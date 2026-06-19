【ライブ配信/Zoom】「食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所」セミナー開催！7月29日（水）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー（見逃し配信付）開催のお知らせです。

🎓 講師：跡部 昌彦 氏（跡部技術士事務所 技術士（農業・総合技術監理部門））

📆 開催日時：2026年7月29日（水）10:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：「食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所」

――信頼性の高い官能評価データを得るための実践ノウハウを、豊富な事例とともに分かりやすく解説します。

受講料

・一般：55,000円（税込）

・メルマガ会員：49,500円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

📺 ご都合の合わない方も安心！

ライブ配信後に【見逃し配信（期間限定）】をご視聴いただけます。

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/145315/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・食品の官能評価の基本

・食品の官能評価（分析官能評価を中心に）の進め方

・食品分野での官能評価の事例

・官能評価の商品開発や品質管理（食品分野）への応用

【セミナー対象者】

・各企業の研究者・技術者

・品質管理担当者

・商品開発・企画担当者

・食品の官能評価を行っている方

・食品の官能評価を行い始めた方

・今後、食品の官能評価を担当する予定の方

※食品業界以外の方の受講も可能ですが、対象物は食品に限ります。

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所

開催日時：2026年7月29日（水）10：30～16：30

参 加 費：55,000円（税込） ※ 資料付・見逃し配信付

＊ メルマガ登録者は 49,500円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：跡部 昌彦 氏

跡部技術士事務所（技術士（農業・総合技術監理部門））

【セミナー趣旨】

官能評価は、特段の勉強をしなくとも、誰でも簡単にできると思われがちですが、信頼性あるデータを出すためには、それなりの勉強が必要で、先人たちの官能評価事例からも学ぶ必要があります。私は「官能評価は高度な専門技術」と考えています。本セミナーでは評価事例を盛り込みながら、食品の味覚・嗅覚を中心とした官能評価の基本と、進め方をお話させていただきます。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

💡 見逃し配信あり（期間限定）

・当該ウェビナーにお申込みいただいた場合には、サービスとしてZOOMを使用した「見逃し配信」を合わせて提供いたします。

・見逃し配信では、ウェビナーの録画動画を一定期間視聴可能です。

・ウェビナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴可能です。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/145315/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1．官能評価の基本

1-1 官能評価の基礎知識

1-2 分析型官能評価と嗜好型官能評価

1-3 分析型官能評価で大切なこと

2．分析型官能評価の流れ

2-1 官能評価の手順

2-2 官能評価の目的の明確化

2-3 官能評価の進め方のポイント

3．分析型官能評価パネルの選定

3-1 官能能力試験によるパネルの選抜

3-2 官能評価パネルの区分け

3-3 官能評価パネルに必要な要件

3-4 社外パネルと社内パネル

4．分析型官能評価パネルの訓練・育成

4-1 官能能力試験に合格するための訓練

4-2 官能能力試験合格者へのパネル委託

4-3 官能能力試験合格後の育成

4-4 味覚・嗅覚トレーニングキット

4-5 官能能力パネルの維持・管理

5．分析型官能評価の実施ルール

5-1 官能評価パネルの選定

5-2 官能評価法の選定

5-3 官能評価試料の調整

5-4 官能評価日時の設定

5-5 官能評価に及ぼす心理的影響

5-6 試料の提示技法

6．官能評価の環境

6-1 官能評価室に求められる条件

6-2 官能評価室の構築方法

7．分析型官能評価の手法「識別評価」

8．分析型官能評価の手法「定量化・尺度法」

9．分析型官能評価の手法「特性プロファイル法」

10．官能評価データの解析

11．異臭検出

12．嗜好型官能評価

13．官能評価の裏付け

14．おわりに

4）講師紹介 跡部 昌彦 氏

跡部技術士事務所（技術士（農業・総合技術監理部門））

【講師経歴】

1959年 ポッカレモン(株)（現 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)）入社以降、清涼飲料水や粉末・乾燥食品、レトルト食品、健康食品などの商品開発、食品素材開発、食品加工技術、食品機能研究、おいしさ評価のほか、研究開発マネジメント業務を担当

2009年 味の科学研究所 所長

2015年 研究開発本部 シニアマネージャー

2016年 定年退職、引き続き嘱託社員（技術顧問）として勤務

2017年 跡部技術士事務所を開業

2018年 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)を雇用期間満了で退職

【活動】

・技術士（農業部門、総合技術監理部門）

・公益社団法人日本技術士会 登録グループ 食品技術士センター 元副会長

・大同大学 工学部 建築学科 かおりデザイン専攻 客員教授

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/145315/5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

〇サーキュラーエコノミーに対応するプラスチックのリサイクル、バイオマス利用、生分解性付与の動向

2026年6月25日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142503/

〇カーボンニュートラルのためのSOFC／SOEC技術

～ 基礎原理から最新評価技術まで ～

2026年6月26日（金）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144558/

〇フッ素フリーで実現可能な撥水・撥油処理技術

ぬれの基礎と液体の滑落性を向上させるための表面設計指針と実例

2026年6月30日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/138252/

〇世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状

2026年7月1日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143687/

〇半導体パッケージ技術の基礎講座

～ パッケージ形態の変遷、製造工程と用いられる装置・材料、最新トレンドまで ～

2026年7月2日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143857/

〇生成AI時代の思考力：C3思考法 ～ 創造的・批判的思考法からプレゼン技法まで ～

2026年7月3日（金）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/144656/

〇半導体製造における後工程・実装・設計の基礎

2026年7月3日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144543/

〇金属3Dプリンタにおける粉末材料および金属粉末の産業応用

2026年7月7日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143625/

〇非フッ素系撥水・撥油コーティングの基礎と応用、開発動向

2026年7月8日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/141003/

〇微生物活性解析装置を用いた微生物動態計測と研究への応用

2026年7月15日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144702/

〇リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

… 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV

2026年7月22日（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144769/

〇食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所

2026年7月29（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/145315/

〇半導体の進化による接合構造の変化とパッケージング対応

～ 接合部の箇所数増および狭間隔化への樹脂封止技術の対応 ～

2026年8月5日（水）13:00～16:30

https://cmcre.com/archives/144619/

〇マテリアルズインフォマティクスの中核をなす計算科学シミュレーション技術

2026年8月7日（金）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144592/

〇実務に直結！ 食品検査の基礎を徹底解説

2026年8月20日（木）13：30～15：30

https://cmcre.com/archives/145033/

〇吸熱発電による低温熱の資源化と新たなエネルギー利用

2026年8月25日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/145378/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町：https://cmcre.com/）では、各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内☆発行書籍の一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上