世界的アーティスト Wiz Khalifa と日本発ストリートブランド NASTYDOG がコラボレーションコレクションを発表

株式会社Nasty Dog

株式会社Nasty Dog（本社：大阪府大阪市、代表取締役：足立真人）は、世界的人気ラッパー・アーティストである Wiz Khalifa と、日本発ストリートブランド「NASTY DOG」によるコラボレーションコレクションを2026年6月26日（金）より発売いたします。

本コレクションは、世界のヒップホップカルチャーを代表するアーティストの一人であるWiz Khalifaと、日本発ストリートブランド「NASTY DOG」による初のコラボレーションです。

音楽、ファッション、ストリートカルチャーを愛する両者の価値観が共鳴し、このたび特別なコレクションの展開が実現しました。

日本から世界へ。ストリートカルチャーに国境はない。

近年、日本のストリートファッションやカルチャーは世界中から注目を集めています。

一方で、日本発のストリートブランドが世界的アーティストとの公式コラボレーションを実現する機会は決して多くありません。

NASTY DOGは創業以来、音楽・アート・ファッションを横断するカルチャーを大切にしながら、独自のコミュニティを形成してきました。

今回のコラボレーションは、単なる商品発売ではなく、日本発ブランドが世界へ挑戦する新たな一歩でもあります。

世界的アーティストであるWiz Khalifaとの協業を通じて、日本のストリートカルチャーが持つ魅力や可能性を国内外へ発信し、新たなカルチャー交流のきっかけとなることを目指します。

Wiz Khalifa × NASTY DOG

Wiz Khalifa は、数々のヒット作品を生み出し、世界中で支持を集めるアーティストです。音楽活動のみならず、ファッションやライフスタイルの分野においても大きな影響力を持ち、世代や国境を超えて多くのファンを魅了し続けています。

本コレクションでは、Wiz Khalifaの持つ自由な精神とストリートマインド、そしてNASTY DOGのブランドフィロソフィーを融合。

両者のアイデンティティを表現した限定アイテムを展開します。

今回のコレクションでは、アパレルアイテムに加え、アクセサリーなどの日本限定商品を展開予定です。

詳細なラインナップや販売方法については、今後NASTY DOG公式SNSおよび公式オンラインストアにて順次公開いたします。

公式オンラインストアをリニューアル

今回のコラボレーションコレクションの発売に合わせ、NASTY DOG公式オンラインストア（nastydog.jp(https://nastydog.jp/)）をリニューアルいたしました。

新たなオンラインストアでは、ブランドの世界観をより体感いただけるデザインへ刷新するとともに、商品情報やコンテンツの拡充を図り、国内外のお客様にとってより快適なショッピング体験を提供します。

また、今回のWiz Khalifa × NASTY DOGコレクションをはじめ、今後展開予定の限定アイテムやプロジェクト情報についても、公式オンラインストアを通じて発信してまいります。

NASTY DOGはこれからも、ファッションを軸に音楽やアートなど様々なカルチャーとの融合を追求し、ブランドの可能性を広げてまいります。

商品概要

詳細を見る :https://nastydog.jp/[表: https://prtimes.jp/data/corp/184745/table/1_1_f36c4465f062eeb1c70d34082fb78131.jpg?v=202606191052 ]