【チャリティ・トークショー】矢野燿大氏×岩田稔氏「甲子園の その先へ～虎のバッテリーが語る“託していくチカラ”」～を開催します！

特定非営利活動法人THANKYOU FUND初の対談となる矢野燿大氏と小笠原道大氏

特定非営利活動法人THANKYOU FUND（サンキューファンド）（本社：大阪府枚方市川原町12番1号マルエスマンション川原町101号室／代表理事：矢野輝弘）は、「（チャリティ・トークショー）甲子園の その先へ～虎のバッテリーが語る“託していくチカラ”」を2026年7月11日（土）14時30分から開催します。

開催の背景

このイベントの主催者である特定非営利活動法人THANKYOU FUND（サンキューファンド）は「アスリート等の社会貢献活動」をトータルサポートすることを目的として、2022年に矢野輝弘氏が設立しました。アスリート等が本業であるスポーツに専念しながら、「球場外」の社会貢献活動についてTHANKYOU FUNDがサポートし、「必要な支援を必要な方に」を合言葉に支援の輪を広げています。

バッテリーとして、監督と選手として…幾多の勝負をともに乗り越えてきた矢野燿大氏と岩田稔氏。

ユニフォームを脱いだ今、“誰かのために生きること”を選んだ二人が、甲子園のその先にある想いを語ります。ここでしか聞けない、虎のバッテリー再会トークショーです。

具体的には、矢野氏が代表を務める「THANKYOU FUNDの社会貢献活動」と、岩田氏の「1型糖尿病患者への支援活動」を紹介し、その支援の必要性についてセッションします。

このイベントの収益はTHANKYOU FUNDの社会貢献事業の運営に充てられます。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112168/table/14_1_96d5583c69106df3cf958fa30efc38f3.jpg?v=202606191052 ]

参加方法

- 事前登録や参加申込方法：専用サイト（LivePocket）からお買い求めください。チケット購入はこちら https://livepocket.jp/e/thankyoufund※一般販売は6月15日（月）から販売いたします。- 参加定員：130名程度

コメント

[担当者イメージ]特定非営利活動法人THANKYOU FUND 代表理事 矢野輝弘

THANKYOU FUND代表理事の矢野輝弘です。

このページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

私は2022年4月にこのNPO法人を設立し、主に筋ジストロフィーの方に電動車いすの購入費用を助成する活動をしています。2010年にこの活動を開始し、すでに助成数は90台に到達しました。これだけ一つのことを長く続けられるのは、この活動を支援していただいている皆さまのご協力の賜物です。

そして今回、タイガースの元チームメイト・岩田稔さんと初めて対談させていただくこと、とても嬉しく思います。当日はぜひ岩田さんの社会貢献活動の詳細を聞いてみたいと思います。

また、このイベントの収益は、私たちの社会貢献の原資となります。ぜひイベントの周知にご協力賜りますようお願い申し上げます。