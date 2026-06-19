【早割終了まであと5日】幻想のランタンが夜空を彩る「ランタンナイト」、早割で1,000円おトクなチケットは6/23（火）まで｜アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026
■昨年初開催で1.3万名が来場。進化して帰ってくる、夏の静岡を彩る3日間
「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」は
主催者が、アジア各国の夜市で感じた屋台の活気や人々のエネルギーを、
夏の静岡で体感していただくことを目的に企画された、
アジアングルメ・アイス・ナイトマーケットが融合した大型イベントです。
今年はさらに進化し、昼も夜も1日中楽しめる3つのエリア構成で開催。
なかでもフェスティバルエリアでは、日中はタイの「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験を、夜にはアジアを感じる色鮮やかなシルクと竹で作られた「シルクランタン」の明かりが会場を彩ります。冷たいスイーツの「涼」と、熱気あふれるアジアン屋台の「熱」が共演する、真夏の一日をまるごとお届けします。
イベント名
アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026
開催日程
2026年7月24日（金）～7月26日（日）
開催時間
・7月24日（金）16:00～21:00
・7月25日（土）14:00～21:00
・7月26日（日）14:00～21:00
※優先入場チケット対応のため、
実質営業開始は各日15分前より可能。
会場
駿府城公園
・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）
・東御門前広場（フェスティバルエリア）
・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）
■ 3つのエリアで楽しむA｜マーケットエリア（紅葉山庭園前広場）― 入場チケット制のメインエリア
ひんやりアイスと本格アジアングルメが大集結。提灯や照明が灯る本格的なアジアン夜市空間で、昼のスイーツから夜の屋台フードまでお楽しみいただけます。
入場料：前売り450円（税込）／当日500円（税込） ※小学生まで無料
・前売券：公式ホームページよりご購入（https://ice-asian.jp/）
・当日券：会場にて現金またはPayPayのみ
B｜フェスティバルエリア（東御門前広場）― 昼は水掛け祭り、夜はランタンナイト
日中は、タイの旧正月「ソンクラーン（水掛け祭り）」を再現した体験を開催。
そして夜は、本イベントのフィナーレを飾る幻想的な「ランタンナイト」へ。願いを込めたランタンが夏の夜空を彩る、忘れられないクライマックスをお届けします。
※各日18:30から、チケット購入者のみ入場可能
C｜バザールエリア（沿道）― 入場無料の物販ストリート
駿府城公園の沿道に広がる通過型のマーケット。
アジアン雑貨やグッズが並び、回遊しながら旅気分でお買い物を楽しめます。
■ ランタンナイト チケット情報
■ 早割（6/1～6/23）
・返金なし \3,980
・返金保証つき \5,980
■ 通常前売（6/24～7/23）
・返金なし \4,980
・返金保証つき \6,980
■ 当日券 \7,500
※当日券は返金保証はございません。
早割なら、通常前売より1,000円おトク。
※返金保証の詳細は、チケット購入ページに記載しております。
チケット購入はイベント公式ホームページより
https://ice-asian.jp/
■ ランタンスケジュール
打ち上げ場所：東御門前広場・フェスティバルエリア
ナビゲーター：フリーアナウンサー 鳥越佳那 氏
──────────────────────
18:30 ─── ランタンエリア開場・受付開始
※チケット購入者のみ入場可
20:00 ─── ランタンナイト プロローグ
いよいよ幻想の夜の幕開け
20:30 ─── ランタン打ち上げ
願いを込めた光が夜空へ
～21:00 ── フィナーレ／終了
───────────────────────
願いを込めたランタンが、夏の夜空を彩ります。
■ イベント概要
イベント名
アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026
開催日程
2026年7月24日（金）～7月26日（日）
開催時間
・7月24日（金）16:00～21:00
・7月25日（土）14:00～21:00
・7月26日（日）14:00～21:00
会場
駿府城公園
・紅葉山庭園前広場（マーケットエリア／メインエリア・有料）
・東御門前広場（フェスティバルエリア）
・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／バザールエリア）
入場システム［有料エリアのみ］
■ 前売券：\450
ホームページにて7月23日まで購入可能
■ 当日券：\500
会場にて現金またはPayPayのみ購入可能
入場バンドは当日、入口にて配布いたします
ランタンおよびマーケットエリア入場のチケット購入は
イベント公式ホームページより
https://ice-asian.jp/
主催
株式会社nonii
MAIL：info@ice-asian.jp
公式HP：https://ice-asian.jp/
Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)