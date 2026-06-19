【晴れの国岡山2店舗目！】「ANELLA CAFE（アネラカフェ）岡山妹尾店」が2026年6月19日(金)にオープン！

株式会社ANELLA Group

株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ） 岡山妹尾店」を、2026年6月19日(金)に新規オープンいたします。

全国33店舗目、岡山県内では2店舗目の出店となります。

岡山妹尾店は岡山市南区エリアに、岡山と倉敷を結ぶ絶対的な交通の大動脈である岡山バイパス（国道2号）と岡山県道152号倉敷妹尾線の、並行して走る2本の道路に挟まれた立地に店舗を構えます。

岡山妹尾店も一部を除く他の店舗と同様に、わんちゃんと猫ちゃんの両方が過ごす店舗です。

店内にはソファとクッションを設置し、ソファの上でゆったりとくつろいだり、クッションでお好きなわんちゃん・猫ちゃんの近くに座ったりなど、お客様に合った過ごし方でお楽しみいただけます。

わんちゃんエリアでは、澄み渡る空を思わせる「アネラブルー」の壁紙に、ANELLA CAFEの顔であるブランドキャラクターのアネラくんロゴを大胆にレイアウト。

ANELLA CAFE名物の人気のフォトスポットです。

猫ちゃんエリアには、キャットタワーやキャットウォーク、猫ちゃんのランニングマシンであるキャットホイールを設置し、猫ちゃんもお客様も楽しめる工夫が施された空間となっております。

猫じゃらしで猫ちゃんと遊ぶこともでき、まるで家の猫ちゃんと過ごしているような体験もできます。

6月19日(金)～21日(日)の3日間は、オープンキャンペーンとして、どなた様も入場料30分無料にてご利用いただけます。

この機会に是非ANELLA CAFE 岡山妹尾店へ足をお運びください。

【ANELLA CAFE】理念「Change One Life Forever」が紡ぐ、新しい保護活動のカタチ

「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」は、保護犬・保護猫のレスキューから医療ケア、そして新しい家族との出会いまでを一気通貫で創出する、新しい形の保護犬猫ふれあいカフェです。

私たちの根底にあるのは、「1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう」という「Change One Life Forever」の理念です。

寄付やボランティアだけに頼るのではなく、ビジネスとして持続可能な保護活動の仕組みを構築し、現在では全国で常時400頭以上の犬猫をケア、累計3,500頭以上の譲渡実績を誇ります。

さらにANELLA CAFEでは、犬猫のお世話や店舗運営を通じて障がいのある方々の働く場を提供する「就労継続支援B型事業」を掛け合わせ、人と動物の福祉が共に向上するやさしい循環社会を実現しています。

私たちが目指すのは、単なる殺処分ゼロではなく、ペットを家族に迎える選択肢として「保護犬猫を選ぶことがあたりまえになる未来（アネラノーマライゼーション）」です。

動物たちの本当の魅力を明るくポジティブに発信する空間として、アネラカフェは人と動物が共生する心豊かな社会の実現へ向けて、全国へとその輪を広げています。

代表取締役 伊東大輝 コメント

この度、『晴れの国』として知られる穏やかで美しい岡山に、ANELLA CAFEの2店舗目をオープンできたことを心から嬉しく思います。

岡山県は豊かな自然に恵まれる一方で、全国の多くの地方都市と同様に、犬猫の殺処分問題や多頭飼育崩壊といった深刻な課題も依然として抱えています。

私たちはただの『保護犬・保護猫カフェ』を作るのではなく、地域の皆さまと動物たちが幸せに共生するための『架け橋』となる場所を目指しています。

晴れ渡る岡山の空のように、ここにいる犬猫たちの未来も明るく照らしたい。

この岡山店を通じて、地域のペット事情の改善に少しでも貢献し、一頭でも多くの命が新しい幸せな家族へと繋がっていく持続可能な循環を、地域の方々と共に創り上げてまいります。

【店舗概要」

【店舗名】ANELLA CAFE 岡山妹尾店

【所在地】岡山県岡山市南区妹尾3390-7

【電話番号】 086-250-5154

【営業時間】平日12:00～18:00

土日祝11:00～18:00（年中無休）

【入場料】一般／30分ご利用料金 1000円

延長15分400円

小学生／30分ご利用料金 500円

延長15分200円

※未就学児は無料

【割引】シニア割／30分ご利用料金 500円

障がい者割／30分ご利用料金 500円

【店舗HP】https://wan-time.jp/store/anella-cafe-okayamasenoo/

【Instagram】https://www.instagram.com/anella_cafe_okayamasenoo/

3,000円～トリミングも行っております。

詳しくは店舗へお問い合わせください。

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：2億633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：124店舗 ※出店準備中含む（2026年6月現在）

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492