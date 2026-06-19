〈ノワ・ドゥ・ブール〉日本橋三越本店「夏のあんこ博覧会(R)」に初出店 ！あんことバターを組み合わせた『焼きたてフィナンシェ（あんバター）』を発売します。

株式会社 エーデルワイス

“焼きたてフィナンシェ”が代表商品の「ノワ・ドゥ・ブール(https://www.noix-de-beurre.com)」は、日本橋三越本店 本館7階 催物会場で2026年6月24日(水)から6月29日(月)まで開催される『夏のあんこ博覧会(R)』に出店いたします。会場では、あんこをテーマにした限定商品を2種類ご用意しております。

イベント会場では、2026年1月に日本橋三越本店で販売し、ご好評いただいた『焼きたてフィナンシェ（あんバター）』が再登場いたします。当店一番人気の“焼きたてフィナンシェ”生地に北海道十勝産小豆「夢むらさきつぶあん」を使用した日本橋三越本店限定商品です。粒あんと溶かしバター、風味豊かなフィナンシェ生地が生み出すマリアージュをお楽しみいただけます。

また、“ナッツ×あんこ”のテーマでは、その場で焼き上げるクレープ生地に夢むらさきつぶあん、スライスしたバターを巻き込んだ『クレープ（あんバター）』をご用意しております。

会場でしか出会えない美味しさをぜひお試しください。

催物会場商品概要

焼きたてフィナンシェ（あんバター）

焼きたてフィナンシェ（あんバター）

風味豊かなフィナンシェ生地に、北海道十勝産小豆「夢むらさきつぶあん」を絞り、カットしたバター（有塩）をトッピングして焼き上げました。焼き上がりに溶かしバター（有塩）をぬって、コクと香りをさらに際立たせています。

■価格：税込 411円（本体価格 380円）

クレープ（あんバター）

クレープ（あんバター）

クレープ生地に、香り高いラム酒と有塩バターをぬり、北海道十勝産小豆「夢むらさきつぶあん」を絞りスライスバターをのせて巻き込みました。中にしのばせた、くるみの食感がアクセントです。

■価格：税込 1,320円（本体価格 1,200円）

※イートイン限定

【展開期間】6月24日(水)～6月29日(月) ※最終日は18時終了

【販売店舗】日本橋三越本店 本館7階 催物会場

＊焼きたてフィナンシェは、1日の限定数量に達した場合は、販売を終了させていただきます。

＊常設店舗での販売はございません。

■ 「ノワ・ドゥ・ブール」とは・・・

ノワ・ドゥ・ブールとは、2011年3月にオープンした株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区/ 代表取締役：比屋根祥行）が展開する焼き菓子を中心とした洋菓子ブランドです。

パティシエたちの大切な3つの想い 。つくりたてをお届けする、素材の風味を生かす、心こめてつくる ことを軸に、それぞれのお菓子の一番「美味しい」瞬間をお召し上がりいただける商品を取り揃えております。

（HP）https://www.noix-de-beurre.com

（Instagram）https://www.instagram.com/noix_de_beurre_official/