【令和8年度 厚生労働省補助金事業に採択】インサイツ、自治体がん検診DBを活用した「女性がん検診受診率向上プログラム」の実証を開始

株式会社インサイツ

医療保険者加入者向け健康増進サービスを展開する株式会社インサイツ（本社：東京都中央区、代表取締役：石川陽介、以下「インサイツ」）が事務局を務める共同事業「自治体がん検診を活用した女性がん検診受診率向上のためのPFS型共同事業（代表組合：ヤマトグループ健康保険組合）」が、この度、厚生労働省の「令和8年度高齢者医療運営円滑化等補助金（成果連動型民間委託契約方式保健事業：PFS事業）」に採択されました。

背景：健保組合が抱える「がん検診」の構造的課題

現在、がん検診は市区町村（地域）と健康保険組合（職域）の両者で実施されていますが、相互の情報共有が困難なため「制度上の分断」が生じています。特に健保組合にとって、アプローチの手段が限られる「被扶養者（家族）」の受診勧奨は大きな課題であり、未受診による進行がんの発見や、将来的な医療費増大のリスクを内在しています。

本実証事業（PFSモデル）の概要

本事業は、インサイツが提供する「自治体がん検診データベース」を活用し、健保組合と自治体を接続する新たなモデルを構築するものです。令和8年度は実証事業として、加入者が「居住自治体のがん検診情報を取得した数」や「受診費用補助を申請した数」といった成果指標（PFS）に基づき、民間委託事業者への報酬が変動するスキームを導入し、将来医療費の適正化効果を検証します。

※本PFS方式は補助金事業に基づく実証プロジェクトです。

新規参加健保の募集：共同事業「市区町村『がん検診』受診支援プログラム」

インサイツでは、本実証事業の基盤を活用した共同事業「市区町村『がん検診』受診支援プログラム」（年間基本料のみで安定的に運用可能）への新規参加団体を随時募集しています。

● 導入のメリット：

・ 低コストでの課題解決： システム構築不要、年間基本料のみで全国の自治体（47都道府県＋1,741

市区町村＋175政令指定都市行政区）の検診情報を網羅したデータベースを利用可能。

・ 国の評価（インセンティブ）に対応： 後期高齢者支援金の加算・減算制度における「市町村がん検

診の受診勧奨」や「退職後の健康管理の働きかけ」の評価対象として活用でき、加算抑制に貢献しま

す。

・ 広報支援： 事務局が提供する標準素材（チラシ、ハガキ、バナー等）を活用することで、健保担当

者の実務負担を大幅に軽減します。

● 共同事業参加費用（年間基本料・税別）：

・ 加入者数 1万人以上：398,000円

・ 加入者数 1万人未満：298,000円

会社概要

会社名：株式会社インサイツ

代表者：代表取締役 石川陽介

所在地：東京都中央区日本橋浜町1-3-12 第7センタープラザ2階

プライバシーマーク登録番号：14500026(07)

事業内容：

健康保険組合加入者向け健康増進サービス

健康情報の分析・評価・ナビゲーション

ヘルスケアコンサルティング

ヘルスケアICTサービス

URL：https://insights.jp/