラシアン

株式会社クラシアン（神奈川県横浜市、代表取締役会長 兼 社長 今田健治 以下、クラシアン）は、タレントの森末慎二さんと新たにイメージキャラクターに就任した原田泰造さんが出演する新CM「トイレのトラブル2026年」篇 「キッチンのトラブル2026年」篇を 6月19日（金）より公開します。

原田泰造さんが新イメージキャラクターに！レジェンド森末慎二さんと意外な形で共演

CMの注目ポイントは、クラシアン“令和の顔”として新イメージキャラクターに就任した原田泰造さんと森末慎二さんによる共演です。今回のCM撮影現場に森末慎二さんは参加していません。最新のAI技術を活用することで、現在69歳のレジェンド森末さんをクラシアンの過去のCMに登場した41歳当時の姿として映像の中に再現しました。

CMでは、突然の水のトラブルで困った家庭にクラシアンのスタッフ役の原田泰造さんが駆けつけ、工具箱の中から登場するAI森末慎二さんとともにトラブルを解決します。また、「くらし安心 クラシアン」でお馴染みのCMソングですが、フルコーラスで流れるのは今回が14年ぶり。時を超えて実現した頭にも、耳にも残る新CM、ぜひご注目ください。

CMの内容

「トイレのトラブル2026年」篇 15秒

「トイレ篇」は、トイレで水まわりのトラブルに慌てる女性のシーンからスタートします。画面が変わり「♪水のトラブル クラシアン」というサウンドに合わせて男性が電話をかけると、玄関にクラシアンの制服を着用した新キャラクターの原田泰造さんが工具箱を持って登場。工具箱を開けると中から「AI森末慎二」が登場し、トイレの水のトラブルを解決します。その後は、AI森末さん、原田さん、家族、地域のみんなで「0120-500-500」のパネルを公開し「くらし安心 クラシアン」のお馴染みのキャッチコピーで締め括られます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mojkhtIv4ik ]

「キッチンのトラブル2026年」篇 15秒

「キッチン篇」は、キッチンのトラブルで蛇口から水が勢いよく噴き出し、男性が「助けてー！」と叫びながら水を止めようとするシーンからスタートします。すると「♪水のトラブル クラシアン」というサウンドに合わせて、クラシアンの制服を着用した新キャラクターの原田泰造さんが工具箱を持って登場。工具箱を開けると中から「AI森末慎二」が登場し、「水道局の指定業者～」というサウンドに合わせて、認定書をお披露目します。その後はAI森末慎二さんと原田泰造さんがキッチンの水のトラブルを解決。AI森末さん、原田さん、家族、地域のみんなで「0120-500-500」のパネルを公開後、最後は「くらし安心 クラシアン」のお馴染みのキャッチコピーで締め括られます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BNJoECGNnxc ]

＜ 新CMの見どころ ＞

・ クラシアン“令和の顔”として原田泰造さんが新イメージキャラクターに就任

・ 撮影現場に森末慎二さん（ご本人）は参加せず、AI技術を活用して森末慎二さんと原田泰造さんとの共演を実現

CMメイキング

メイキング映像では、原田泰造さんを中心とした撮影現場の様子をたっぷりと公開しています。リビングセットでは、原田さんと家族役、地域の方役の出演者たちが「0120-500-500」のプレートを掲げるシーンの撮影風景をカメラ裏側から紹介。何度もテイクを重ねながら息ぴったりのタイミングを作り上げていく様子が伝わってきます。キッチンやトイレのセットでは、水のトラブルを原田さん自らが解決するシーンを収録。水を使うため一発撮りが求められる難しいシーンで、スタッフと細かく動きを確認しながら段取りを進める真剣な現場の空気感も見どころのひとつです。その他にも、グリーンバック前で笑顔で撮影に向き合う原田さんの自然な表情や、スタッフと談笑する和やかなオフショットも多数収録されています。ラストには撮影完了を祝う花束贈呈シーンが収められ、原田さんの感謝のコメントとともに温かい雰囲気でクランクアップを迎える、撮影裏側の魅力が詰まった一本に仕上がっています。

クラシアン企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7027/table/31_1_e6193ed5de73b3644732a5a2861e2fb5.jpg?v=202606191052 ]