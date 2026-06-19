ABB RoboticsとPSYONIC、人間が生成したデータを活用してロボットの巧緻性を向上

ABB株式会社- ABB RoboticsとPSYONICが、自律型汎用ロボット（AVR(TM)）の中核機能である把持能力と巧緻性の革新に向けて協業- ABBのGoFa(TM)(https://new.abb.com/products/robotics/ja/industrial-robots/collaborative-robots/crb-15000)は、触覚センシング、コンプライアントメカニズムおよび人間由来のトレーニングデータを組み合わせることで、PSYONICのロボット用Ability Handのテストを支援- ロボットの巧緻性は依然として産業界にとって大きな課題であり、ハンドの能力向上でエンジニアリング時間を最大30％¹短縮の可能性

ABB Roboticsは、カリフォルニアの生体工学企業PSYONICと協業し、人間の義手使用から得られる実世界の操作データを活用した新たなアプローチで、ロボットの把持能力と巧緻性（器用さ）の向上に取り組みます。この提携では、PSYONICのAbility HandとABBの協働ロボットGoFa(TM)を組み合わせることで、人間が義手を使用する際に生成される触覚および動作データを、従来自動化が困難だった繊細で多様なタスクをロボットに習得させるために、どのように活用できるかを模索していきます。

ABB Roboticsのプレジデント、マーク・セグーラは次のように述べています。「人間の器用さや、さまざまな物体をどのように扱うかを本能的に理解する能力は、産業用ロボットにおいて再現するのが最も困難な要素の一つですが、真に自律的で汎用性の高いロボットの実現には不可欠です。次世代のフィジカルAIを開発する中で、ロボットは私たちと同じように世界を学び、理解するようになるでしょう。PSYONICとのこの協業は、人間とロボットの間に長年存在してきた巧緻性におけるギャップを埋める一助となり、幅広い産業に新たな可能性を切り拓くものです」

把持力および巧緻性は、自律型汎用ロボット（Autonomous Versatile Robotics：AVR(TM)）(https://www.abb.com/global/en/areas/robotics/innovation/autonomous-versatile-robotics)の中核をなすものであり、動的な環境下で物体を感知し、推論し、移動し、かつ精密に扱うことができるロボットという、ABB Roboticsが掲げるビジョンを支えています。またこれらは、現実世界での相互作用から学習し、その知性を産業レベルの信頼性で適用できるロボットシステムとして、産業分野におけるフィジカルAIの発展にとっても極めて重要です。今回の協業により、自動車、航空宇宙、包装・物流、ライフサイエンスなど、数多くの産業分野における新たな応用の可能性が模索されます。ロボットが、反復的な作業や身体的な負荷が高い作業、あるいは大規模かつ一貫して実行することが難しい作業を担うことを可能にすることで、ABBロボティクスとPSYONICは、人とロボットがより効果的に協働できるよう支援すると同時に、生産性、柔軟性、職場の安全性を向上に貢献します。

PSYONICは、ABB Roboticsの研究開発チームと緊密に連携して統合および開発に取り組み、触覚を活用した操作が次世代の自律型ロボットアプリケーションをどのように支援できるかを模索しています。

人間が生成したデータで革新するロボットの巧緻性

もともと義手用途として開発されたPSYONICのAbility Handは、筋電制御、触覚センサ、コンプライアントメカニズムを、軽量で多関節構造の設計に統合しています。その圧力センサと振動フィードバックシステムにより、ユーザーは接触、把持力、解放を感知することができ、柔軟な指が不規則な形状や変形しやすい物体にも自然に順応します。

「繊細な操作は、ハードウェアの課題であると同時に、究極的にはデータの課題でもあります」と、PSYONICの創業者兼CEOであるアディール・アクタル氏は述べています。「人間とロボットの両方に同じAbility Handを使用することで、動き、接触、把持力に関する高精度な実世界データを収集し、それを活用してロボットシステムをより効果的に訓練することができます。ABB Roboticsのロボットプラットフォームと統合することで、適用環境をさらに広げ、自動化における最も困難な課題に取り組むために必要な巧緻性を実現できるようになります」

この取り組みを支援するため、ABB RoboticsのGoFaは産業用途で求められる精度と再現性を提供し、把持力、指の位置、動作における微細な変動を一貫して実行・評価できるようにします。このレベルの精度は、人間由来の操作データを、複雑で変動性の高い作業において信頼性の高いロボットの挙動へと変換するために不可欠です。

今回の協業では、不規則な形状や繊細な物体の取り扱いなど、従来の把持技術ではばらつき、脆弱性、複雑性への対処が困難だった産業用途において、この統合された能力をどのように応用できるかを評価します。国際ロボット連盟（IFR）によると、高度な把持技術とデジタル統合により、設計期間が最大30％短縮できるとされており、これは現場導入の加速と自動化のROI向上において、エンドエフェクタのようなツールが果たす重要性が極めて大きいことを示しています。

またこれは、自動化における長年の障壁を克服するために、エコシステム全体のパートナーと連携するというABB Roboticsのより広範な戦略的アプローチを反映したものです。ロボティクス、AI、そして人間の義手使用を通じて生成された実世界の操作データを組み合わせることで、ABBロボティクスはフィジカルAIの前進を図り、実環境において信頼性高く動作する、より高性能で適応性の高いロボットの実現を目指しています。

1 国際ロボット連盟 https://ifr.org/news/gripping-systems/

ABB Roboticsは、世界有数のロボットメーカーとしてロボット、協働ロボット、AMR（自律走行搬送ロボット）を網羅する、AIを活用した包括的かつ総合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。これらは、価値創出型のソフトウェアによって設計・統合されています。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABB Roboticsは、次世代の自律型汎用ロボット（Autonomous Versatile Robotics：AVR）の開発および商業化をリードし、産業用グレードを備えた高効率なハードウェアとインテリジェントソフトウェアの進化に向け、グローバルなパートナーイノベーションエコシステムの中核を担っています。同事業部門には、約7,000名の従業員が在籍しています。go.abb/robotics(https://www.abb.com/global/en/areas/robotics)

PSYONIC 2015年に設立され、サンディエゴを拠点とするPSYONICは、人間とロボットの両方の能力を飛躍的に高めることを目的とした、先進的かつ利用しやすい生体工学システムを開発しています。同社は、スピード、強度、耐久性、感覚フィードバックを兼ね備えた先進的な生体工学システムを構築するとともに、ロボティクス、ブレイン・コンピュータ・インターフェース、AIの融合分野における研究を推進しています。 PSYONIC Ability Handは、市場で最も高速かつ器用なハンドであり、触覚フィードバックを実現した初の製品です。これにより、人間のユーザーにとって直感的な物理的インタラクションを可能にするとともに、ロボットの器用さを向上させるための豊富なデータセットを生成します。