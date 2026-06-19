【早割終了まであと5日】幻想のランタンが夜空を彩る「ランタンナイト」、早割で1,000円おトクなチケットは6/23（火）まで｜アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

■昨年初開催で1.3万名が来場。進化して帰ってくる、夏の静岡を彩る3日間

株式会社nonii

「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」は

主催者が、アジア各国の夜市で感じた屋台の活気や人々のエネルギーを、

夏の静岡で体感していただくことを目的に企画された、

アジアングルメ・アイス・ナイトマーケットが融合した大型イベントです。

今年はさらに進化し、昼も夜も1日中楽しめる3つのエリア構成で開催。

なかでもフェスティバルエリアでは、日中はタイの「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験を、夜にはアジアを感じる色鮮やかなシルクと竹で作られた「シルクランタン」の明かりが会場を彩ります。冷たいスイーツの「涼」と、熱気あふれるアジアン屋台の「熱」が共演する、真夏の一日をまるごとお届けします。

イベント名

アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

開催日程

2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間

・7月24日（金）16:00～21:00

・7月25日（土）14:00～21:00

・7月26日（日）14:00～21:00

※優先入場チケット対応のため、

実質営業開始は各日15分前より可能。

会場

駿府城公園

・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）

・東御門前広場（フェスティバルエリア）

・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）

■ 3つのエリアで楽しむ

A｜マーケットエリア（紅葉山庭園前広場）― 入場チケット制のメインエリア

ひんやりアイスと本格アジアングルメが大集結。提灯や照明が灯る本格的なアジアン夜市空間で、昼のスイーツから夜の屋台フードまでお楽しみいただけます。

入場料：前売り450円（税込）／当日500円（税込） ※小学生まで無料

・前売券：公式ホームページよりご購入（https://ice-asian.jp/）

・当日券：会場にて現金またはPayPayのみ

B｜フェスティバルエリア（東御門前広場）― 昼は水掛け祭り、夜はランタンナイト

日中は、タイの旧正月「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験を開催。

そして夜は、本イベントのフィナーレを飾る幻想的な「ランタンナイト」へ。願いを込めたランタンが夏の夜空を彩る、忘れられないクライマックスをお届けします。

※各日18:30から、チケット購入者のみ入場可能

C｜バザールエリア（沿道）― 入場無料の物販ストリート

駿府城公園の沿道に広がる通過型のマーケット。

アジアン雑貨やグッズが並び、回遊しながら旅気分でお買い物を楽しめます。

■ ランタンナイト チケット情報

■ 早割（6/1～6/23）

・返金なし \3,980

・返金保証つき \5,980

■ 通常前売（6/24～7/23）

・返金なし \4,980

・返金保証つき \6,980

■ 当日券 \7,500

※当日券は返金保証はございません。



早割なら、通常前売より1,000円おトク。

※返金保証の詳細は、チケット購入ページに記載しております。

チケット購入はイベント公式ホームページより

https://ice-asian.jp/

■ ランタンスケジュール

打ち上げ場所：東御門前広場・フェスティバルエリア

ナビゲーター：フリーアナウンサー 鳥越佳那 氏

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18:30 ─── ランタンエリア開場・受付開始

※チケット購入者のみ入場可

20:00 ─── ランタンナイト プロローグ

いよいよ幻想の夜の幕開け

20:30 ─── ランタン打ち上げ

願いを込めた光が夜空へ

～21:00 ── フィナーレ／終了

───────────────────────

願いを込めたランタンが、夏の夜空を彩ります。

■ イベント概要

イベント名

アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

開催日程

2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間

・7月24日（金）16:00～21:00

・7月25日（土）14:00～21:00

・7月26日（日）14:00～21:00

会場

駿府城公園

・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）

・東御門前広場（フェスティバルエリア）

・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）



入場システム［有料エリアのみ］

■ 前売券：\450

ホームページにて7月23日まで購入可能

■ 当日券：\500

会場にて現金またはPayPayのみ購入可能

入場バンドは当日、入口にて配布いたします

ランタンおよびマーケットエリア入場のチケット購入は

イベント公式ホームページより

https://ice-asian.jp/

主催

株式会社nonii

MAIL：info@ice-asian.jp

公式HP：https://ice-asian.jp/

Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)