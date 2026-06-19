Youtube「野田ゲー公式チャンネル」×チロルチョコ×スプリンギン『チロっとあそべるゲームコンテスト』開催決定！！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は株式会社しくみデザイン（福岡県福岡市中央区、代表取締役・中村俊介）とYotTube「野田ゲー公式チャンネル」とともに2026年6月19日(金)～2026年8月9日(日)の期間にて『チロっとあそべるゲームコンテスト』を開催します。「チロっと」は「チロル × ちょっと（気軽に・サクッと）」という意味で、ライトに作って・遊べるゲームを募集します。

このコンテストはYotTube「野田ゲー公式チャンネル」がゲーム制作初心者を対象に実施している野田クリスタル Presents 「ゲーム制作 初心者すぎ大会」の連動企画となります。受賞者の中から数作品は「ゲーム制作 初心者すぎ大会」配信内のコーナーで実際にプレイされます。

コンテストへの作品応募には、ビジュアルプログラミングアプリ「スプリンギン」が使用されます。「スプリンギン」は、直感的な操作だけでゲームやビジュアルノベル、デジタル絵本などを作成可能なため、プログラミング初心者の方やお子さまにも挑戦いただける内容となっています。

コンテスト概要

今回公式アイテムワークとしてゲーム制作時に下記デザインを使用することができます。

コンテスト名：第３回野田クリスタルPresents ゲーム制作 初心者すぎ大会連動企画

「チロっとあそべるゲームコンテスト」

応募詳細は特設ページをご覧ください。

コンテスト特設ページ：https://www.springin.org/challenge/tirol-choco/

募集期間：2026年6月19日（金）～2026年8月9日（日）

年齢制限：なし

条件：

・Springin’および本コンテスト規約を満たしていること

・公序良俗、法律を著しく反していないこと

・ネガティブな印象を与える表現をしていないこと

参加方法： スプリンギンアプリ内から参加いただけます

景品

【優秀賞】

１.チロルチョコ詰め合わせセット（最大10名）

２.受賞者の中から数作品は野田クリスタルさんの「ゲーム制作 初心者すぎ大会」のチロルチョコ専用コーナーで実際にプレイされます。

受賞者発表は2026年8～9月頃チロルチョコ公式Instagramのライブ配信「チロスタライブ」にて予定。野田クリスタルさんの「ゲーム制作 初心者すぎ大会」の配信は2026年９月頃を予定しています。

※発表スケジュールは変更になる場合がございます。

野田クリスタルPresents「ゲーム制作 初心者すぎ大会」とは

この大会は、ゲーム制作初心者やプロを目指す人、趣味でゲームを作ってみたい人を対象に、ツールやプログラミングを問わずどんなゲームでも大歓迎の制作大会です。今年、第３回目の開催が決定しています。

公式X：https://x.com/nodaparty

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCzfagYm_ai4JjGBRedqxu9Q

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nodage

スマホでゲームがつくれるアプリ「Springin’（スプリンギン）」について

「スプリンギン」は、プログラミングの知識が一切なくても、直感的な操作だけでゲームや絵本などを自由に作れる、ビジュアルプログラミングアプリです。

できあがった作品はアプリ内のマーケットを通じて他ユーザーに配信可能な他、PCやスマホのブラウザでも動作可能なため、幅広いユーザーに遊んでもらうことが可能です。

マーケットにはこれまでに90万作品以上がアップされ、年齢性別国籍関係なく多様なユーザーが集まるプラットフォームとなっています。また、さまざまな作品募集企画やサポーター企業コラボコンテストなども随時開催しています。

Springin’公式サイト：https://www.springin.org/

【iOS版】 iOS 13.0以降。iPhone、iPad、および iPod touchに対応。

【Android版】 Android 6.0以降

・価格： 無料

株式会社しくみデザインについて

未来を創るクリエイティブカンパニー「しくみデザイン」は、「しくみでみんなを笑顔にする」という企業理念の下、2005年に福岡にて誕生。ユーザー参加型コンテンツのパイオニアとして、1,500件以上の実績数を誇り、スマホでゲームが作れるアプリ「Springin’」や子ども達の創造性を育む「Springin’ Classroom」、そして体の動きで演奏するAR楽器「KAGURA」など、テクノロジーとデザインを駆使して「できないことを楽しくできるように」してきました。

世界的評価も高く、米国インテル社主催の世界的コンテストでのグランプリ、ヨーロッパ最大級の音楽フェス「ソナー」で開催されたコンテストでのグランプリ、第13回 日本e-ラーニング大賞 部門賞など、3回の世界一を含む国内外でのアワードを多数獲得しています。

URL: https://www.shikumi.co.jp/

チロルチョコ株式会社について

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

HP：https://www.tirol-choco.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

X：https://x.com/TIROL_jp

LINE公式アカウント：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

TikTok：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official