【早割終了まであと5日】幻想のランタンが夜空を彩る「ランタンナイト」、早割で1,000円おトクなチケットは6/23（火）まで｜アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

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株式会社nonii


■昨年初開催で1.3万名が来場。進化して帰ってくる、夏の静岡を彩る3日間

「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」は


主催者が、アジア各国の夜市で感じた屋台の活気や人々のエネルギーを、


夏の静岡で体感していただくことを目的に企画された、


アジアングルメ・アイス・ナイトマーケットが融合した大型イベントです。



今年はさらに進化し、昼も夜も1日中楽しめる3つのエリア構成で開催。


なかでもフェスティバルエリアでは、日中はタイの「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験を、夜にはアジアを感じる色鮮やかなシルクと竹で作られた「シルクランタン」の明かりが会場を彩ります。冷たいスイーツの「涼」と、熱気あふれるアジアン屋台の「熱」が共演する、真夏の一日をまるごとお届けします。






イベント名


アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026



開催日程


2026年7月24日（金）～7月26日（日）



開催時間


・7月24日（金）16:00～21:00


・7月25日（土）14:00～21:00


・7月26日（日）14:00～21:00



※優先入場チケット対応のため、


実質営業開始は各日15分前より可能。



会場


駿府城公園


・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）


・東御門前広場（フェスティバルエリア）


・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）




■ 3つのエリアで楽しむ

A｜マーケットエリア（紅葉山庭園前広場）― 入場チケット制のメインエリア

ひんやりアイスと本格アジアングルメが大集結。提灯や照明が灯る本格的なアジアン夜市空間で、昼のスイーツから夜の屋台フードまでお楽しみいただけます。


　入場料：前売り450円（税込）／当日500円（税込）　※小学生まで無料


　・前売券：公式ホームページよりご購入（https://ice-asian.jp/）


　・当日券：会場にて現金またはPayPayのみ


B｜フェスティバルエリア（東御門前広場）― 昼は水掛け祭り、夜はランタンナイト

日中は、タイの旧正月「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験を開催。


そして夜は、本イベントのフィナーレを飾る幻想的な「ランタンナイト」へ。願いを込めたランタンが夏の夜空を彩る、忘れられないクライマックスをお届けします。


※各日18:30から、チケット購入者のみ入場可能


C｜バザールエリア（沿道）― 入場無料の物販ストリート

駿府城公園の沿道に広がる通過型のマーケット。


アジアン雑貨やグッズが並び、回遊しながら旅気分でお買い物を楽しめます。



■ ランタンナイト チケット情報




■ 早割（6/1～6/23）


・返金なし \3,980


・返金保証つき \5,980


■ 通常前売（6/24～7/23）


・返金なし \4,980


・返金保証つき \6,980


■ 当日券 \7,500


※当日券は返金保証はございません。



早割なら、通常前売より1,000円おトク。


※返金保証の詳細は、チケット購入ページに記載しております。



チケット購入はイベント公式ホームページより


https://ice-asian.jp/


■ ランタンスケジュール




打ち上げ場所：東御門前広場・フェスティバルエリア


ナビゲーター：フリーアナウンサー 鳥越佳那 氏


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　18:30 ─── ランタンエリア開場・受付開始


　　　　　　 ※チケット購入者のみ入場可


　20:00 ─── ランタンナイト プロローグ


　　　　　　 いよいよ幻想の夜の幕開け


　20:30 ─── ランタン打ち上げ


　　　　　　 願いを込めた光が夜空へ


　～21:00 ── フィナーレ／終了


───────────────────────


願いを込めたランタンが、夏の夜空を彩ります。








■ イベント概要




イベント名


アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026



開催日程


2026年7月24日（金）～7月26日（日）



開催時間


・7月24日（金）16:00～21:00


・7月25日（土）14:00～21:00


・7月26日（日）14:00～21:00



会場


駿府城公園


・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）


・東御門前広場（フェスティバルエリア）


・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）



入場システム［有料エリアのみ］


■ 前売券：\450


ホームページにて7月23日まで購入可能


■ 当日券：\500


会場にて現金またはPayPayのみ購入可能



入場バンドは当日、入口にて配布いたします






ランタンおよびマーケットエリア入場のチケット購入は


イベント公式ホームページより


https://ice-asian.jp/




主催


株式会社nonii



MAIL：info@ice-asian.jp


公式HP：https://ice-asian.jp/


Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)