【株式会社４Ｘ】科学雑誌『Newton』と科学の面白さでつながる新しい科学イベント「Newtonフェス」の開催が決定。特設サイトをオープンし、申込受付を開始(9/25,26開催)

株式会社４Ｘ

ブランドマーケティング領域において、マーケティング・クリエイティブ・メディアを駆使して、企業の事業成長に伴走する株式会社４Ｘ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、科学雑誌『Newton』を軸にした科学イベント「Newtonフェス」を開催することを決定いたしました。高校生/大学生、製造メーカー、研究者など科学や技術に関わる人が“科学の面白さ”を通じて出会い、つながるイベントです。開催日時は2026年9月25(金)・26(土)、開催場所は渋谷ヒカリエです。

これに伴い、来場申し込み（事前登録・無料）の受付や出展企業の技術紹介などを行う特設サイト(https://newtonhub.jp/newtonfes/)（https://newtonhub.jp/newtonfes/(https://newtonhub.jp/newtonfes/)）をオープンしました。

■イベント概要

「Newtonフェス」は科学雑誌『Newton』を軸に研究者・企業・学生・科学ファンが集うイベントです。未来をつくる技術と出会い、体験し、語り合うリアルイベント、 オリジナルのコンテンツや講演動画などを配信する特設サイトを展開し、最前線の研究や技術を、Newtonならではのビジュアルと直感的に理解できる表現でご紹介します。

科学にまつわる人々がワクワクする・押さえておきたいトレンドテーマとして、劇的な進化を続ける「半導体」「ロボティクス」、未来を変える「AI」や「新素材・化学」。話題の宇宙開発、カーボンニュートラル、次世代モビリティなど、いま世界を動かす最先端の科学技術をテーマとした展示や講演・パネルディスカッションなどのプログラムをご用意。

イベントでは、研究開発の裏側や未来を変える技術に携わる研究者・技術者の想いを届けることで「科学を学ぶ人」と「科学で社会の未来を実現する人」がつながるきっかけを創出します。

◆このような方におすすめです

・科学や最新技術に興味がある方

・研究者や技術者の生の声を聞いてみたい方

・将来の進路やキャリアの参考にしたい学生の方

・新しい出会いや交流の場を探している方

■ 「Newtonフェス」が目指す2つのこと

「Newtonフェス」では、企業や研究者と参加者が「科学の面白さ」でフラットに繋がることで、次の2つのことを目指します。

1. 各業界の最先端技術に触れ、ワクワクする学びに出会い、学生の進路やキャリア選択のきっかけに

Newtonフェスは、学生の皆さまが普段出会えない研究者や最新の技術の面白さを知り、将来の仕事のイメージを膨らませる機会にしたいと考えております。メイン対象は高校生～大学生/院生です。リアルな研究や開発のプロセスを体験・可視化することで、誰もが直感的にワクワクし、新しい発見や深い学びを得られる場をご提供します。

「将来の研究人材が増やせそう」「科学にまつわる仕事って面白い」と感じられるように、学生と社会人がつながるきっかけづくりに貢献します。

2. 分野の枠を超えて、新しいビジネスが生まれる機会の場に

Newtonフェスでは、科学にまつわる企業や研究機関の新たな出会いやビジネス創出・共創の場となることも目的としており、会話が生まれる企業ブースを設計し、初日の夕方には、懇親会を同じ会場内にて開催いたします。

1つのテーマに縛られず、さまざまな事業に取り組むトップ企業がジャンルを超えて集まるため、自身の中だけでは生まれなかった新たな視点を取り入れ、新しいビジネスの機会が生まれるきっかけを提供します。

同業種・分野を超えた出会いや、企業の研究部門・広報部・人事部同士での情報交換の場としてぜひご活用ください。※ご希望やご意見もぜひお寄せください

■特設サイトの内容

本サイトでは、イベント開催前～開催後もさまざまなコンテンツが更新され、楽しむことができます（イベントの展示内容や登壇者紹介、Webサイト限定のコンテンツ、一部講演のイベント後のアーカイブ動画配信、今後の新たなセミナー企画など）。

事前にNewtonフェスへ参加お申し込み（無料）をいただいた方には、追加コンテンツの発表や特別なご案内をいち早くお届けします。

※リアル講演の席数・会場限定で配布するNewtonフェス特別冊子は、数に限りがございます。

特設サイト：https://newtonhub.jp/newtonfes/(https://newtonhub.jp/newtonfes/)

■ イベント開催概要（特設サイト内で詳細を順次公開）

・イベント名： Newtonフェス

・日程： 2026年9月25日(金)午後 ～ 26日(土)終日

・会場：渋谷ヒカリエ 9階 ヒカリエホール（〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1）

・参加費： 無料 ※初日の懇親会（社会人限定）は有料

・講演者・出展企業：後日公開

・主催：株式会社ニュートンプレス(https://www.newtonpress.co.jp/) / 株式会社４Ｘ(https://4x-corp.com) ※朝日新聞社グループ

■株式会社４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館9階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社４Ｘ Newtonフェス運営事務局

Mail：newtonfes@4x-corp.com