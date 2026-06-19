「No Code」米澤文雄氏 × 37 Steakhouse & Bar、1夜限りのコラボレーションディナーを7/29（水）開催

株式会社 スティルフーズ

「37Steakhouse & Bar」は、西麻布の紹介制レストラン「No Code」エグゼクティブシェフ・米澤文雄氏を迎えた1夜限りのコラボレーションディナー「Nocode 米澤Chef＋ × 37Steakhouse & Bar コラボレーションディナー」を、2026年7月29日（水）に開催いたします。

米澤文雄シェフは2002年に単身でニューヨークへ渡り、三ツ星レストラン「Jean-Georges」本店にて日本人初のスー・シェフに抜擢。その後、豪快なグリル料理で注目を集めた「The Burn」、ブルックリン発のメキシコ料理「Oxomoco」など第一線で活躍。2022年には株式会社No Codeを立ち上げ、同年7月に西麻布に完全紹介制レストラン「No Code」をオープンしました。

今回のコラボレーションでは、「37Steakhouse & Bar」が誇る上質な赤身肉を主役に、米澤シェフが得意とするフレンチと夏らしいメキシカンのエッセンスを融合。「ステーキハウスにフレンチとメキシカンのテイストを加えたら、どんな新しい料理が生まれるか？」そんな遊び心から生まれた特別なコースを提供します。

■開催概要

イベント名：Nocode 米澤Chef＋ × 37Steakhouse & Bar コラボレーションディナー

開催日時：2026年7月29日（水）17:30～／18:30～／19:30～（各回定員20名）

会場：37Steakhouse & Bar（東京都港区六本木6-15-1 六本木ヒルズけやき坂2F）

料金：\20,000（料理のみ、税込）／ワインペアリング \10,000～（税込）

ご予約方法：https://www.tablecheck.com/shops/37steakhouse/reserve?menu_items=68ce635875b99b793fca04c9

■米澤 文雄 シェフ プロフィール

1980年に東京都生まれ。恵比寿の「イル・ボッカローネ」で修業後、22歳で単身ニューヨークへ渡り、ミシュラン3つ星店「Jean-Georges」で日本人初のスーシェフに抜擢。その後、帰国し、「Jean-Georges Tokyo」立ち上げに関わり、料理長として活躍。「The burn」を経て、現在は、株式会社No Code代表としてレストラン運営や企業案件に関わる。ホテルや企業のレシピ監修やコラボ商品の開発など実績多数。また2019年12月には日本人のシェフとしては初のヴィーガンレシピ本を出版。食を軸としたコンサルティング業務や社会貢献活動などもボランティア活動をしながら支援している。

https://nocode.co.jp

■「37Steakhouse & Bar」について

炭火を使った本格ステーキハウス。厚切りの21日間熟成ポーターハウスステーキやリブステーキなどが自慢。ワインはカリフォルニア産やオーストラリア産を中心に厳選され、極上のステーキと共に楽しめる。

＜店舗情報＞

店名：37Steakhouse & Bar

住所：東京都港区六本木6-15-1 六本木ヒルズけやき坂2F

電話：03-5413-3737

営業時間：Lunch 平日11:30～15:30 (L.O. 14:30) / 土日祝11:30～16:00 (L.O. 15:00)

Dinner 17:00～23:00 (L.O. 22:00)

定休日：不定休

URL：https://37steakhouse.com/

Instagram：https://www.instagram.com/37steakhouse/