「かわいい！」が止まらない。毛糸で作る、まるで本物のような食べ物の世界へ。「いらっしゃいませ！なに食べる？　かぎ針の食べぐるみ』（日東書院本社）より6月22日発売。

辰巳出版株式会社「いらっしゃいませ！なに食べる？ かぎ針の食べぐるみ』日東書院本社

編み物の本なのに、見ているだけでも楽しい！

目を引く色とりどりの作品たち。パン屋さんのショーケースに並ぶ焼きたてのパン。フルーツがたっぷりのったケーキやパフェ。昔ながらの和菓子屋さんのたい焼きやおだんご。さらには、お寿司屋さんのにぎり寿司や食堂の定食まで！ 『いらっしゃいませ！なに食べる？ かぎ針の食べぐるみ』（日東書院本社刊）は、そんな身近でおいしそうな食べ物たちを、かぎ針編みで再現した作品集です。ページを開いた瞬間、「これ、本当に毛糸でできているの？」とびっくりすること間違いなし！ まるでミニチュアの食品サンプルを見ているかのような世界が広がります。 その一つひとつが手のひらサイズで愛らしく、眺めているだけでも心が弾みます。

「編み物はしないけれど、かわいいものが好き」そんな方にも十分楽しんでいただけます。

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圧巻の作品数。まるで“食べ物テーマパーク”

本書には、パン屋さん ケーキ屋さん カフェ 和菓子屋さん 八百屋さん ハンバーガー屋さん たこ焼き屋さん 食堂 お寿司屋さん おせち料理など、多彩なジャンルの作品が収録されています。

甘いスイーツから本格的な和食まで幅広く掲載されているため、ページをめくるたびに新しい発見があります。まるで街を散歩しながら、お気に入りのお店を巡っているような楽しさがあります。

『いらっしゃいませ！なに食べる？ かぎ針の食べぐるみ』（日東書院本社刊）『いらっしゃいませ！なに食べる？ かぎ針の食べぐるみ』（日東書院本社刊）

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食べられないのに、おいしそう。今日はどれにしようかな？かわいくて、つい編みたくなる。作る楽しさ、飾る楽しさ、贈る楽しさ、そして眺める楽しさまで味わえる、食べ物好きにも手芸好きにもおすすめ。“食べぐるみ”の世界を、ぜひお楽しみください。

「できた！」の喜びを味わえる

毛糸と針だけで、何もないところから立体的な食べ物が生まれていく過程はまるで魔法のよう。最初は一玉の毛糸だったものが、やがてふっくらとしたあんぱんになったり、みずみずしいいちごになったり、立派なハンバーガーになったりする瞬間は格別です。作品が完成したときには、「自分で作ったなんて信じられない」という感動を味わえます。

初心者にもやさしい構成

「編み物はちょっと難しそう……。」そんな人も安心！本書では、材料や道具の紹介から、作り目、編み図記号の読み方、基本テクニックまで丁寧に解説されています。 経験者はもちろん、これからかぎ針編みを始めたい方にもわかりやすく解説しています。作り方は著者のくわはらけいこさんのかわいいイラストで解説してます。

作った後も楽しみが続く

完成した作品は、単に飾るだけではありません。

おままごと遊びの小物として、季節のディスプレイとして、カフェや雑貨店の装飾として、写真撮影の小道具として、手作りギフトとして、さまざまな場面で活躍します。

特にお子さんやお孫さんへのプレゼントとしては、「本物みたい！」と大喜びされることでしょう。

こんな方におすすめ１.「何か新しい趣味を始めたい」と思っている方

毎日仕事や家事に追われる中で、

「自分のための時間がほしい」

「夢中になれることを見つけたい」

と思っている方にぴったりです。

かぎ針編みは、ひと目ひと目編み進める時間そのものがリフレッシュになります。

そして完成するのは、思わず笑顔になるかわいい食べ物たち。

達成感も癒やしも味わえます。

こんな方におすすめ２. かわいいものが大好きな方

雑貨店やカフェ巡りが好きな方、

ミニチュアやドールハウスが好きな方にもおすすめです。

本書にはパン、スイーツ、和菓子、野菜、お寿司など、かわいらしい作品がたくさん登場します。

見ているだけでも楽しく、「次はこれを作りたい！」という気持ちが次々に湧いてきます。

こんな方におすすめ３. お孫さんやお子さんとの時間を楽しみたい方

完成した食べぐるみは、おままごとにも大活躍。

やわらかい毛糸でできているため、小さなお子さんでも安心して遊べます。

「おばあちゃんが作ってくれたハンバーガー」

「ママが作ったお寿司屋さんセット」

そんな思い出は、きっと特別な宝物になるでしょう。

こんな方におすすめ４. プレゼントを手作りしたい方

既製品にはない温かみがあるのが手作りの魅力。

誕生日や季節の贈り物としてはもちろん、カフェ好きな友人へ、パン好きな家族へ 、孫へのプレゼントに、お店のディスプレイに、さまざまな場面で喜ばれます。

こんな方におすすめ５. 編み物経験者の方

「編みぐるみはたくさん作ってきた」

そんな方にも新鮮な一冊です。

動物や人形ではなく、“食べ物”が主役。しかもパン屋さん、和菓子屋さん、お寿司屋さんなど、テーマごとに世界観が作られているので、集める楽しさがあります。

こんな方におすすめ６. 編み物初心者の方

本書には基本の道具や編み方の解説も掲載されています。

「いつか編み物をやってみたい」

と思っていた方の最初の一冊にもおすすめです。作品が小さい＝編み上がるまでが早い！

途中で諦めることなく完成できます。

こんな方におすすめ７. 食べ物が好きなすべての人へ

パンが好き。

スイーツが好き。

和菓子が好き。

お寿司が好き。

そんな「食べることが好きな人」なら、きっとページをめくるだけで楽しくなります。

本書は手芸書でありながら、グルメガイドのような魅力もあります。



＜書籍情報＞

書名：いらっしゃいませ！なに食べる？ かぎ針の食べぐるみ

著者：くわはらけいこさん

発行：株式会社日東書院本社

発売日：2026年6月22日

定価：1,870円（本体1,700円+税）

体裁：B5判／96ページ（４色64P＋１色32P）

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