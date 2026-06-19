認知症700万人時代、「治療」だけでは支えきれない現実へ――　　歯科が担う“認知症予防・進行抑制”の新戦略を第一線専門家が提言　　　　　医科歯科連携セミナーを7月5日に開催

日本アンチエイジング歯科学会

日本アンチエイジング歯科学会（会長：松尾 通）は、2026年7月5日（日）、歯科医科連携セミナー『認知症医療に期待される歯科医療従事者の貢献』を飯田橋レインボービル（東京都新宿区）にて開催いたします。

日本アンチエイジング歯科学会 松尾通 会長

2025年、日本国内の認知症患者数は約700万人に達すると推計され、超高齢社会における認知症対策は、もはや一部の専門領域だけの問題ではなく、日本社会全体で向き合うべき最重要課題のひとつとなっています。

しかし現在の認知症医療は、「診断」「投薬」「介護」に重点が置かれやすく、発症前や進行前の生活機能への介入は、いまだ十分に体系化されていません。

そうした中、今あらためて注目されているのが「口腔機能」と認知機能との深い関連性です。

噛む力の低下。

嚥下機能の低下。

義歯不適合。

低栄養。

口腔内環境の悪化。

これらは単なる口の問題ではありません。

誤嚥性肺炎、フレイル、社会的孤立、栄養障害を引き起こし、その先にある認知機能低下へと繋がる重要な起点となることが、近年の臨床現場で強く認識され始めています。

つまり歯科は、「認知症になってから関わる」のではなく、「認知症になる前に介入できる数少ない医療接点」である可能性を持っています。

これは、歯科医療の役割そのものが変わる転換点とも言えます。

高齢患者が急増する今、歯科医院には単なる虫歯治療や補綴管理を超え、

・認知機能低下の早期兆候を察知する力

・食べる力を支える力

・家族や介護者と連携する力

・地域包括ケアの中で役割を持つ力

が求められる時代に入っています。

これは臨床課題であると同時に、これからの歯科医院経営を左右する重要テーマでもあります。

名古屋フォレストクリニック院長 河野和彦 医師

本セミナーでは、認知症医療の第一線で活躍する名古屋フォレストクリニック院長・河野和彦医師（医学博士・日本老年精神医学会指導医）を特別講師に迎え、認知症医療の最前線と歯科医療従事者に期待される新たな役割について講演いただきます。

7月5日 13時から 飯田橋レインボービル ２F 会議室

また、日本アンチエイジング歯科学会 会長・松尾通による「認知症への歯科からのアプローチ」、有限会社ITサプライ代表・壁タンゴ創始者 鈴木まこと氏による「認知症予防のための啓発活動」など、多角的な視点から、医科歯科連携の未来を深く掘り下げます。

有限会社ITサプライ代表・壁タンゴ創始者 鈴木まこと氏

さらに当日は、

・認知症判定用簡易質問票

・コウノメソッド解説漫画

・提携認知症専門医リスト一覧

・歯科医院で即活用可能な患者説明資料

など、明日から現場で活用できる実践ツールも配布予定です。

本セミナーは、単なる知識提供に留まらず、

「認知症時代に選ばれる歯科医院とは何か」

「高齢患者との関わり方をどう再設計するか」

「歯科は地域医療の中でどんな役割を果たすべきか」

を、現場目線で具体的に考える貴重な機会となります。

歯科医師・歯科衛生士のみならず、医師、看護師、介護従事者、歯科技工士、コデンタルスタッフ、獣医師、一般の皆様まで、幅広い職種のご参加を歓迎しております。

また本セミナーは、認知症医療・歯科医療・地域包括ケアが交差する新たな実践モデルとして、医療・介護・行政関係者からも高い関心を集めています。

報道関係者の取材・撮影・講師インタビューも受け付けております。

【開催概要】

■セミナー名

歯科医科連携セミナー

『認知症医療に期待される歯科医療従事者の貢献』

■日時

2026年7月5日（日）

13:00～16:30

■会場

飯田橋レインボービル 2F 中会議室

東京都新宿区市谷船河原町11番地

■定員

100名（先着順）

■受講料

歯科医師・医師・獣医師：22,000円（税込）

歯科衛生士・歯科技工士・看護師・コデンタル・一般：11,000円（税込）

■取得単位

日本アンチエイジング歯科学会 認定更新2単位

■申込締切

2026年6月30日（火）

■申込ページ

https://peatix.com/event/4961565

■主催

日本アンチエイジング歯科学会

■公式サイト

https://jd-aa.net

【本件に関するお問い合わせ先】

日本アンチエイジング歯科学会 事務局

TEL：03-3477-1085

E-mail：info@jd-aa.net

【報道関係者お問い合わせ先】

広報担当：田口 伸明

Mail：taguchi@integral-ms.jp