「SAPPORO CULTURE SHARE PROJECT」開催のお知らせ

交洋不動産株式会社

大通BISSEを運営する交洋不動産株式会社（代表取締役社長 阿部 勝義）は、2026年6月19日（金）より、札幌の若手クリエイターが制作したマンガ・アニメ作品を、来館者の皆さまが投票で応援し、大通BISSEがその魅力を発信することで、創り手と受け手が一体となり、マンガ・アニメ文化を共有し、ともに育てていくイベント「SAPPORO CULTURE SHARE PROJECT」を開催いたします。

当社は昨年より、北海道における文化芸術・スポーツ分野の幅広い取り組みと協働し、大通BISSEを起点に様々なカルチャーの輪を広げる活動を継続的に行っています。本イベントでは、デザイン・クリエイティブ分野の人材育成を行う学校法人北海道安達学園様と連携し、学生・卒業生による「札幌×歩く」をテーマとした約170作品の展示と、来館者による投票企画を通じて若手クリエイターの活動を支援します。

近年、若手クリエイターが実際の商業空間で作品を発表し、一般来場者から直接評価を得る機会は限られており、本イベントは文化育成を実現する新たな取り組みです。

■開催概要

イベント名：SAPPORO CULTURE SHARE PROJECT

開催期間：2026年6月19日（金）～11月19日（木）

会 場：大通BISSE 地下2階～4階

■主な内容

１. キャラクター作品展示

在校生・卒業生による約170点のキャラクター作品を館内各所に展示

・展示期間：2026年6月19日（金）～11月19日（木）

・展示場所：地下２階～４階

２. 来館者投票コンテスト

卒業生作品84点を対象に来館者投票を実施

・投票期間：2026年7月1日（水）～8月16日（日）

・投票場所：１階エントランスホール

・特 典：投票参加者へ館内利用割引券を提供

３. 受賞作品展示・映像展開

投票上位作品（金・銀・銅賞）を展示、動画制作・放映

・放映期間：2026年10月20日（火）～11月19日（木）

・内 容：等身大パネル展示、館内大型サイネージ放映