「会計事務所のための事業承継コンサル実践セミナー」を開催します

株式会社ＹＫプランニング

経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』を提供する株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、アイユーコンサルティンググループ（本社：東京都豊島区、代表：岩永悠）との共催で、会計事務所向けに「会計事務所のための事業承継コンサル実践セミナー」を開催いたします。録画配信形式で、5日間の日程から都合の良い日時を選んでご参加いただけます。

◇詳細・お申込みページ

https://bixid.net/seminar/2026sem-acfirm-business_succession.html(https://bixid.net/seminar/2026sem-acfirm-business_succession.html)

本セミナーについて

事業承継は、税務・財務・組織・オーナー資産など多面的な検討が必要となる重要な経営テーマです。そのため、顧問先が金融機関や外部専門家に相談を広げる場面も増えています。こうした中で会計事務所に求められるのは、日頃から経営状況を把握している立場だからこそできる、継続的で全体を見据えた支援です。

本セミナーでは、事業承継支援の基本的な考え方から、経営者との対話の進め方、支援の全体設計、実践事例までを解説。顧問先との関係強化と、会計事務所の新たな付加価値創出につながる手法をご紹介します。

【セミナー内容】

・事業承継市場の残酷な真実

・事業承継コンサルの全体像

・押さえておくべき事業承継支援の実践ポイント

講師紹介

アイユーコンサルティンググループ

承継アドバイザリー部 部長／社員税理士

松下 孝司 氏

大学卒業後、広島のIT企業のシステムエンジニアとして5年ほど従事。経営者と直接話せるような仕事がしたいとの想いから一念発起し、税理士を目指す。2013年国内大手税理士法人に入社。東京本部にて、事業承継コンサルティング及び相続税申告、その他一般税務申告業務を担当。その後、同税理士法人福岡事務所に異動し上記業務に加え、財務・税務デューデリジェンス、中小企業投資減税サポート、補助金申請サポート等、幅広い業務を経験。2022年7月、これまで培った知識経験をより活かすべく税理士法人アイユーコンサルティングに入社。2024年1月には事業承継専門部隊である承継アドバイザリー部責任者に就任。事業承継、相続の単なる専門家としてだけではなく、時代の流れ・要請を敏感に感じ取り、様々な角度から高付加価値な提案助言を行えるコンサルタント税理士を目指し、日々邁進している。

アイユーコンサルティンググループ

営業統括部 部長／執行役員

鈴木 将之 氏

2002年よりバックオフィスのアウトソーシング営業に従事。2005年に名南コンサルティングネットワークへ入社後、福岡事務所長、ゼネラルマネージャーを経て、2019年に執行役員に就任し、長年にわたり経営中枢で組織成長に貢献。2026年4月よりアイユーコンサルティンググループに営業統括部 部長として参画。「資産税×事業承継」を軸に、金融機関や会計事務所との協業事業を展開し、広範なアライアンスネットワークを構築している。

株式会社YKプランニング

Accountant事業部 Sales Manager

松井 寛志

大学卒業後、大手学習塾に入社。アウトバウンド営業を経験後、個別指導塾の管理職として、200名を超える生徒の指導及び講師のマネジメントに従事。その後、『独りぼっち経営者を0に』のミッションに共感しYKプランニングに入社。

現在は会計事務所を中心にbixidの個別紹介を行っている。多くの方に管理会計の魅力を伝えられるよう日々奮闘中。

セミナー概要

開催日：2026年7月1日（水）、2日（木）、3日（金）、6日（月）、7日（火）各11:00～12:00

参加費：無料

対象：会計事務所に属する方

実施方法：Zoomにて実施（アーカイブ配信）

主催：アイユーコンサルティンググループ、株式会社YKプランニング

◇詳細・お申込みページ

https://bixid.net/seminar/2026sem-acfirm-business_succession.html(https://bixid.net/seminar/2026sem-acfirm-business_succession.html)

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。