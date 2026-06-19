― アドビのAI機能、どこまで使ってる？ ―「AI時代に求められるクリエイティブの価値」。アドビ岩本崇氏を講師に大阪で開催。

公益社団法人日本パッケージデザイン協会

Creative Cloudをはじめ、デザインツールの進化を第一線で発信し続けてきたアドビ株式会社の岩本崇氏。

本セミナーでは、Adobe Fireflyを中心とした生成AIの最新動向と、Photoshop・IllustratorにおけるAI機能の進化を、実践的な事例とともにご紹介します。生成AIの台頭により、デザイナーの役割やクリエイティブの価値が大きく変わりつつある今、AIを「活かす側」として捉える視点が求められています。

本講演では、クリエイターとして選ばれ続けるために、生成AIとどう向き合い、どう活用していくべきかを紐解きます。

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【講師プロフィール】

岩本 崇（Takashi Iwamoto）

アドビ株式会社

Creative Cloud コミュニティ＆プロダクト マーケティングマネージャー

2004年にアドビシステムズ社に入社。

Illustrator、Photoshop、InDesignなどのデザインツールを担当。

一貫して広くデザイン、印刷市場へ最新製品を訴求。

担当製品も多く、Adobe FontsやAdobe Fresco、Creative Cloudで

新たに追加されたサービスやツール、モバイルアプリにも注力をしている。

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■開催日：2026年7月24日（金）

■第一部 セミナー＆総会報告会

15:00-17:50 開場（14:30）

会場：株式会社ミルボン 中央研究所（大阪府大阪市都島区善源寺町2-3-35）

参加費：JPDA会員1,100円（税込）／一般2,200円（税込）

／学生550円（税込）※学生賛助会員も同額

■第二部 交流会

18:30-20:30

会場：おやさいガーデンTIERRA ティアラ（大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 13F）

参加費：4,500円（税込）

詳細・お申し込みはJPDAサイトから

https://activity.jpda.or.jp/seminar_event/5848.html